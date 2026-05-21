Rezumatul zilei: Proiectul acordului de pace stimulează piața

SUA Indicii americani încheie ziua cu creșteri moderate, sub 1%. Cele mai mari avansuri se înregistrează la contractele futures US2000, care au crescut cu aproximativ 0,9%.

Negocierile dintre SUA și Iran s-au intensificat în ultimele ore ale sesiunii. Presa iraniană susține că un acord de pace este pe cale să fie finalizat datorită implicării Pakistanului. Se așteaptă ca noul acord să includă clauze privind încetarea ostilităților pe toate fronturile, abținerea de la atacuri asupra infrastructurii și redeschiderea strâmtorii sub supraveghere comună (Iran și SUA).

SpaceX a publicat schița mult așteptatului prospect de IPO. Piețele și analiștii încă evaluează implicațiile și calitatea datelor divulgate.

Nvidia a înregistrat o nouă serie de rezultate record, dar reacția pieței a rămas moderată, acțiunile scăzând cu peste 1%.

Walmart a înregistrat o scădere de până la 7%, în ciuda rezultatelor solide, pe fondul îngrijorărilor legate de presiunea asupra costurilor în trimestrele următoare.

Departamentul Comerțului a anunțat subvenții în valoare de 2 miliarde de dolari pentru companii și start-up-uri implicate în calculul cuantic. IBM a crescut cu aproape 8%, în timp ce acțiunile din domeniul calculului cuantic înregistrează creșteri de două cifre.

Date macroeconomice Permisele de construcție au depășit așteptările, ajungând la 1,44 milioane. Cererile de șomaj s-au situat aproape de previziuni: 209.000 față de 210.000 așteptate. Valorile PMI pentru sectorul manufacturier și cel al serviciilor au evidențiat o performanță puternică în primul caz, care a crescut la 55,3. Serviciile, însă, au scăzut la 50,9.

Europa Indicii europeni au încheiat sesiunea aproape neschimbați. Contractele futures, însă, au indicat o îmbunătățire a sentimentului în urma știrilor privind un potențial acord de pace. Liderii sunt contractele futures NED25 și SUI20, ambele în creștere cu aproape 1%.

Date macroeconomice Datele PMI din Zona Euro s-au situat sub așteptări atât pentru sectorul manufacturier, cât și pentru cel al serviciilor, scăzând la 51,4, respectiv 46,4. Cifra din Marea Britanie a fost ușor mai bună, indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier crescând la 53,7. Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor din Marea Britanie a dezamăgit, de asemenea, scăzând abrupt de la 52,7 la 47,9.

Forex Dolarul neozeelandez și dolarul australian sunt mai slabe în urma unor surprize negative semnificative în datele macroeconomice australiene. Ambele monede sunt în scădere cu aproximativ 0,2–0,3% față de perechile majore. Mărfuri Printre mărfurile agricole, prețurile bumbacului și ale cafelei sunt în scădere — cu 4% și, respectiv, cu peste 2%. Acest lucru vine în urma unor exporturi de bumbac excepțional de puternice din SUA. Cafeaua rămâne sub presiune din cauza așteptărilor privind recoltele mari din Brazilia.

Mărfurile energetice au șters câștigurile de astăzi și încheie sesiunea cu o scădere de aproximativ 2%. Țițeiul Brent a revenit sub 100 de dolari. Criptomonede Perspectivele de pace susțin piața criptomonedelor. Câștigurile sunt vizibile pe cea mai mare parte a pieței: Bitcoin a crescut cu 0,5%, Ethereum cu aproximativ 0,7%, iar Solana se apreciază cu aproape 2%.

