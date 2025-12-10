Nvidia înregistrează o ușoară creștere datorită potențialelor comenzi din partea ByteDance și Alibaba 📈

ByteDance și Alibaba au reacționat rapid și au solicitat informații despre cipurile H200 ale Nvidia după ce președintele Trump a semnalat că exporturile către China vor fi permise. Acesta este primul semn real că platformele chineze de top doresc să revină în ecosistemul Nvidia. Ambele companii pregătesc comenzi mari, condiționate de aprobarea Beijingului, dar își exprimă deja îngrijorarea cu privire la disponibilitatea aprovizionării. H200 rămâne extrem de limitat, deoarece Nvidia acordă prioritate liniei Blackwell și viitoarei linii Rubin.

H200 este de aproape șase ori mai puternic decât H20, care era permis anterior, ceea ce resetează instantaneu peisajul concurențial pe piața chineză de formare în domeniul AI. Cipurile interne sunt încă în urmă în ceea ce privește sarcinile de formare, ceea ce menține Nvidia esențială din punct de vedere strategic.

Beijingul nu a răspuns încă oficial la undă verde pentru export. Restricțiile recente privind achizițiile de cipuri Nvidia de către centrele de date susținute de guvern și marile firme de tehnologie adaugă un alt nivel de incertitudine.

Autoritățile de reglementare chineze au cerut companiilor, inclusiv Alibaba, ByteDance și Tencent, să evalueze cererea potențială de H200. Se așteaptă în curând o decizie din partea Beijingului.

În ciuda controlului politic, instituțiile chineze, de la universități de top la organizații legate de apărare, ar fi încercat să achiziționeze unități H200 prin canale ale pieței gri, semnalând o cerere acută pentru calculatoare de înaltă performanță.

Așteptările pieței sunt că giganții tehnologici chinezi vor achiziționa unități H200 în mod discret. Modelele AI de top din China depind în continuare de hardware-ul Nvidia, iar presiunea concurențială asupra Huawei și Cambricon în ceea ce privește sarcinile de antrenare rămâne semnificativă.

Lanțul de aprovizionare al Nvidia rămâne limitat. Producția modelului H200 este încă în volume foarte limitate, un factor care ar putea frâna creșterea veniturilor pe termen scurt, chiar dacă China se redeschide ca piață viabilă.

Ministerul de Externe al Chinei a adoptat o poziție neutră, afirmând că țara apreciază cooperarea cu Statele Unite și refuzând să facă alte comentarii. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."