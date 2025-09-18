Rezumatul dimineții (18.09.2025)

Ieri, Fed nu a surprins piețele cu decizia sa de a reduce ratele cu 25 de puncte de bază. Proiecțiile au rămas în mare parte neschimbate; banca se așteaptă în continuare ca inflația să rămână în jurul valorii de 3% în acest an și în anii următori. Prognoza PIB-ului SUA a fost revizuită ușor în sus.

Powell a subliniat că piața muncii se află în mod evident în declin, iar Fed nu va rămâne pasivă în fața acestei evoluții. Cu toate acestea, el a menționat că banca centrală nu intenționează să se grăbească să adopte o politică agresivă de relaxare monetară. Piețele anticipează în prezent reduceri suplimentare de 50 de puncte de bază în acest an și de 25 de puncte de bază în anul viitor.

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează la un nivel mai ridicat după rollover și au reacționat ieri moderat pozitiv atât la comentariile lui Powell, cât și la decizia Fed. Perechea EUR/USD s-a retras de la aproximativ 1,19, scăzând la 1,178 după discursul lui Powell, în timp ce Bitcoin a crescut peste 117.000 USD.

Astăzi, evenimentele macroeconomice cheie vor fi decizia Băncii Angliei privind rata dobânzii, la ora 14:00 ora României, datele privind piața muncii din SUA, la 15:30 ora României(cererile de șomaj) și indicele Philly Fed din SUA. În plus, după sesiunea din SUA, gigantul logistic FedEx își va publica rezultatele financiare. Acțiunile sale au înregistrat performanțe foarte slabe în ultimele câteva trimestre. Volatilitatea pe piețele mărfurilor agricole și energetice este foarte limitată în această dimineață. Metalele prețioase sunt supuse unei presiuni evidente, afectate de marcarea profiturilor, argintul pierzând aproape 1%.

Perechea AUD/USD are o performanță slabă, scăzând cu peste 0,4% în urma datelor privind piața muncii din Australia. Rata șomajului a rămas neschimbată la 4,2%, în conformitate cu așteptările, dar ocuparea forței de muncă a scăzut cu 5,4 mii în august, comparativ cu o prognoză a pieței de o creștere de 21 mii și un câștig anterior de 24,5 mii.

