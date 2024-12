Rezumatul dimineții (24.12.2024)

Începutul sesiunii valutare de marți s-a concentrat pe publicarea minutelor RBA și BOJ. În cazul Băncii Australiei, datele au confirmat poziția “hawkish” a băncii la reuniunea din decembrie, observând progrese în ceea ce privește inflația, deși aceasta este încă peste țintă. Banca vede un risc mai mic pentru creșterea CPi pe termen mediu, deși rămân multe incertitudini în tendința dezinflaționistă în curs. Banca Japoniei a subliniat abordarea sa prudentă în ceea ce privește creșterea ratelor. Se așteaptă ca BoJ să facă acest lucru într-un ritm moderat și a indicat că vor avea loc noi creșteri atât timp cât economia, inflația și salariile vor evolua conform așteptărilor. Reamintim că Ueda a avertizat în timpul deciziei că noile date privind salariile vor fi cunoscute la sfârșitul lunii martie/începutul lunii aprilie, ceea ce ar putea crea premisele pentru o amânare mai lungă a noilor majorări. Acțiunile din regiunea Asia-Pacific au înregistrat în principal câștiguri moderate pe volume reduse în perioada sărbătorilor. China a convocat o conferință fiscală națională la Beijing, în cadrul căreia au fost anunțate planuri de creștere a cheltuielilor fiscale și de accelerare a ritmului cheltuielilor în 2025. Având în vedere acest lucru, indicii chinezi s-au descurcat cel mai bine în ceea ce privește creșterea în Asia. Piețele din Shanghai au crescut astăzi cu aproape 1,3%. Bitcoin își extinde astăzi impulsul descendent și se tranzacționează sub bariera de 93.500 de dolari. Sentimentul negativ prevalează și pe alte criptomonede. Ethereum pierde în prezent 2%. Metalele prețioase câștigă ușor. Aurul este în creștere cu 0,27%, iar argintul este în creștere cu 0,28%. Pe piața materiilor prime energetice, nu vedem oscilații semnificative ale prețurilor în acest moment. Petrolul brut WTI este în creștere cu 0,06%, în timp ce NATGAS pierde 0,26%. Pe piața valutară largă, dolarul neozeelandez și yenul japonez sunt în prezent valutele cu cele mai bune performanțe. Cu toate acestea, se poate observa o presiune descendentă ridicată asupra euro.

