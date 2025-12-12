Deschiderea sesiunii din SUA: Evaluările sub presiune pe fondul valului de dereglementare

Trump împiedică reglementarea AI la nivel de stat

Broadcom dezamăgește cu perspectivele de vânzări bazate pe AI

Companiile miniere de aur beneficiază de prețurile mai mari ale metalelor prețioase

Lululemon crește pe fondul unei posibile schimbări de strategie

Promisiunea relaxării reglementărilor determină creșterea acțiunilor companiilor din sectorul canabisului

La începutul sesiunii de vineri din SUA, se poate observa continuarea sentimentului de nervozitate de ieri. Joi, principalii indici de pe Wall Street au scăzut cu peste 1%, dar până la sfârșitul sesiunii, cumpărătorii au reușit să mențină inițiativa. Sesiunea se deschide cu o scădere a prețurilor contractelor US 100 cu aproape 1%. Piața ar putea încerca din nou să desconsidere sustenabilitatea boomului AI și să analizeze dacă reducerile preconizate de FED sunt adecvate condițiilor economice. Austan Goolsbee, membru al FOMC cunoscut pentru abordarea sa conservatoare în ceea ce privește scăderea ratelor, va ține astăzi un discurs. Piețele se pot aștepta la informații despre perspectiva hawkish a FOMC. Donald Trump a semnat un decret care interzice statelor individuale să introducă reglementări locale privind AI. Secretarul Comerțului are la dispoziție 90 de zile pentru a evalua legile existente la nivel de stat care ar intra în conflict cu noul document redactat în strânsă colaborare cu reprezentanți ai Google, Nvidia, OpenAI și Apple. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Pe grafic, putem observa o formațiune care ar putea deveni un model H&S extins. Pentru cumpărători, sarcina principală va fi să apere nivelurile de retragere Fibonacci de 23,6% și 50%, ceea ce va permite negarea scenariului de realizare. Sprijinul pentru cerere nu va fi doar nivelurile FIBO, ci și media mobilă exponențială de 100 de perioade. De asemenea, se poate observa o reducere rapidă a distanței dintre linia de semnal și media MACD, ceea ce ar putea fi un prim semn al slăbiciunii evaluării. Știri despre companii: Lululemon (LULU.US) - Compania câștigă 12% după demisia actualului CEO.

Broadcom (AVGO.US) - Producătorul specializat în electronice pierde peste 7% după previziuni dezamăgitoare privind vânzările.

Roblox (RBLX.US) - Operatorul de platforme/jocuri online pierde aproximativ 4% după ce a primit o recomandare negativă de la o bancă de investiții.

Eli Lilly (LLY.US) - FDA americană intenționează să accelereze ciclul de autorizare a medicamentelor.

Newmont Corp. (NEM.US) - Companiile miniere care se ocupă cu aurul câștigă pe valul creșterilor prețului metalelor prețioase. Compania crește cu 1,5%.

Quanex Building (NX.US) —Proiectantul și producătorul de componente pentru construcții crește cu 25% după ce a depășit semnificativ așteptările pentru rezultatele din trimestrul al patrulea. Câștigul pe acțiune s-a ridicat la 83 de cenți pe acțiune, comparativ cu previziunile de aproximativ 52%, EBITDA și vânzările nete au scăzut.

Lockheed Martin (LMT.US) — Elveția și-a redus comanda de avioane F-35A pentru a menține bugetul actual alocat îndeplinirii comenzii, după creșteri neașteptate ale prețurilor.

Canopy Growth (CGC.US) — Companiile implicate în producția și distribuția de marijuana înregistrează creșteri după comentariile lui Donald Trump, care a anunțat ridicarea unor restricții legate de comerțul cu această substanță. Prețul crește cu aproximativ 25%.

