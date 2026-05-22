Rezumatul dimineții (22.05.2026) Nasdaq continuă să avanseze, susținând piețele de valori din Europa și Asia

Acțiunile asiatice și-au extins câștigurile pentru a doua sesiune consecutivă, susținute de redirecționarea capitalului către companiile din domeniul AI și de încrederea încă solidă de pe Wall Street. Indicele MSCI Asia a crescut cu aproximativ 1%, condus de indicele japonez Nikkei, care a avansat cu 2,7%.

Cel mai puternic semnal a venit de la SoftBank, care a înregistrat o creștere de 11% pe fondul așteptărilor legate de expunerea companiei la infrastructura de inteligență artificială. Lenovo a atins cel mai înalt nivel din Hong Kong din ultimii 26 de ani, după rezultate solide în segmentele legate de A.

Îmbunătățirea sentimentului este vizibilă și dincolo de Asia: contractele futures pe Nasdaq 100 sunt în creștere cu 0,4%, în timp ce indicii europeni indică o deschidere în creștere.

Factorii geopolitici limitează încă într-o oarecare măsură apetitul pentru risc, deși țițeiul Brent a scăzut sub 102 USD pe baril, în ciuda semnalelor din Iran care indică o poziție de negociere mai dură cu privire la Hormuz și prezența uraniului îmbogățit în țară.

Aurul a scăzut spre 4.540 USD pe uncie, sugerând o marcare parțială de profituri, în ciuda tensiunilor geopolitice în curs. Yenul a rămas slab, în apropiere de 159 față de dolar, după ce indicatorul cheie al inflației din Japonia s-a situat sub așteptări.

Indicele GfK al încrederii consumatorilor din Germania s-a situat la -29,8, indicând o îmbunătățire față de -33,3 anterior și depășind prognoza consensuală de -34. Între timp, creșterea finală a PIB-ului Germaniei în Q1 a fost confirmată la 0,3% trimestrial, în linie atât cu așteptările, cât și cu ritmul din trimestrul anterior.

Donald Trump a decis să trimită încă 5.000 de soldați americani în Polonia.

OpenAI și-a menținut avantajul în ceea ce privește veniturile față de Anthropic în primul trimestru, generând aproximativ 5,7 miliarde de dolari — cu aproximativ 1 miliard de dolari mai mult decât principalul său rival, potrivit publicației The Information .

În același timp, Anthropic continuă să se extindă rapid. Veniturile anualizate ale companiei s-au apropiat recent de 45 de miliarde de dolari, semnificativ peste cele de aproximativ 25 de miliarde de dolari raportate de OpenAI.

Anthropic prognozează, de asemenea, un al doilea trimestru foarte puternic, veniturile urmând să se dubleze la 11 miliarde de dolari, iar profitul prognozat să ajungă la aproximativ 600 de milioane de dolari. Se pare că ambele companii planifică să se listeze la bursă în acest an. Sursa: xStation5

