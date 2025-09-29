Rezumatul dimineții (29.09.2025)

Indicii din Asia-Pacific înregistrează ușoare creșteri în prima parte a zilei. Indicii bursieri din China cresc cu 0,80-1,10%, JP225 din Japonia scade cu 0,30%, iar AU200.cash din Australia crește cu 0,66%.

Dolarul este cea mai slabă monedă în prima parte a zilei. Indicele USIDX înregistrează o scădere de 0,20-0,30% față de alte monede G10. EURUSD crește cu 0,20%, în timp ce USDJPY scade cu 0,41%.

Aurul a depășit pragul de 3.800 USD, înregistrând o creștere de 1% pe zi și de peste 10% pe lună, pe fondul cererii de active de refugiu și al dinamicii favorabile. Metalul prețios este pe cale să înregistreze cea mai bună lună din iulie 2020.

Piețele continuă să includă în prețuri riscul ridicat de închidere, deși mai mic decât în weekend. Expirarea finanțării se apropie, în timp ce Congresul se grăbește să respecte termenul limită de 1 octombrie. Impactul preconizat asupra pieței este în principal operațional și pe termen scurt. BofA estimează o scădere a PIB-ului de aproximativ 0,1 puncte procentuale pe săptămână de închidere.

Petrolul a deschis în scădere, dar și-a recuperat pierderile. Piața a evaluat rapoartele conform cărora OPEC+ intenționează să majoreze cotele pentru octombrie cu cel puțin ~137 kb/zi. Irakul a reluat fluxurile de țiței prin conducta Kirkuk-Ceyhan către Turcia la ~180-190 kb/zi, adăugând astfel la oferta existentă. Poziționarea rămâne prudentă înaintea reuniunii OPEC+.

UBS a estimat probabilitatea unei recesiuni în SUA în acest an la 93%, pe baza unor indicatori precum veniturile, cheltuielile, producția industrială și ocuparea forței de muncă. Chiar și așa, banca nu a declarat oficial o recesiune, calificând economia drept „slabă, dar nu în colaps”.

Tesla va publica cifrele de vânzări în această săptămână. Consensul actual presupune 448-456 mii de livrări (față de 463 mii în urmă cu un an), cu achiziții de ultim moment stimulate de creditele fiscale americane la sfârșitul trimestrului.

Rapoartele spun că Xi presează pentru o schimbare a poziției SUA față de independența Taiwanului. Unul dintre punctele de presiune este interesul lui Trump pentru un acord comercial.

