Rezumatul dimineții: Asia preia tendința de vânzare de pe Wall Street pe fondul prețurilor ridicate la echipamente (26.06.2026)

🇺🇸 Acțiunile din SUA și sentimentul pieței Contractele futures pe acțiunile din SUA își extind pierderile pe fondul dificultăților din sectorul tehnologic: Contractele futures de pe Wall Street își adâncesc pierderile, pe măsură ce acțiunile din sectorul tehnologic nu reușesc să se stabilizeze. Sentimentul general al pieței rămâne afectat de vânzările masive de ieri ale acțiunilor Apple și de majorările globale de preț ale consolelor Xbox anunțate de Microsoft. Contractele futures pe Nasdaq 100 conduc scăderea ( US100: -1,3% ), urmate de S&P 500 ( US500: -0,7% ), indicele Russell 2000 pentru companii cu capitalizare mică ( US2000: -0,5% ) și Dow Jones Industrial Average ( US30: -0,3% ). Contractele futures europene Euro Stoxx 50 ( EU50 ) sunt, de asemenea, în scădere cu 0,6%. 🌏 Piețele din Asia și Pacific Acțiunile asiatice se prăbușesc de la niveluri record pe fondul creșterilor prețurilor din sectorul tehnologic: Indicii de referință asiatici au suferit o vânzare masivă și generalizată, determinată de operațiuni agresive de realizare a profiturilor în sectoarele inteligenței artificiale și hardware. În ciuda unui raport de rezultate financiare excepțional publicat peste noapte de Micron, sentimentul pieței s-a deteriorat puternic după ce Apple a scăzut cu 6,1%, iar Microsoft a majorat prețurile globale pentru Xbox cu 150 de dolari, din cauza creșterii vertiginoase a costurilor cipurilor de memorie și a stocării de date.

KOSPI se prăbușește cu 7,7% pe fondul unei lichidări violente în sectorul tehnologic: Indicele KOSPI din Coreea de Sud a suferit o prăbușire masivă de 7,7%, conducând pierderile regionale, pe măsură ce traderii și-au realizat agresiv profiturile după o creștere notabilă de 70% în al doilea trimestru. Indicele a încheiat săptămâna cu o scădere totală de 5%, pe fondul lichidărilor masive care au afectat acțiunile din sectorul hardware pentru inteligență artificială și cele din sectorul de memorie.

Nikkei se prăbușește cu 4,4% pe fondul unei retrageri generalizate a sectorului semiconductorilor: Indicele japonez Nikkei 225 a scăzut brusc cu 4,4% (contractele futures JP225 pierzând 4% față de săptămâna precedentă), înregistrând o corecție tehnică rapidă față de recentele maxime istorice. În ciuda scăderii zilnice abrupte, indicele rămâne în creștere cu 6% în cursul lunii și cu 38% pe trimestru.

Indicii de referință chinezi înregistrează pierderi similare: Indicele blue-chip Shanghai Composite din China a scăzut cu 2,1% vineri ( SG20.cash: -0,8% ), în timp ce indicele Hang Seng din Hong Kong a închis în scădere cu 1,9% ( CHN.cash: -1,3% ). Volumele de tranzacționare în ambele regiuni au rămas extrem de reduse din cauza sărbătorilor de pe piețele interne. 🌍 Economie, bănci centrale și politică Isabel Schnabel (BCE) semnalează noi majorări ale ratei dobânzii din cauza riscurilor legate de inflație: Isabel Schnabel, membră a Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene, a semnalat probabilitatea necesității unei înăspriri suplimentare a politicii monetare pentru a reduce inflația la ținta de 2%. Ea a subliniat că recentul memorandum de pace dintre SUA și Iran nu înseamnă că economia Zonei Euro este în siguranță, menționând că inflația din luna mai a atins 3,2%, iar BCE se așteaptă ca inflația pe întregul an să se situeze în medie la 3%.

