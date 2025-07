Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii se îndreaptă spre maximele intraday; P&G și Boeing depășesc estimările (29.07.2025)

Wall Street se tranzacționează ușor în creștere marți, pe fondul publicării unor rapoarte financiare importante. Deși impulsul bullish inițial s-a moderat, principalii indici americani rămân în teritoriu pozitiv. Indicele Nasdaq, cu pondere mare în sectorul tehnologic, și indicele Russell 2000, cu capitalizare mică, conduc cu câștiguri de 0,25%, urmate de indicele S&P 500, în creștere cu 0,15%. Indicele Dow Jones Industrial Average este excepția, situându-se ușor sub pragul de stabilitate, cu -0,05%. Acțiunile din sectorul imobiliar conduc piața astăzi, chiar dacă prețurile locuințelor au continuat să scadă în luna mai (-0,2% față de luna precedentă, față de -0,1% prognozat, după -0,3% anterior). Tehnologia rămâne puternică, extinzându-și raliul înaintea raportărilor financiare ale “Magnificent 7” de mâine. Pe partea negativă, sectorul sănătății se află sub o presiune semnificativă, rapoartele dezamăgitoare ale Novo Nordisk și UnitedHealth afectând sentimentul de ambele părți ale Atlanticului. Sectorul farmaceutic în ansamblu resimte, de asemenea, tensiunile, investitorii pregătindu-se pentru posibile tarife specifice sectorului, așteptate în următoarele săptămâni. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil JOLTS a înregistrat variații nesemnificative, deși s-au observat scăderi notabile ale numărului de locuri de muncă disponibile în sectorul cazării, sănătății și finanțelor. Numărul demisiilor a rămas neschimbat, la 3,1 milioane, sugerând o stabilitate continuă a pieței muncii pe fondul schimbărilor specifice sectorului. Volatilitatea sectorială de astăzi a S&P 500. Sursa: Bloomberg Finance LP US500 (interval orar) Contractele futures pe S&P 500 se mențin stabile în apropierea nivelului de deschidere, după ce au cedat o parte din câștigurile înregistrate înainte de deschiderea pieței. În ciuda acestui fapt, indicele continuă să testeze noi maxime istorice, înregistrând în prezent o creștere de aproximativ 0,15% față de închiderea de ieri. Evoluția prețurilor găsește un sprijin solid în jurul mediei mobile exponențiale pe 30 de ore (EMA30, indicată cu violet deschis), care își menține rolul de a susține recentul impuls ascendent. Indicele de forță relativă (RSI) rămâne în teritoriu neutru, indicând că există încă un potențial amplu de creștere peste maximele dinaintea deschiderii pieței, cu condiția ca restul rezultatelor financiare de astăzi să nu perturbe piețele. Cu toate acestea, investitorii vor rămâne probabil moderați în așteptarea rezultatelor financiare foarte anticipate ale celor șapte giganți tehnologici, Meta și Microsoft urmând să raporteze miercuri, iar Amazon și Apple joi. Sursa: xStation5 Știri despre companie: Boeing (BA.US) a depășit estimările privind veniturile din trimestrul al doilea, cu 22,7 miliarde de dolari, în creștere cu 35% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce pierderea ajustată pe acțiune s-a redus la 1,24 dolari, față de 1,40 dolari cât se estimase. Planul de redresare al CEO-ului Kelly Ortberg a redus drastic cheltuielile de numerar la 200 de milioane de dolari, de la 2,3 miliarde de dolari în trimestrul trecut. Îmbunătățirile aduse producției și livrările constante ale modelului 737 Max susțin optimismul pentru 2025 ca „an al redresării”, cu planuri de creștere a producției modelului 737 Max la 42 de avioane pe lună până la jumătatea anului. Acțiunile companiei au scăzut cu 0,7%.

Merck & Co. (MRK.US) a înregistrat o scădere de 7,6% după ce a prelungit până la sfârșitul anului suspendarea livrărilor de Gardasil către China, pe fondul cererii slabe, ceea ce a determinat o scădere de 55% a vânzărilor de vaccinuri față de aceeași perioadă a anului trecut. Câștigul pe acțiune în trimestrul al doilea a fost de 2,13 dolari, sub estimări, deși vânzările de 15,81 miliarde de dolari au depășit ușor estimările. Keytruda și Lynparza au depășit așteptările, compensând slăbiciunea vaccinurilor. Merck și-a redus ușor previziunile privind veniturile pentru 2025 și a anunțat un plan de restructurare care vizează economii anuale de 3 miliarde de dolari până în 2027, cu reinvestiții în cercetare și dezvoltare și în produse noi.

