Rezumatul dimineții (20.05.2026)

🌍 Geopolitică Iran / SUA: Trump a declarat marți că SUA ar putea fi nevoite să lanseze un nou atac asupra Iranului — la o zi după ce a anulat un atac planificat în urma primirii unei propuneri de pace din partea Iranului. La rândul său, Iranul a prezentat o propunere prin care solicită despăgubiri de război și retragerea trupelor americane. Strâmtoarea Hormuz rămâne practic închisă.

Diplomația globală: Xi Jinping îl primește astăzi pe Vladimir Putin la Beijing — la mai puțin de o săptămână după vizita de mare amploare a lui Trump în China. Prim-ministrul japonez Takaichi încheie un summit la Seul, prim-ministrul indian Modi se află la Roma, iar prim-ministrul maghiar Magyar efectuează prima sa vizită în străinătate, în Polonia. 📊 Economia și băncile centrale Fed: Guvernatoarea Paulson (Fed Philadelphia) a declarat că politica actuală este adecvată, dar că piețele au dreptate să preconizeze noi majorări ale ratei dobânzii sau o menținere prelungită a acesteia. În comentariile ulterioare, ea a descris riscurile ca fiind „extrem de ridicate” și a pus în mod explicit pe masă o majorare a ratei dobânzii în cazul în care creșterea economică ar depăși potențialul. Procesul-verbal al ședinței Fed din aprilie va fi publicat în această seară — marcând cea mai mare divizare a voturilor din 1992.

BCE: Kocher, președintele Consiliului guvernatorilor, a declarat la televiziune că o majorare a ratei dobânzii la ședința din iunie (11 iunie) este inevitabilă dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă. Nagel a menționat că BCE ar putea fi forțată să acționeze în iunie din cauza șocului energetic provocat de Iran.

PBOC / China: Banca centrală a Chinei a menținut ratele LPR neschimbate pentru a 12-a oară consecutiv (1 an: 3,00%, 5 ani: 3,50%). PBOC a stabilit cursul de referință USD/CNY la 6,8397, cu mult peste estimarea pieței de 6,8072.

Marea Britanie: Raportul CPI pentru luna aprilie este publicat astăzi — estimările sugerează că inflația anuală va scădea de la 3,3% la 3,0%. Efectul de bază provine, printre altele, dintr-o eroare în datele Departamentului Transporturilor pentru 2025 și din creșterile abrupte ale tarifelor la apă de acum un an, deși acest lucru nu modifică tendința inflaționistă de bază. Guvernatorul Bailey depune astăzi mărturie în fața Comisiei de Trezorerie a Parlamentului. 📉 Piețe — sentiment general Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani a crescut la un maxim de 16 luni de 4,687%, în timp ce obligațiunile pe 30 de ani au atins 5,198% — un nivel nemaiîntâlnit din 2007. Piața globală a obligațiunilor se confruntă cu o vânzare masivă determinată de temerile legate de inflație. Contractele futures pe indicii europeni indică o deschidere de aproximativ -0,5%.

Wall Street a încheiat sesiunea de ieri sub presiune: S&P 500 (US500) a scăzut cu 0,06%, în timp ce Nasdaq (US100) a închis practic neschimbat (+0,01%). Indici europeni: DAX (DE40) -0,23% în tranzacțiile din presesiune, EU50 -0,35%, UK100 -0,31%. 🌏 Asia Nikkei 225 (JP225) a scăzut astăzi cu 1,6%, KOSPI a scăzut cu 2%, iar indicele MSCI Asia-Pacific ex-Japonia a scăzut cu 0,7%. Indicii asiatici înregistrează a patra sesiune consecutivă de pierderi sub presiunea randamentelor obligațiunilor în creștere.

Acțiunile blue chip chinezești (CSI300) sunt în scădere cu 0,4%, în timp ce Hang Seng a scăzut cu 0,7%. Acțiunile Samsung Electronics sunt în scădere după ce peste 47.000 de muncitori au anunțat o grevă pentru joi, în urma eșecului negocierilor de mediere de la Seul. 💱 Valute Paradoxal, yenul japonez este în prezent cea mai puternică monedă majoră, însă USD/JPY se menține stabil la 158,94–158,95 (puțin sub nivelul psihologic de 159), unde dolarul s-a apreciat timp de șapte sesiuni consecutive, inversând aprecierea yenului în urma intervenției din 30 aprilie.

