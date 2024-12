Rezumatul dimineții (30.12.2024)

Indicii din regiunea Asia-Pacific sunt tranzacționați mixt. Indicii din China se tranzacționează fără modificări semnificative. Indicele japonez Nikkei 225 este în scădere cu 0,44% la 39.900 puncte, contractul futures SG20cash din Singapore pierde 0,47%, iar indicele australian AU200.cash se tranzacționează cu 0,16% mai jos.

Pe piața valutară, în prima parte a zilei, dolarul neozeelandez și cel australian câștigă cel mai mult. Creșterile variază de la 0,3% la 0,5%. Pe de altă parte, yenul japonez este printre monedele care pierd cel mai mult. Pierderile sunt limitate la 0,3% până la 0,6%.

Activitatea din sectorul manufacturier din Japonia a scăzut în decembrie într-un ritm mai lent. Indicatorul Jibun Bank PMI pentru sectorul manufacturier a ajuns la 49,6, comparativ cu așteptările de 49,5. Declinul din sectorul manufacturier intern a fost mai lent decât în noiembrie, când indicatorul PMI a fost de 49,0. Această pblicare marchează, de asemenea, o îmbunătățire față de cifra preliminară de 49,4.

Președintele Băncii Populare a Chinei (PBoC), Pan Gongsheng, a declarat că politica monetară actuală a băncii lasă loc pentru reduceri suplimentare. În același timp, Gongsheng a menționat că ar trebui evitate reducerile prea agresive, deoarece devalorizarea yuanului rămâne o preocupare. Rata medie a rezervelor obligatorii pentru băncile chineze se situează în prezent la aproximativ 6,6%.

Fostul președinte american Jimmy Carter a decedat duminică după-amiază la vârsta de 100 de ani în locuința sa din Plains. Carter a fost președinte al Statelor Unite între 20 ianuarie 1977 și 20 ianuarie 1981. De obicei, după decesul unui fost președinte, președintele în exercițiu al SUA declară o zi de doliu național, în timpul căreia majoritatea lucrătorilor federali primesc o zi liberă, iar piețele bursiere și de obligațiuni sunt închise. Acest lucru se întâmplă de obicei la aproximativ 5-7 zile după decesul președintelui, care în acest caz ar fi între 3-7 ianuarie.

Președintele Băncii Naționale a Austriei și membru al Consiliului guvernatorilor BCE, Robert Holzmann, a sugerat într-un interviu că Banca Centrală Europeană ar putea lua în considerare amânarea următoarei reduceri a ratei dobânzii. Acesta a citat factori precum creșterea prețurilor la energie și potențiala depreciere a euro ca motive pentru amânare.

Pe piața criptomonedelor, se observă o ușoară revenire după scăderile din weekend. Majoritatea capitalului se îndreaptă către Ethereum (+1,90%) și altcoins (+1,10%), în timp ce Bitcoin câștigă doar 0,10%, ajungând la 93.700 de dolari.

Dominația Bitcoin scade astăzi la 57,70%, retrăgându-se de la 59,90%, nivel atins pe 20 decembrie în timpul ultimei corecții de pe piața criptomonedelor.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."