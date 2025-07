Rezumatul dimineții (30.06.2025)

Sesiunea din regiunea Asia-Pacific este stabilă, cu variații ale indicilor care nu depășesc +/- 0,30%. Indicii chinezi sunt în scădere cu 0,10-0,30%.

Dolarul este din nou una dintre cele mai slabe monede de pe piață, în urma sugestiilor lui Donald Trump de a reduce ratele dobânzilor și de a implementa schimbări la Rezerva Federală. Președintele a subliniat necesitatea de a evita datoriile cu dobânzi ridicate și a insistat asupra reducerii ratelor dobânzilor. Monedele importante, precum euro, au înregistrat inițial creșteri, dar ulterior s-au stabilizat. USDJPY a scăzut spre 143,800 după fluctuațiile inițiale.

Producția industrială a Japoniei a crescut cu 0,5% MoM, mult sub așteptări (+3,4%). Pe bază anuală, producția a scăzut cu 1,8% față de o prognoză de +1,6%. Previziunile rămân slabe, parțial din cauza tarifelor impuse de SUA, deși indicele Nikkei (JP225) a atins un maxim al ultimelor 11 luni.

Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier din China a înregistrat în iunie o valoare de 49,7, marcând a treia lună consecutivă de contracție. Sectorul continuă să sufere din cauza cererii interne slabe și a tensiunilor comerciale cu SUA. Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a crescut la 50,5, indicând o expansiune, în special în rândul întreprinderilor mari și mijlocii.

Canada a renunțat la taxa pe serviciile digitale aplicată firmelor americane din domeniul tehnologiei, pentru a relua negocierile comerciale cu SUA. Trump și Carney, premierul Canadei, au convenit să reia negocierile, cu scopul de a ajunge la un acord până la 21 iulie. Dolarul canadian s-a apreciat în urma acestei știri.

În SUA, membrii Fed Bostic și Goolsbee vor ține discursuri despre perspectivele economice și politica monetară. Bostic va vorbi la Londra la 17:00 or României, iar Goolsbee la Aspen Ideas Festival.

Reprezentanții BCE, printre care Christine Lagarde și Luis de Guindos, vor vorbi la Forumul BCE din Sintra, discutând despre schimbările macroeconomice și răspunsurile politicii monetare.

Michael Saylor a sugerat într-un tweet o altă achiziție de Bitcoin, marcând posibil a 11-a săptămână consecutivă de cumpărări. Pe 23 iunie, compania sa a cumpărat 245 BTC în valoare de 26 de milioane de dolari, mărindu-și deținerile la 592.345 BTC.