EUR/USD scade la 1,1599 — cel mai scăzut nivel de la 8 aprilie. GBP/USD se situează la 1,3394. Dolarul rămâne aproape de maximele de 6 săptămâni față de un coș de valute (USDIDX: 99,29). Dolarul australian și cel neozeelandez (AUD, NZD) și dolarul canadian (CAD) se numără printre cele mai slabe valute ale zilei. 🛢️ Materii prime Petrolul Brent rămâne peste 110 USD/baril (111,07 USD, -0,2%), în timp ce WTI se situează la 103,69 USD (-0,28%). Raportul privat API a arătat o a cincea scădere săptămânală consecutivă a stocurilor de țiței de 9,1 milioane de barili, în timp ce stocurile de benzină au scăzut cu 5,8 milioane de barili. Astăzi, la 17:30 ora României, este așteptat raportul cheie al EIA, care ar putea întări narațiunea privind reducerea ofertei.

În scenariul său optimist, Citi prognozează că prețul țițeiului Brent va ajunge la 150 USD pe termen scurt, subliniind subestimarea de către piață a riscului de întreruperi ale aprovizionării. Merită menționat, totuși, că două superpetroliere chineze care transportau 4 milioane de barili de petrol din Orientul Mijlociu au părăsit Strâmtoarea Hormuz după mai mult de două luni de așteptare — prima mișcare de acest fel după o lungă perioadă de timp.

Aurul a scăzut cu 0,22%, ajungând la aproximativ 4.471 dolari pe uncie — cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii martie — sub presiunea unui dolar în creștere. Argintul a crescut cu 0,31%, ajungând la 73,83 dolari. 🏢 Companii NVIDIA (NVDA): Astăzi, după închiderea sesiunii de pe Wall Street — rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026. Venituri estimate: ~79 miliarde de dolari (+80% față de anul trecut). Opțiunile de pe piață sugerează o variație de aproximativ 350 miliarde de dolari a capitalizării bursiere.

Target (TGT): Rezultatele pentru primul trimestru vor fi publicate înainte de deschiderea sesiunii. EPS estimat: 1,46 dolari, venituri: 24,64 miliarde de dolari. Compania trece printr-un proces de restructurare sub conducerea noului CEO Fiddlek; a numit un fost director Walmart în funcția de șef al lanțului de aprovizionare. Acțiunile au scăzut cu peste 40% în ultimii cinci ani, dar au crescut cu 30% în acest an.

Marks & Spencer (MKS.UK), TJX, Lowe's: Rapoarte de profit astăzi înainte de deschiderea piețelor din Europa și SUA. Walmart (WMT) și Ralph Lauren (RL) vor raporta mâine înainte de deschiderea sesiunii. ₿ Criptomonede Bitcoin a crescut +0,25%, ajungând la aproximativ 77.005–77.209 USD. Mișcarea este moderată pe fondul volatilității piețelor tradiționale — BTC se menține peste 77.000 USD, în ciuda sentimentului global de aversiune față de risc. 🔑 Ce așteptăm astăzi? Sesiunea de astăzi va fi dominată de rezultatele NVIDIA după sesiunea de pe Wall Street — un catalizator cheie pentru întregul sector al tehnologiei și al AI. Mai devreme, atenția se va concentra pe datele CPI din Marea Britanie (în jur de 09:00 ora României), declarația guvernatorului Bailey și raportul EIA de la 17:30 ora României. Seara, procesul-verbal al Fed — piețele vor căuta semnale privind traiectoria ratelor dobânzilor. Cu titlurile de stat pe 10 ani la niveluri nemaiîntâlnite de peste un an și o situație geopolitică tensionată, rezultatele Nvidia ar putea fi singurul factor capabil să inverseze sentimentul negativ.

