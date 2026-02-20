Rezumatul dimineții(20.02.2026)

Petrolul a urcat la cele mai ridicate niveluri din ultimele șase luni, iar acțiunile globale au fost supuse presiunii, pe fondul tensiunilor crescânde din jurul Iranului, care au subminat apetitul pentru risc. Brentul a crescut cu 0,5%, până la 72 de dolari pe baril, după ce Donald Trump a declarat că Iranul are cel mult 15 zile pentru a ajunge la un acord nuclear, iar SUA au trimis forțe marine suplimentare în Orientul Mijlociu. Creșterea săptămânală a petrolului depășește acum 6%.

Dincolo de geopolitică, investitorii se vor concentra pe datele publicate vineri în SUA privind activitatea economică și inflația PCE. Atenția s-a intensificat după ce procesul-verbal al ultimei reuniuni a Fed a confirmat îngrijorările continue ale factorilor de decizie cu privire la presiunile asupra prețurilor. Curtea Supremă a SUA a stabilit, de asemenea, vineri ca o altă zi de opinie în legătură cu măsurile tarifare, iar piețele globale așteaptă o decizie în acest sens.

În ceea ce privește acțiunile asiatice, a predominat prudența: indicele MSCI Asia a scăzut cu 0,4%, în urma unor scăderi similare pe Wall Street. În același timp, contractele futures pe indicii bursieri americani și europeni au crescut cu aproximativ 0,3%, sugerând o oarecare stabilizare a sentimentului după valul inițial de aversiune față de risc.

Coreea de Sud continuă să se remarce la nivel global: piața locală de acțiuni a crescut cu 2%, consolidându-și poziția de cea mai performantă piață de acțiuni din lume de la începutul anului până în prezent. Creșterile sunt determinate în mod constant de Samsung și SK Hynix, care beneficiază de o nouă restrângere a pieței cipurilor de memorie.

Dolarul american este pe cale să înregistreze cea mai bună săptămână din ultimele patru luni, pe fondul diminuării continue a așteptărilor piețelor privind viitoarele reduceri ale ratei dobânzii de către Fed. Cererea de active refugiu rămâne un factor cheie de susținere a dolarului american în contextul riscurilor geopolitice ridicate, în timp ce prețurile mai mari ale petrolului cresc riscul revenirii presiunilor inflaționiste și al unei pauze prelungite a Fed. OIL (interval zilnic) Petrolul a reacționat de două ori la nivelul de suport din zona 58-60 USD pe baril și a crescut acum cu aproximativ 20% față de aceste minime. Anterior, după ce a depășit media mobilă exponențială EMA200, prețurile au avansat în decembrie 2024 și din nou în iunie 2025. Cu toate acestea, în ambele ocazii, creșterile s-au estompat în cele din urmă, vânzătorii recâștigând controlul asupra pieței. Sursa: xStation5

