Rezumatul dimineții(10.02.2026)

Acțiunile rămân pe o traiectorie ascendentă: indicii bursieri globali au continuat creșterea, indicele larg MSCI All Country World Index înregistrând o creștere de aproximativ 0,2% și atingând un nou record . Asia a dat un impuls mai puternic, crescând cu aproximativ 1,3% și apropiindu-se, de asemenea, de niveluri record. Contractele futures pe indicii bursieri din SUA și Europa sunt stabile , în timp ce S&P 500 a încheiat sesiunea anterioară aproape de nivelurile maxime locale. Acțiunile americane sunt la un nivel ridicat, dar piața încă nu pare „pe deplin convinsă”.

Motorul creșterii: tehnologia revine în joc: revenirea acțiunilor din sectorul tehnologic american a atenuat presiunea după recentele îngrijorări legate de „supraîncălzirea” cheltuielilor în domeniul AI. În Asia, companiile din sectorul tehnologic au dat tonul, printre cele mai remarcabile numărându-se SoftBank , care are expunere la OpenAI și Oracle . Apetitul pentru risc se îndreaptă din nou către cumpărători.

Macroeconomia SUA în centrul atenției: traderii sunt pregătiți pentru datele cheie din SUA care ar putea remodela așteptările privind traiectoria ratei dobânzii Fed. La 13:30 ora României vom primi raportul NFIB Small Business Optimism . La 15:15 ora României va urma raportul ADP employment change . La 12:30 ora României , piețele vor analiza vânzările cu amănuntul din SUA , alături de prețurile de export și import . Traderii de mărfuri vor urmări, de asemenea, raportul USDA WASDE programat la ora 18:00 ora României pentru estimări actualizate privind oferta și cererea pe piețele agricole.

FX: yuanul se apreciază, dolarul rămâne la același nivel: CNY s-a apreciat la cele mai ridicate niveluri din mai 2023 , în urma rapoartelor conform cărora China a încurajat băncile să reducă expunerea la obligațiunile SUA . DXY (USDIDX) se consolidează astăzi, fără o direcție clară.

Metale: aurul înregistrează profituri: după două sesiuni de creșteri, aurul a înregistrat o scădere , o rundă clasică de profituri într-un context de volatilitate ridicată. Piața încă încearcă să construiască o bază stabilă după vânzarea anterioară. O mișcare similară este vizibilă în cazul argintului, platinei și paladiului .

JPY: întărire modestă după evenimentele politice din weekend: în urma victoriei electorale de mare amploare a prim-ministrului Takaichi , yenul a câștigat aproximativ 0,4% , tranzacționându-se în continuare la aproximativ 155 per dolar . Întrebarea cheie acum este dacă aceasta va deveni o tendință mai durabilă sau va dispărea ca o reacție punctuală.

Criptomonede: răcire după niveluri puternice: Bitcoin a scăzut luni sub 70.000 de dolari și până acum nu a reușit să recâștige acest nivel, în concordanță cu o atitudine mai prudentă față de risc după o serie de mișcări bruște. Ethereum se tranzacționează în apropierea valorii de 2.000 de dolari . După recenta retragere, vehiculele criptografice BitMine Immersion și Strategy au absorbit o ofertă suplimentară, achiziționând aproximativ 80 de milioane de dolari în ETH și, respectiv, BTC .

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."