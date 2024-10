Rezumatul dimineții (22.10.2024)

Piețele asiatice au scăzut, Nikkei 225 din Japonia conducând declinul(-1,7%) și TOPIX fiind în scădere cu 1,1%. Indicele KOSPI din Coreea de Sud a pierdut peste 1%, în timp ce ASX 200 din Australia a scăzut cu 1%. Piețele chineze au contracarat tendința, CHN și CH50 crescând cu 0,7%, iar Hang Seng din Hong Kong cu 0,6%.

Acțiunile chineze au fost susținute după ce Banca Populară a Chinei a redus rata dobânzii de referință pentru credite. Șomajul în rândul tinerilor (cu excepția studenților) a scăzut la 17,6% în septembrie, de la 18,8% în august.

Valorile futures ale indicilor bursieri americani au indicat o ușoară scădere în sesiunea asiatică, în urma retragerii Wall Street de la maximele record, deoarece randamentele obligațiunilor de Trezorerie au crescut.

HSBC a anunțat o restructurare majoră, consolidând operațiunile în patru unități de afaceri începând cu ianuarie 2025. Banca a numit-o pe Pam Kaur prima femeie director financiar, în locul lui Georges Elhedery.

Acțiunile Hyundai Motor India au scăzut cu 2% în debutul lor pe piață, după cea mai mare ofertă publică inițială de 3,3 miliarde de dolari din istoria țării, fiind cotate la 1.934 de rupii față de prețul de emisiune de 1.960 de rupii.

Prețul petrolului a scăzut ca urmare a reluării eforturilor diplomatice americane pentru încetarea focului în Orientul Mijlociu. Petrolul Brent a scăzut cu 0,3% la 73,93 dolari pe baril, în timp ce WTI a scăzut cu 0,2% la 69,72 dolari.

Prețul aurului a crescut cu 0,6% până la 2.734,38 dolari pe uncie, stabilizându-se aproape de maximele record, deoarece incertitudinea alegerilor și tensiunile geopolitice au susținut cererea de valori de refugiu. Argintul a câștigat 1,2%, apropiindu-se de maximele ultimilor 12 ani.

Dolarul american s-a menținut aproape de maximul ultimelor două luni și jumătate, piețele anticipând o abordare mai moderată a reducerii ratelor Fed. Yenul japonez a scăzut la aproape 151 față de dolar, cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii iulie.

Tesla se confruntă cu incertitudine după ce prezentarea robotaxi nu a reușit să impresioneze investitorii, Jefferies crește obiectivului de preț la 195 USD, dar citând preocupări cu privire la presiunea legată de afacerea auto de bază și de guvernanță.

PIB-ul sud-coreean din al treilea trimestru ar trebui să înregistreze o creștere de 0,5%, revenind de la contracția de 0,2% din trimestrul precedent, creștere susținută de exporturi în ciuda cererii interne slabe.

Accentul rămâne pe alegerile prezidențiale din SUA (peste două săptămâni), sondajele recente indicând o cursă strânsă între Donald Trump și Kamala Harris. Piețele se așteaptă la o volatilitate crescută pe măsură ce se apropie alegerile.

