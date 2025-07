Rezumatul dimineții (29.07.2025)

Ședința asiatică se desfășoară calm, fără publicarea unor date importante și cu intervale de tranzacționare reduse atât pe piețele valutare, cât și pe piețele de acțiuni. Fluctuațiile indicilor bursieri sunt limitate la +/-0,50%.

Secretarul american al Comerțului, Lutnick, a sugerat că este foarte probabilă prelungirea cu 90 de zile a armistițiului comercial cu China. Discuțiile au început luni la Stockholm și se așteaptă să continue marți.

Trump a blocat escala în New York a președintelui Taiwanului pentru a evita antagonizarea Chinei, semnalând dorința de a menține echilibrul diplomatic cu Beijingul.

Nvidia a comandat 300.000 de cipuri H20 de la TSMC pentru a satisface cererea puternică din China. Cu toate acestea, Departamentul Comerțului din SUA nu a aprobat încă licențele de export necesare.

Un fost responsabil al Băncii Japoniei a declarat că sunt necesare noi majorări ale dobânzilor pentru a alinia previziunile privind inflația la realitățile economice. Creșterea prețurilor alimentelor ar putea împinge inflația peste ținta Băncii Japoniei.

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat că va împrumuta 1,007 trilioane de dolari în trimestrul al treilea, semnificativ mai mult decât previziunile de 554 miliarde de dolari din aprilie. Plafonul extins al datoriei permite o emisiune mai mare, în special de bonuri de trezorerie.

Fidelity International prevede că prețul aurului ar putea crește la 4.000 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului 2026, susținut de relaxarea politicii Fed, de un dolar mai slab și de cererea puternică a băncilor centrale.

Morgan Stanley prevede că indicele US500 va crește la 7.200 de puncte, impulsionat de îmbunătățirea marjelor și creșterea profiturilor. Printre factorii cheie se numără adoptarea AI, slăbirea dolarului și beneficiile fiscale din planul „One Big Beautiful Bill” al lui Trump.

Trump a scurtat ultimatumul său de pace pentru Ucraina de la 50 la 12 zile, exprimându-și frustrarea față de lipsa progreselor. Împreună cu premierul britanic Starmer, el a reiterat amenințările cu tarife de 100% și sancțiuni secundare, vizând țările care încă fac comerț cu Rusia, inclusiv China și India.

Ray Dalio a sugerat că portofoliile pe termen lung ar trebui să includă o expunere de 15% la aur sau Bitcoin. Deși preferă aurul, el susține ambele active ca instrumente de acoperire împotriva devalorizării monedei și instabilității fiscale.

