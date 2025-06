Rezumatul dimineții (24.06.2025)

Președintele Trump a declarat încetarea „completă și totală” a focului între Israel și Iran, punând capăt celui pe care l-a numit „războiul de 12 zile”. El a lăudat ambele națiuni pentru curajul și inteligența lor.

Anunțul a fost făcut după închiderea piețelor americane luni — contractele futures S&P au crescut, iar prețul petrolului a scăzut ca reacție.

Astăzi, indicii din Asia-Pacific sunt, de asemenea, în creștere, în timp ce petrolul și dolarul american scad abrupt în urma încetării focului din Orientul Mijlociu.

Armistițiul trebuia să înceapă la ora 07:00 ora României, dar Iranul a declarat că îl va recunoaște doar la ora 04:00, ora Iranului (06:30 ora României). Înainte de această oră, Israelul a lansat atacuri puternice asupra Teheranului, folosind bombe anti-buncăre. Iranul a răspuns cu rachete IRST la scurt timp după ora 07:00 ora României, încălcând tehnic armistițiul, dar piețele au rămas calme.

Mass-media iraniană a afirmat că atacurile cu rachete au fost ultima lovitură înainte de începerea încetării focului. Israelul ar fi încetat focul la ora 3:30 ora României, dar Iranul și-a continuat operațiunile.

Petrolul WTI a scăzut cu 11 dolari, reflectând detensionarea situației și lipsa perturbărilor pe rutele comerciale. Indicii bursieri americani au crescut astăzi cu 0,50-0,80%, apropiindu-se de maximele istorice.

Anunțul lui Trump privind încetarea focului a contribuit la scăderea prețului petrolului. Rapoarte ulterioare au revelat că SUA fuseseră informate în prealabil despre planurile Iranului, sugerând că ultimele atacuri au fost controlate.

Israelul a acceptat încetarea focului cu condiția ca Iranul să se abțină de la noi atacuri. Potrivit rapoartelor, Iranul a asigurat SUA că nu va escalada conflictul. Casa Albă a confirmat că ambele părți respectă acum armistițiul.

În Coreea de Sud, indicele de încredere a consumatorilor din iunie a crescut la 108,7, cel mai ridicat nivel din iunie 2021. Așteptările privind inflația au scăzut la 2,4%, cel mai scăzut nivel din octombrie 2021.

Între timp, HSBC a ridicat prognoza pentru EUR/USD la 1,20 până la sfârșitul anului 2025, invocând o tendință crescândă de dedolarizare la nivel mondial.

