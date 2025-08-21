Rezumatul dimineții (21.08.2025)

Wall Street a închis ieri în scădere, deși o parte semnificativă din pierderile înregistrate la începutul sesiunii a fost recuperată, pe fondul „cumpărărilor pe dip” ale investitorilor (S&P 500: -0,24%, Nasdaq: -0,67%, DJIA: +0,04%, Russell 2000: -0,32%).

Sfârșitul vânzărilor masive de acțiuni din sectorul tehnologic este vizibil în tranzacțiile din Asia, în timp ce US100 se tranzacționează la un nivel stabil.

Guvernatoarea Fed, Lisa Cook, acuzată de falsificarea documentelor de solicitare a unui împrumut, a declarat că nu se va lăsa „intimidată” de administrația lui Donald Trump pentru a demisiona din funcția sa din cadrul Fed. Cook a adăugat că adună documentele necesare pentru a răspunde în mod exhaustiv la toate întrebările de fond.

Sentimentul în regiunea Asia-Pacific este mixt, deși companiile din sectorul tehnologic manifestă un optimism relativ. Indicele MSCI Asia Pacific a scăzut cu 0,5%, alături de piețele din Beijing ( CHN.cash : -0,3%), Hong Kong ( HK.cash : -0,3%) și Tokyo ( JP225 : -0,6%). În același timp, indicii din India (Nifty 50: +0,3%), Coreea de Sud (Kospi: +0,4%), Singapore ( SG20cash : +0,3%) și Australia ( AU200.cash : +0,7%) sunt în creștere.

Acțiunile din sectorul biomedical din China au crescut după ce premierul Li Qiang a declarat că ar trebui sporit sprijinul pentru cercetare și dezvoltare în acest sector.

Noua Zeelandă a raportat primul deficit comercial (-578 milioane NZD) din ianuarie. Exporturile au crescut, dar într-un ritm mai lent decât importurile, ceea ce a dus la un deficit al balanței comerciale.

Președintele RBNZ, Christian Hawkesby, a declarat că creșterea prețurilor materiilor prime și reducerea ratelor dobânzilor oferă deja sprijin economiei din Noua Zeelandă.

Indicatorul PMI compozit din Australia a crescut în august la 54,9 (față de 53,9 anterior). Activitatea s-a accelerat atât în sectorul manufacturier, cât și în cel al serviciilor. Ocuparea forței de muncă este în creștere evidentă, pe fondul creșterii numărului de sarcini de îndeplinit, în timp ce activitatea de export se redresează, în ciuda incertitudinii legate de vamă.

În Japonia, indicatorul PMI compozit a crescut la 51,9 (de la 51,6), semnalând cea mai rapidă creștere din februarie. Rezultatul a fost determinat în principal de sectorul serviciilor, în timp ce declinul din sectorul manufacturier s-a oprit aproape complet, ajutat de creșterea producției industriale.

Volatilitatea pieței valutare rămâne limitată la începutul sesiunii. Indicele dolarului ( USDIDX ) se tranzacționează la un nivel stabil. Cele mai slabe monede din G10 sunt în prezent francul elvețian ( USDCHF ) și dolarul australian ( AUDUSD ), ambele în scădere cu 0,1% față de dolar. EURUSD este stabil la 1,164.

OIL.WTI își extinde câștigurile cu 0,3%, în timp ce contractele futures NATGAS se tranzacționează stabil după rollover. Aurul pierde 0,3%, până la 3.340 dolari pe uncie, în timp ce argintul se tranzacționează stabil.

În domeniul criptomonedelor, pesimismul continuă să domine. Bitcoin a scăzut cu 0,3%, la 114.100 USD, Ethereum cu 0,75%, la 4.315 USD, înregistrându-se scăderi și în cazul Chainlink (-3%), Polygon (-1,6%) și Ripple (-1,3%).

