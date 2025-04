Rezumatul dimineții (23.04.2025)

Piețele bursiere au crescut puternic după ce Trump și-a “îndulcit” tonul, câștigurile sunt vizibile mai ales în SUA. Contractele futures pe US500 câștigă deja 1,50% astăzi, US100 se tranzacționează cu 1,86% mai sus, iar US2000 este în creștere cu 1,65%.

Randamentele obligațiunilor pe 30 de ani au scăzut la 4,80%, iar dolarul american s-a apreciat cu 0,25%. Investitorii au primit pozitiv ultimele comentarii ale lui Trump, în ciuda recentelor schimbări de opinie ale președintelui.

Trump a declarat că nu intenționează să îl demită pe președintele Fed, Jerome Powell, în ciuda amenințărilor anterioare. Cu toate acestea, el dorește ca Powell să acționeze mai rapid cu privire la reducerea ratelor dobânzilor.

Trump a adoptat, de asemenea, un ton mai blând față de China, declarând că partea americană va fi „foarte amabilă” în timpul negocierilor. Totuși, el a avertizat că termenii acordului „ar putea fi înăspriți” dacă China nu cooperează.

Aurul înregistrează o corecție de 1,25% până la 3.335 USD pe uncie.

Piața criptomonedelor rămâne optimistă. Bitcoin a avansat la nivelul de 93.500 USD, iar Ethereum la 1.800 USD.

Guvernatorul Fed, Kugler, a subliniat riscurile economice actuale legate de tarife și incertitudine. Ea a reafirmat încrederea publicului în Fed și a declarat că așteptările privind inflația rămân ancorate. Potrivit lui Kugler, inteligența artificială ar trebui privită ca un potențial motor al creșterii productivității, nu ca o amenințare la adresa locurilor de muncă.

Indicatorul PMI preliminar pentru Australia în luna aprilie a arătat ușoare scăderi în sectoarele de producție și servicii (51,7 și, respectiv, 51,4 puncte).

În Japonia, indicele PMI pentru industria prelucrătoare rămâne în teritoriu de contracție pentru a zecea lună (48,5 puncte), indicând comenzi slabe și o încredere scăzută a întreprinderilor.

Statele Unite fac presiuni asupra Marii Britanii pentru a reduce tarifele la automobile de la 10 % la 2,5 % și pentru a relaxa restricțiile privind importurile agricole. De asemenea, sunt revizuite reglementările privind originea bunurilor.

În cele din urmă, Tesla a câștigat 5,40 % în timpul tranzacțiilor după publicarea rezultatelor sale trimestriale. Creșterea a avut loc în ciuda unei scăderi cu 71% a profiturilor.

