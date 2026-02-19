Rezumatul dimineții (19.02.2026)

Sesiunea din regiunea Asia-Pacific se desfășoară într-o atmosferă calmă. Modificările înregistrate de majoritatea indicilor sunt limitate la +/- 0,50%. JP225 din Japonia a crescut cu 0,02%, SG20cash din Singapore a crescut cu 0,88%, iar AU200.cash din Australia a crescut cu 0,55%.

Dolarul australian este una dintre cele mai puternice monede G10 astăzi și s-a apreciat în urma datelor solide privind piața muncii, care au crescut așteptările privind o potențială majorare a ratei RBA în martie. Perechea AUDUSD a crescut cu 0,25% până la 0,7070, înainte de a retrage parțial mișcarea.

Ocuparea forței de muncă a crescut cu 17,8 mii în ianuarie, ceea ce nu este un rezultat deosebit de puternic. Cu toate acestea, rata șomajului s-a menținut la 4,1%, sub așteptări, iar numărul de ore lucrate a crescut cu 0,6%.

Șomajul a scăzut acum timp de patru luni consecutive — un model similar a fost observat ultima dată înainte de ciclul de înăsprire din 2022.

Comenzile de mașini din Japonia au crescut cu 19,1% în ritm lunar și 16,8% anual, depășind semnificativ previziunile. Revenirea a urmat scăderilor accentuate din noiembrie, sugerând că slăbiciunea anterioară a fost temporară. Dinamica investițiilor susține așteptările privind continuarea expansiunii economice.

Datele mai solide privind investițiile întăresc perspectiva de creștere și susțin acțiunile japoneze. Fluxurile de capital străin către acțiunile japoneze s-au accelerat recent.

Două treimi dintre companiile japoneze și-au exprimat îngrijorarea cu privire la disciplina fiscală sub conducerea prim-ministrului Takaichi. Propunerile de suspendare a impozitelor și planurile de cheltuieli au destabilizat piața obligațiunilor și au determinat creșterea randamentelor. Companiile se tem de deprecierea yenului și de creșterea costurilor de finanțare.

Procesul-verbal al FOMC din ianuarie a eliminat referirea explicită la atingerea țintei de inflație de 2% până în 2028. Echipa de analiză a Fed evaluează acum inflația ca fiind ușor mai mare decât în proiecțiile din decembrie. Omiterea semnalează o incertitudine mai mare cu privire la „ultima etapă” în lupta împotriva inflației. Piețele pot interpreta acest lucru ca o consolidare a scenariului „rate mai mari pentru o perioadă mai lungă”.

Procesul-verbal al FOMC confirmă că Jerome Powell va rămâne președinte până când succesorul său va fi aprobat oficial. Procesul de confirmare a lui Kevin Warsh ar putea fi întârziat din motive politice în Senat.

Rapoartele indică faptul că armata SUA este pregătită pentru posibile atacuri asupra Iranului, deși nu s-a luat încă o decizie finală. Situația rămâne dinamică și sensibilă din punct de vedere politic.