Williams (Fed) consideră politica monetară „bine poziționată”, dar amână atingerea țintei de 2%: Președintele Fed din New York, John Williams, a declarat că actuala politică restrictivă este adecvată, deși a amânat oficial termenul de referință pentru atingerea țintei de inflație de 2% de la 2027 la 2028. În urma unui indice PCE ridicat, de 4,1%, Williams a semnalat riscuri structurale persistente generate de boom-ul investițiilor în AI, de tarifele la import și de presiunile persistente legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Goolsbee (Fed) vede o rază de speranță în sectorul serviciilor pe fondul incertitudinii legate de inflație: Președintele Fed din Chicago, Austan Goolsbee, a remarcat că, deși raportul PCE ridicat a generat titluri negative, datele subiacente au arătat îmbunătățiri minore în sectorul serviciilor. Răspunzând la schimbarea de orientare a băncii centrale, bazată pe date, el și-a exprimat scepticismul față de orientările rigide pe termen lung, recunoscând totodată valoarea de referință a graficului cu puncte.

Inflația de bază din Tokyo accelerează la 1,6% în iunie: Prețurile de consum din capitala Japoniei au crescut cu 1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, înregistrând o ușoară creștere față de nivelul de 1,3% din mai și confirmând previziunile consensuale. Un aspect crucial este faptul că indicele „core-core” — care exclude produsele alimentare proaspete și energia — a accelerat la 1,9% (față de 1,6% anterior). Această accelerare sugerează că șocurile energetice din Orientul Mijlociu și creșterea cu 6,3% a inflației cu ridicata din luna mai se reflectă cu succes în prețurile produselor neenergetice, cum ar fi alimentele, menținând Banca Japoniei pe calea luării în considerare a unor noi majorări ale ratei dobânzii.

IMO suspendă evacuarea marinarilor din Strâmtoarea Hormuz după atacul cu rachete asupra unui cargou: Organizația Maritimă Internațională (IMO) a ONU a suspendat operațiunea de amploare de evacuare a peste 11.000 de marinari blocați în Strâmtoarea Hormuz. Suspendarea survine în urma unui atac cu proiectile asupra navei container Ever Lovely , care arborează pavilionul Singapore, la doar 7,5 mile marine de portul Dahit din Oman. Deși nu s-au raportat victime, iar nava și-a continuat traseul fără a avea nevoie de asistență, șeful OMI, Arsenio Dominguez, a suspendat operațiunea pentru a obține garanții de siguranță mai solide. 💱 Piața valutară (FX) Dolarul se retrage de la nivelurile maxime, în timp ce francul elvețian beneficiază de cererea de refugiu: Indicele dolarului american a înregistrat o scădere pentru a doua zi consecutivă ( USDIDX: -0,1% ) după ce miercuri a atins un nou maxim al ultimelor 13 luni. Deși volatilitatea generală rămâne sub control, căderea continuă a piețelor bursiere globale afectează ușor monedele sensibile la risc, precum dolarul australian ( AUDUSD: -0,2% ). Între timp, francul elvețian dă dovadă de o forță relativă considerabilă, în special față de monedele scandinave ( CHFNOK: +0,4% , CHFSEK: +1,3% ) și față de piețele emergente europene ( CHFPLN: +0,25% , CHFHUF: +0,6% ). Perechea EURUSD se menține în prezent la 1,1370. 🛢️ Mărfuri, energie și metale Petrolul brut se redresează pe fondul atacurilor asupra navelor din Strâmtoarea Hormuz, în timp ce gazul își continuă seria de creșteri: Prețurile petrolului brut sunt în creștere în urma atacurilor cu rachete din timpul nopții asupra navelor comerciale de marfă din Orientul Mijlociu. Contractele futures pe petrolul Brent ( OIL ) au crescut cu 0,75%, în timp ce contractele futures pe petrolul WTI ( OIL.WTI ) au înregistrat un câștig de 1,05%. În același timp, gazul natural ( NATGAS ) înregistrează o creștere pentru a treia sesiune consecutivă, adăugând încă 0,7%.

Metalele prețioase reiau tendința descendentă: Metalele prețioase revin în teritoriu negativ, vânzătorii dominând evoluția prețurilor pe termen scurt. Contractele futures pe aur ( GOLD ) au scăzut cu 0,3%, tranzacționându-se din nou în jurul valorii de 4.017 USD/uncie, în timp ce contractele futures pe argint ( SILVER ) au înregistrat o nouă scădere de 1,8%, stabilizându-se la aproape 56,00 USD/uncie.

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