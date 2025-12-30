Rezumatul dimineții(30.12.2025)

Wall Street a încheiat ieri raliul de sărbători și a trecut în modul defensiv înaintea publicării procesului-verbal al ultimei reuniuni a FOMC (S&P 500: -0,35%, Nasdaq și DJIA: -0,5%). Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează ușor în scădere, indicând presiunea continuă legată de așteptările privind ritmul reducerilor ratei dobânzii în 2026.

Președintele Ucrainei a declarat că, în cadrul discuțiilor cu președintele SUA, Donald Trump, a solicitat garanții de securitate pentru o perioadă de până la 50 de ani, deși actualul proiect de acord prevede 15 ani. El a subliniat că discuțiile cu Rusia pot avea loc numai după încheierea unor acorduri cu Europa și că orice acord de pace ar necesita un referendum în timpul unui armistițiu, în contextul disputelor teritoriale nerezolvate și al refuzului Rusiei de a accepta o încetare a focului.

În cadrul unei conferințe de presă, Donald Trump a declarat că este probabil să numească un nou președinte al Fed în ianuarie, testând în același timp piețele cu un micro-atac asupra lui Jerome Powell. Președintele SUA a declarat din nou că ar dori ca Powell să demisioneze și că „i-ar plăcea să-l concedieze”. Dolarul nu a avut însă o reacție semnificativă (USDIDX ușor sub zero).

Sentimentul din Asia-Pacific reflectă tonul prudent de pe Wall Street (AU200.cash: -0,2%; JP225: +0,03%; KOSPI: -0,15%), dar absența unor catalizatori negativi clari și entuziasmul în jurul IPO-urilor legate de AI determină o revenire în China (CHN.cash: +1,5%; HK.cash: +1,25%). Principalul motor este Baidu, legat de producătorul de GPU Shanghai Biren Technology, a cărui ofertă publică inițială a înregistrat subscrieri de retail care au depășit alocările de 2.363 de ori, ridicând sectorul tehnologic regional în ansamblu.

Piața valutară așteaptă publicarea procesului-verbal al ultimei ședințe Fed, tema principală fiind o ușoară retragere a dolarului după câștigurile de ieri. Yenul se corectează ușor și față de alte monede G10 (EURJPY: +0,1%; USDJPY stabil). Monedele din Antipozi conduc câștigurile pentru moment (AUDUSD: +0,35%, NZDUSD: +0,25%), în timp ce EURUSD a crescut cu 0,1% la 1,178.

Metalele prețioase rămân în centrul atenției și înregistrează o revenire modestă după vânzările masive de ieri. Argintul a crescut cu 3,7% la 74,83 USD pe uncie, în timp ce aurul a câștigat 0,7% la 4.363 USD pe uncie.

Petrolul Brent și WTI își recuperează treptat pierderile de vineri (+0,2% și, respectiv, +0,3%), reacționând la lipsa unui progres în negocierile de pace privind războiul din Ucraina. În plus, se așteaptă o continuare agresivă a măririi stocurilor de petrol brut din China pentru a absorbi surplusul de ofertă.

Volatilitatea principalelor criptomonede este redusă astăzi. Bitcoin a crescut cu 0,14%, ajungând la 87.462 USD, în timp ce Ethereum a câștigat 0,3%, ajungând la 2.948 USD.

