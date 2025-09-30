Rezumatul dimineții (30.09.2025)

Indicii de pe Wall Street au închis ieri în creștere, dar raliul a fost redus semnificativ până la sfârșitul sesiunii. Contractele futures înregistrează astăzi creșteri marginale: US500 este în creștere cu 0,02% , iar US100 câștigă 0,05% cu două ore înainte de deschiderea sesiunii europene.

Majoritatea piețelor asiatice înregistrează scăderi chiar înainte de sărbătorile de o săptămână din China. CHN.cash scade cu 0,05% , în timp ce Nikkei 225 din Japonia este ușor în scădere față de închiderea de ieri.

Aurul își continuă avansul și se tranzacționează la 3.866 dolari pe uncie, ceea ce reprezintă o creștere a prețului de aproape 11% în această lună.

EURUSD și-a limitat oarecum câștigurile de ieri, dar continuă să înregistreze o ușoară creștere astăzi.

Ultimele rapoarte indică o lipsă de progres în negocierile dintre Trump și liderii Congresului, sugerând o probabilitate ridicată de închidere a guvernului astăzi, după miezul nopții, în SUA. Vicepreședintele Vance indică faptul că toate părțile ar trebui să se pregătească pentru închidere.

RBA (Banca Centrală a Australiei) a menținut ratele dobânzilor neschimbate la 3,6% , în conformitate cu așteptările.

RBA a invocat riscuri inflaționiste mai mari, condiții economice favorabile și o piață a muncii restrânsă. În același timp, a indicat că majoritatea efectelor negative legate de tarife vor fi probabil evitate.

Minutele Băncii Japoniei relevă o discrepanță semnificativă între „Hawks” și „Doves”. Unii membri ai BoJ sunt în favoarea revenirii la majorări ale ratei dobânzii și a atingerii ratei neutre, în timp ce alții încă văd riscuri legate de economie și o lipsă a presiunii inflaționiste. USDJPY rămâne stabil, dar revine la o slăbiciune marginală, prelungind scăderile de ieri.

Indicatorul PMI oficial din China pentru sectorul manufacturier a înregistrat o valoare de 49,8 , ușor mai bună decât estimarea de 49,6 și decât nivelul anterior de 49,4 . Cu toate acestea, indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a fost mai slab, la 50,0 , ratând prognoza de 50,3 (care se potrivea cu valoarea anterioară). Acest indice acoperă în principal întreprinderile mari de stat.

Indicele privat de la RatingDog a fost semnificativ mai bun, înregistrând 51,2 față de o estimare de 50,3 și un nivel anterior de 50,5 . Acest indice privat se concentrează pe firmele mai mici, dar este adesea considerat un barometru mai larg.

Citi este cea mai recentă bancă care și-a redus prognoza privind prețul petrolului, țintind 63 de dolari pe baril pentru Brent în 2026 . Citi anticipează creșteri suplimentare ale producției din partea OPEC+ și o inversare completă a reducerilor din perioada pandemiei. În același timp, scăderile mai profunde vor fi limitate de refacerea stocurilor în China și OCDE .

Goldman Sachs , în lumina zvonurilor recente din OPEC+ despre o altă creștere a producției în noiembrie, indică un preț de până la 55 dolari pe baril pentru Brent anul viitor.

Petrolul brut continuă scăderea masivă de ieri. Scăderea prețului de ieri a fost de aproape 3% , cea mai abruptă din 3 septembrie.

Donald Trump intenționează să impună noi tarife pentru produsele din lemn. Produsele finite din lemn, cum ar fi mobilierul, vor fi supuse unui tarif de 25% , în timp ce lemnul brut și scândurile vor fi supuse unui tarif de 10% . Europa și Japonia vor avea un plafon tarifar de 15% .

Potrivit China Securities Journal , Banca Populară a Chinei (PBOC) va opta pentru o reducere a ratei dobânzii în trimestrul al patrulea și va utiliza alte instrumente pentru a menține lichiditatea ridicată a pieței. În același timp, se așteaptă sprijinul pieței pentru yuan.

Wall Street Journal raportează că Boeing lucrează la dezvoltarea unui nou model de avion care să înlocuiască 737 MAX .

Astăzi este așteptat un program încărcat de date macroeconomice importante din Europa, inclusiv vânzările cu amănuntul din Germania, datele privind piața muncii din Germania, inflația din Franța și, în cele din urmă, inflația din Germania la începutul după-amiezii.

Este important de reținut că astăzi este sfârșitul trimestrului , astfel încât volatilitatea pieței ar putea fi potențial crescută.

