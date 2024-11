Rezumatul dimineții (19.11.2024)

Piețele asiatice au crescut , acțiunile tehnologice conducând câștigurile, urmărind Wall Street. Nikkei a crescut cu 0,5%, KOSPI a avansat 0,2%, în timp ce ASX 200 s-a apreciat cu 1,1%. CSI 300 din China s-a tranzacționat plat înainte de decizia LPR.

Contractele futures din SUA se tranzacționează plat în sesiunea asiatică, piețele așteptând rezultatele NVIDIA. Contractele futures S&P 500 au crescut cu 0,15%, în timp ce contractele futures europene indică o deschidere în creștere, contractele futures STOXX 50 crescând cu 0,55%.

Dolarul se retrage de la maximele ultimului an pe măsură ce piețele asimilează așteptările politice ale lui Trump. Randamentele titlurilor de trezorerie scad, cu 10 ani la 4,408%. Piețele evaluează la 58,4% șansele de reducere a ratei Fed în decembrie.

Minutele ultimei ședințe RBA arată că, consiliul rămâne prudent în privința inflației, subliniind necesitatea unei politici restrictive. Se preconizează că rata dobânzii în numerar va rămâne neschimbată până la jumătatea anului 2025. Dolarul australian se menține stabil la 0,6504. USD

Yenul japonez găsește suport la 154,47 per dolar după ce ministrul de finanțe avertizează asupra mișcărilor excesive. Guvernatorul BOJ Ueda menține poziția dovish în ciuda datelor economice slabe.

Bitcoin se tranzacționează la 91.713 dolari după ce MicroStrategy anunță achiziția record de 4,6 miliarde de dolari a 51.780 de monede la o medie de 88.627 dolari. Optimismul victoriei lui Trump se răcește în timp ce piețele așteaptă detalii legate de politică.

Petrolul crește, Brent atingând 73,45 USD iar WTI 69,31 USD după ce câmpul norvegian Johan Sverdrup oprește producția. Câmpul Tengiz din Kazahstan raportează, de asemenea, o reducere a producției cu 30%.

Aurul își extinde recuperarea până la 2.622 USD, datorită slăbiciunii dolarului și creșterii tensiunilor dintre Rusia și Ucraina, după ce SUA a autorizat atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei.

Căutarea secretarului Trezoreriei de către Trump se extinde, Marc Rowan, CEO al Apollo, și Kevin Warsh, fost guvernator al Fed, apărând ca noi candidați după ce John Paulson a ieșit din cursă.

Goldman Sachs se alătură Morgan Stanley în prognoza S&P 500 la 6.500 până la sfârșitul anului 2025, vede o creștere a câștigurilor de 11% și o expansiune a PIB de 2,5%. Banca avertizează asupra riscurilor legate de tarife și randamente.

Beijing și Shanghai anunță reduceri ale impozitului pe proprietate pentru a stimula piața imobiliară, inclusiv scutiri de TVA pentru revânzările de peste 2 ani. Se așteaptă ca și alte orașe mari să urmeze.

FMI avertizează cu privire la riscurile pentru creșterea economică din Asia generate de tarifele „tit-for-tat”, în special în ceea ce privește taxa de 60% propusă de Trump pentru importurile din China. Menține prognoza de creștere a Asiei la 4,6% pentru 2024.

Boeing va concedia 2.500 de lucrători din centrele de producție din SUA, ca parte a unei reduceri mai ample de 17.000 de locuri de muncă. Au fost trimise notificări lucrătorilor din Washington, Carolina de Sud, Oregon și Missouri.

Evenimentele cheie care urmează: datele finale CPI din octombrie pentru Zona Euro, date privind locuințele din SUA, discursul lui Schmid (Fed), mărturia parlamentară a guvernatorului BOE, Andrew Bailey, discursul lui Elderson (BCE) privind finanțarea ecologică.

