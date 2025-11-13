Rezumatul zilei: Închiderea guvernului se finalizează, șansele pentru reducerea ratei dobânzii scad și riscul dispare

Guvernul SUA și-a reluat oficial activitatea după mai mult de 40 de zile de criză fiscală. Cu toate acestea, acest lucru nu a fost suficient pentru a insufla optimism pe piețe.

Indicii americani înregistrează pierderi semnificative în sesiunea de astăzi. NASDAQ100 și Russel2000 au scăzut cu 2%. Puțin mai bine, dar totuși semnificativ negative sunt evoluțiile S&P500 și DOW, care marchează pierderi de peste 1%.

Alphabet a devenit subiectul unei alte investigații a UE privind încălcarea reglementărilor comunitare privind piața digitală. Acțiunile gigantului au scăzut cu până la 3%.

Tesla trebuie să retragă peste 10.000 de baterii „Powerwall” după ce comisia pentru siguranța consumatorilor a constatat că acestea tind să se supraîncălzească și să ia foc. Compania pierde peste 7%.

Beth Hammack, membru al FOMC, a crescut presiunea asupra indicilor, afirmând că „este timpul pentru o politică monetară dură” pentru a controla inflația.

Și sesiunea europeană a început cu un sentiment negativ. Toți indicii majori din Europa au încheiat sesiunea cu scăderi. Liderii scăderilor au fost FTSE 100 britanic și DAX.

Marea Britanie a publicat o serie de date macroeconomice importante, care prezintă o imagine sumbră a situației economice din insule. PIB-ul s-a contractat cu 0,1% în septembrie, iar producția industrială a scăzut cu 2%.

Compania germană Siemens a pierdut aproape 10% din valoarea sa după conferința privind rezultatele financiare. Dezamăgirea față de EPS și previziunile pentru anul viitor i-a determinat pe investitori să vândă, în ciuda optimismului conducerii și a investițiilor prospective.

EIA a publicat un raport privind evoluția săptămânală a stocurilor de petrol și produse petroliere. Stocurile de petrol au crescut semnificativ peste așteptări, în timp ce stocurile de benzină continuă să scadă, nivelul său general fiind deja scăzut. Exporturile sunt în creștere, iar importurile de petrol în SUA sunt în scădere. Raportul nu a exercitat o presiune semnificativă asupra prețurilor petrolului. Prețurile contractuale rămân în jurul nivelului de deschidere al sesiunii.

Metalele prețioase își pierd din valoare. După ce a revenit recent peste nivelul de 4000 USD pe uncie, aurul a scăzut cu 1%. Platina și argintul se descurcă și mai rău, pierzând peste 2%.

Pe piața valutară, se observă astăzi o slăbiciune semnificativă a dolarului. Moneda americană pierde peste 0,7% față de franc, 0,45% față de euro, 0,5% față de lira sterlină și 0,25% față de yenul japonez. Lira sterlină și francul elvețian sunt mai puternice, câștigând teren față de majoritatea perechilor valutare.

Retragerea din activele riscante nu ocolește piața criptomonedelor. Se observă o vânzare masivă, care ajunge până la 10% pentru token-urile mai mici. Bitcoin a scăzut din nou sub pragul de 100.000 de dolari, după o scădere de peste 3%, iar Ethereum a scăzut cu peste 5%, ajungând la nivelul de 3.200 de dolari.