PayPal (PYPL.US) și-a majorat previziunile privind EPS pentru 2025 la 5,15-5,30 dolari, peste estimări, pe fondul consolidării redresării orientate către profitabilitate inițiate de CEO-ul Alex Chriss. În trimestrul al doilea, veniturile Venmo au crescut cu 20%, iar marja tranzacțiilor a crescut cu 7%, până la 3,8 miliarde de dolari, marja operațională extinzându-se la 19,8%. Cheltuielile puternice ale consumatorilor americani au contribuit la compensarea riscurilor macroeconomice, PayPal orientându-se către plăți cu marcă proprie și domenii cu marjă ridicată. Deși estimările privind EPS pentru trimestrul al treilea, de 1,18-1,22 dolari, au fost în linie cu așteptările, acțiunile au scăzut cu 6,8%.

Procter & Gamble (PG.US) a depășit așteptările pentru trimestrul al patrulea, cu un EPS de 1,48 USD și vânzări de 20,89 miliarde USD, impulsionate de creșterea prețurilor. Veniturile organice au crescut cu 2%, conduse de o creștere modestă în toate categoriile. Produsele pentru îngrijirea bebelușilor, a femeilor și a familiei au depășit estimările, în timp ce produsele de înfrumusețare, îngrijire personală și îngrijire medicală au înregistrat rezultate slabe. Previziunile pentru anul fiscal 2026 indică o creștere a veniturilor organice și a EPS de 0-4%.

Planurile de returnare a capitalului includ 10 miliarde de dolari în dividende și 5 miliarde de dolari în răscumpărări. Cursul valutar și tarifele rămân principalele obstacole. Acțiunile au scăzut cu 0,7%. Acțiunile Spotify (SPOT.US) au scăzut cu 8,8% după o pierdere surprinzătoare în trimestrul al doilea și previziuni slabe pentru trimestrul al treilea. EPS a înregistrat o pierdere de 0,42 euro față de profitul estimat de 1,97 euro, iar veniturile de 4,19 miliarde de euro nu au atins previziunile. Dificultățile valutare au redus veniturile cu 104 milioane de euro, în timp ce cheltuielile sociale și creșterea costurilor au exercitat presiuni asupra marjelor. În ciuda rezultatelor sub așteptări, creșterea numărului de utilizatori a rămas puternică: numărul de utilizatori activi lunari a crescut cu 11%, la 696 milioane, iar numărul de abonați premium a ajuns la 276 milioane. CEO-ul Daniel Ek a reafirmat că 2025 va fi un „an remarcabil”, concentrându-se pe valoarea pe termen lung, mai degrabă decât pe indicatorii pe termen scurt.

Acțiunile UnitedHealth (UNH.US) au scăzut cu 5,5% după ce compania a reafirmat previziunile privind EPS ajustat pentru 2025 de cel puțin 16 USD, cu mult sub consensul de 20,40 USD. Previziunile privind veniturile au ratat, de asemenea, estimările. EPS ajustat pentru trimestrul al doilea a fost de 4,08 USD, sub estimări, în timp ce veniturile au crescut cu 13%, până la 111,62 miliarde USD, în linie cu previziunile. Rezultatele pe segmente au fost mixte: UnitedHealthcare și OptumRx au depășit estimările, dar OptumHealth și OptumInsight au rămas în urmă. Costurile mai mari ale îngrijirii medicale și marjele reduse au determinat previziunile prudente. Humana, Elevance și Cigna, companii similare, au înregistrat de asemenea scăderi în urma acestor știri.

Whirlpool (WHR.US) a înregistrat o scădere de 10,2% a acțiunilor, după ce rezultatele pentru trimestrul al doilea au ratat estimările și previziunile au fost reduse. EPS a fost de 1,17 USD, față de 1,58 USD, iar vânzările au fost de 3,7 miliarde USD, sub consensul de 3,8 miliarde USD. Compania a redus previziunile privind EPS pentru anul fiscal la 6-8 USD (de la 10 USD) și a înjumătățit dividendul. Stocarea competitivă înaintea introducerii tarifelor a afectat vânzările din SUA, deși Whirlpool rămâne optimistă în ceea ce privește tendințele din sectorul imobiliar și puterea producției interne.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."