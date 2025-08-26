Rezumatul dimineții(26.08.2025)

Acțiunile din regiunea APAC se tranzacționează în mare parte în scădere după sesiunea slabă de ieri de pe piețele globale, în ciuda reacției pozitive de vineri la comentariile lui Powell.

Contractele futures pe indici europeni sugerează o deschidere în scădere. Contractul futures Euro Stoxx 50 (EU50) este în prezent în scădere cu aproape 0,4%.

Cursul de schimb EUR/USD rămâne peste pragul de 1,16; paritatea USDJPY se situează în jurul valorii de 148. Euro este în prezent moneda cu cea mai bună performanță, în timp ce NZD înregistrează scăderi accentuate.

Trump a amenințat cu tarife suplimentare pentru țările care impun taxe digitale sau reglementări considerate discriminatorii împotriva companiilor tehnologice americane. Dacă aceste măsuri nu vor fi retrase, SUA vor impune restricții la exportul de tehnologie și semiconductori, precum și tarife la exporturile din aceste țări către SUA.

Președintele Trump a anunțat public demiterea imediată a Lisei Cook din funcția de membru al Consiliului Federal al Rezervei Federale (Fed).

Lisa Cook a respins acuzațiile, afirmând că nu există motive pentru demiterea sa și că nu intenționează să demisioneze; președintele nu are autoritatea oficială de a o demite. Cook intenționează să își continue atribuțiile la Fed.

RBA continuă să identifice riscuri semnificative generate de politica tarifară a SUA în procesul-verbal, deși scenariile cele mai pesimiste au fost evitate până în prezent.

Consiliul RBA a evaluat că ar putea fi necesare noi reduceri ale ratei dobânzii în cursul anului următor – există argumente atât pentru o relaxare treptată, cât și pentru una mai rapidă.

Situația de pe piața muncii rămâne moderat tensionată, inflația este ușor peste țintă, iar cererea internă este în creștere. Politica monetară actuală este descrisă ca fiind moderat restrictivă; se discută dacă ar fi mai bine un ciclu de reduceri treptate sau mai rapide – decizia depinde de datele care vor veni din economiile globale.

RBA a luat în considerare accelerarea ritmului de reducere a portofoliului de obligațiuni, dar acest lucru a fost considerat inutil în acest moment.

La începutul zilei, asistăm la scăderi generalizate pe piața materiilor prime energetice (gaz natural și țiței), în timp ce metalele prețioase înregistrează creșteri pe fondul incertitudinii continue de pe piață.

Evenimentele de astăzi includ: comenzile de bunuri durabile din SUA (iulie), indicele de încredere a consumatorilor Conference Board (august), prognoza PIB a Fed Atlanta, procesul-verbal al Riksbank, decizia NBH (Ungaria), discuții privind programul nuclear al Iranului, discursuri ale membrilor Fed și BoE, licitații de obligațiuni în Italia și SUA.

