Rezumatul dimineții (28.03.2025)

Sesiunea de tranzacționare de ieri a adus scăderi la nivelul principalilor indici, S&P 500 apropiindu-se de încheierea celui mai slab trimestru din 2023.

Contractele futures pe indicii americani înregistrează câștiguri modeste, de aproximativ 0,1%, însă VIX crește în paralel cu acestea, indicând că amploarea și durabilitatea oricărei redresări rămân incerte.

Acțiunile producătorilor de automobile, inclusiv Ford și GM, au înregistrat pierderi puternice, deoarece ar putea fi afectate de creșterea semnificativă a costurilor de producție și de piese din cauza tarifelor.

Astăzi, atenția pieței va fi concentrată în principal pe publicarea datelor privind inflația PCE din SUA pentru luna februarie, programată pentru 14:30 ora României. La 16:00 ora României, vom primi datele finale privind sentimentului consumatorilor și a așteptărilor inflaționiste publicate de Universitatea din Michigan.

Aurul beneficiază de incertitudinea legată de tarife și de incertitudinea economică, crescând cu peste 0,8% la 3.085 USD pe uncie și stabilind un nou maxim istoric.

Dolarul american câștigă ușor, în timp ce EUR/USD scade cu 0,1% la 1,078. USDJPY scade cu aproape 0,3%, deoarece inflația japoneză din Tokyo (pentru luna martie) a fost mai mare decât se aștepta, la 2,4% față de 2,2% estimat și 2,2% anterior

Volatilitatea pe piața materiilor prime energetice rămâne foarte scăzută; petrolul și gazele naturale sunt tranzacționate aproape plat. Dintre mărfurile agricole, contractele futures la grâu înregistrează cele mai mari pierderi, cu o scădere de peste 0,6%.

Sentimentul pe piața criptomonedelor este negativ. Bitcoin este în scădere cu 1,5%, retrăgându-se la 85.500 USD. Criptomonede precum Polygon, Sandbox și Gala sunt în scădere cu peste 7%.

Thomas Barkin de la Rezerva Federală a subliniat că Fed ar trebui să aștepte până când incertitudinea cu privire la economie și inflație se risipește înainte de a lua măsuri (de exemplu, ajustarea ratelor dobânzilor).

Între timp, Susan Collins (Fed) a declarat că perspectivele actuale atât pentru inflație, cât și pentru creșterea economică au devenit semnificativ mai complexe și mai dificile. De asemenea, ea a menționat că riscurile de inflație rămân înclinate în sus și a apreciat că tarifele vor crește aproape sigur inflația pe termen scurt.

Canada a anunțat că va reacționa la tarifele impuse de SUA. Marea Britanie a emis o declarație similară, subliniind că rămâne deschisă la discuții cu administrația Trump.

