Rezumatul dimineții (28.10.2025)

Ieri, indicii bursieri americani au înregistrat o creștere puternică, Dow Jones Industrial Average și Russell 2000 atingând noi maxime istorice. Investitorii se concentrează acum pe decizia de mâine a Rezervei Federale — piețele se așteaptă la o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază și la încheierea oficială a programului de înăsprire cantitativă (QT) - precum și pe summitul de joi dintre Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping.

După sesiunea de astăzi, vom putea urmări rapoartele de profit ale Visa, PayPal, UPS, UnitedHealth, Southern Copper, Booking Holdings și Mondelez. Înainte de deschiderea sesiunii de pe Wall Street, se așteaptă rezultatele Novartis, NextEra Energy, Sherwin-Williams și Royal Caribbean.

Contractele futures pe indici americani se tranzacționează ușor în scădere în această dimineață, cu 0,1% și 0,15% , iar majoritatea contractelor futures europene importante — inclusiv UK100 și DE40 — sunt, de asemenea, în scădere. Aurul înregistrează o scădere semnificativă, de peste 1%, până la 3.950 USD pe uncie , urmată de o scădere a argintului. Dolarul american este în scădere, în timp ce EUR/USD a crescut cu aproximativ 0,1%, până la 1,166. În Europa, datele cheie publicate astăzi vor fi cele privind încrederea consumatorilor germani măsurată prin indicele GfK.

După sesiunea de ieri din SUA, acțiunile Nucor au câștigat 2% în urma rezultatelor solide din al treilea trimestru. Producătorul de oțel a raportat un profit pe acțiune de 2,63 dolari , depășind estimările anterioare de 2,05-2,15 dolari pe acțiune (FactSet). Veniturile au atins 8,52 miliarde de dolari , depășind estimarea consensuală de 8,18 miliarde de dolari . Cu toate acestea, Nucor a avertizat că profitul pentru trimestrul curent este de așteptat să fie mai mic decât cel din trimestrul al treilea.

F5 Networks a pierdut peste 6% după ce a publicat previziuni dezamăgitoare, invocând potențiale „perturbări pe termen scurt ale ciclurilor de vânzări” în urma unei breșe de securitate a sistemului la începutul acestei luni , atribuită hackerilor chinezi susținuți de stat.

Între timp, NXP Semiconductors , producătorul olandez de cipuri, a înregistrat o creștere a acțiunilor sale de aproape 2% după ce a raportat rezultate pentru al treilea trimestru peste așteptările Wall Street și a prezentat o prognoză mai puternică decât se anticipase pentru trimestrul curent.

OpenAI a solicitat guvernului SUA să își extindă masiv capacitatea energetică pentru a rămâne în fruntea domeniului inteligenței artificiale. Într-o cerere adresată Casei Albe, compania a solicitat 100 de gigawați de energie nouă în fiecare an pentru a reduce decalajul față de China. Compania a avertizat că energia electrică limitată ar putea încetini progresul AI și creșterea economică.

