Rezumatul dimineții (23.09.2024)

Majoritatea acțiunilor asiatice au crescut luni, susținute de optimismul persistent cu privire la scăderea ratelor dobânzilor în urma reducerii cu 50 de puncte de bază a Rezervei Federale săptămâna trecută. Cu toate acestea, creșterile au fost limitate din cauza închiderii slabe de vineri de pe Wall Street și a unei sărbători pe piața din Japonia.

Piețele chineze au avansat după ce People's Bank of China a redus rata dobânzii reverse repo pe 14 zile de la 1,95% la 1,85%. Indicii Shanghai Shenzhen CSI 300 și Shanghai Composite au crescut cu 0,5% și, respectiv, 0,4%, în timp ce indicele Hang Seng din Hong Kong a adăugat 0,7%.

Indicele ASX 200 din Australia a fost cel mai slab performant din Asia, pierzând 0,6% pe măsură ce s-a retras de la maximele record. Giganții din domeniul supermarketurilor Woolworths și Coles Group au scăzut cu 3-4% după ce au fost dați în judecată de autoritatea de reglementare a concurenței din Australia pentru că ar fi înșelat clienții cu privire la reduceri.

Datele economice australiene au arătat slăbiciune: PMI Flash pentru servicii: 50,6 (52,5 anterior) PMI Manufacturing Flash: 46,7 (anterior 48,5) PMI compozit Flash: 49,8 (Anterior 51,7)

Reserve Bank of Australia este de așteptat să mențină ratele dobânzilor neschimbate la 4,35% în următoarea sa întâlnire de marți , dar este probabil să mențină o poziție de hawkish din cauza inflației lipicioase și o piață a muncii puternică.

Deficitul comercial al Noii Zeelande a crescut : Exporturile au scăzut la 4,97 miliarde (anterior 6,09 miliarde) Importurile au crescut la 7,17 miliarde (anterior 7,11 miliarde) Balanța comercială lunară s-a înrăutățit la -2203M (anterior -963,0M)

Prețurile petrolului au crescut, cu contractele futures pe țiței Brent în creștere cu 0,5% la 74,29 USD pe baril și contractele futures pe țiței american în creștere cu 0,9% la 71,64 USD. Intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu și așteptările privind creșterea cererii în urma reducerii ratelor din SUA au susținut prețurile.

Prețul aurului a atins un nivel record în comerțul asiatic, aurul spot crescând cu 0,3% la 2.631,19 dolari pe uncie. Metalul prețios a beneficiat de scăderea ratelor dobânzilor din SUA și de un dolar mai slab.

Indicele dolarului și contractele futures pe indicele dolarului au crescut ușor în comerțul asiatic, stabilizându-se după pierderile de săptămâna trecută. Dolarul australian a câștigat 0,3% înainte de ședința RBA, în timp ce yenul japonez a slăbit cu 0,3% față de dolar.

Investitorii așteaptă o serie de discursuri ale Fed în această săptămână , inclusiv observațiile președintelui Jerome Powell, precum și datele cheie din SUA care urmează să fie publicate vineri.

Contractele futures pe acțiunile europene și americane au indicat o deschidere pozitivă , cu câștiguri între 0,2% și 0,6%.

Ministrul japonez de externe, Yoko Kamikawa, urmează să se întâlnească luni cu omologul său chinez, Wang Yi, la New York, pe fondul tensiunilor apărute în urma atacurilor recente asupra cetățenilor japonezi în China.

EURUSD este stabil, argintul a scăzut cu 0,4%, iar aurul a crescut cu doar 0,3%. Piața criptomonedelor urmează să se deschidă în creștere după weekend; în prezent , Bitcoin este în creștere cu 1,5% astăzi, iar Ethereum se tranzacționează cu aproape 4% mai mult.

