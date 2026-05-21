Walmart înregistrează pierderi în ciuda unor rezultate financiare solide

Acțiunile Walmart au scăzut astăzi cu peste 7%, deși rezultatele financiare publicate păreau solide la prima vedere. Walmart nu este un retailer obișnuit. Capitalizarea bursieră a companiei se menține aproape de pragul de un trilion de dolari. Dimensiunea afacerii sale înseamnă că rezultatele Walmart sunt considerate unul dintre cei mai importanți barometri ai sănătății consumatorului american, în special în segmentul bunurilor de bază. Indicatori cheie Compania a raportat venituri de 177,8 miliarde de dolari pentru primul trimestru, peste estimarea de 174,83 miliarde de dolari.

Câștigul pe acțiune ajustat a fost de 0,66 dolari, în linie cu așteptările pieței.

Vânzările globale din comerțul electronic au crescut cu 26%, iar activitatea de publicitate a crescut cu 37%. Piața a reacționat negativ în principal la previziunile companiei. Walmart se așteaptă la un EPS ajustat pentru trimestrul al doilea de 0,72–0,74 dolari, în timp ce estimarea de consens era de 0,75 dolari.

Compania și-a menținut, de asemenea, previziunile privind EPS-ul pe întreg anul la 2,75–2,85 dolari, valoarea medie fiind sub așteptările analiștilor de 2,92 dolari. Mesajul raportului este, așadar, mixt. Pe de o parte, consumatorul continuă să cumpere: vânzările LFL ale Walmart au crescut cu 4,1%, iar numărul tranzacțiilor a crescut cu 3,0%.

Pe de altă parte, compania însăși arată că presiunea asupra costurilor rămâne reală. Creșterea profitului operațional a fost redusă cu 250 de puncte de bază din cauza costurilor mai mari ale combustibilului în distribuție și îndeplinirea comenzilor. Aceasta înseamnă că nici chiar cel mai mare retailer din lume, care beneficiază de o scară masivă și de orientarea clienților către cumpărături mai ieftine, nu este imun la inflația costurilor. În cadrul conferinței privind rezultatele financiare, Walmart continuă să sublinieze reziliența consumatorului, dar nu mai dă dovadă de reziliență în ceea ce privește profiturile; și cu cât aceste previziuni se extind mai mult în viitor, cu atât perspectivele de rentabilitate devin mai puțin sigure. WMT.US (interval zilnic) Scăderea înregistrată după publicarea rezultatelor financiare a șters aproape toate câștigurile din acest an (aproximativ 15%), aducând acțiunea înapoi spre minimul local atins în martie. Scăderea s-a oprit la nivelul Fibonacci de 78,6%, unde se află și limita superioară a canalului ascendent anterior, ceea ce sugerează că aceasta ar putea fi o zonă de rezistență puternică. Având în vedere impulsul mediilor mobile exponențiale încă puternic bullish, scenariul de bază ar putea fi o tranziție către o consolidare între nivelurile de 120 și 130 de dolari. Sursă: xStaton5.

