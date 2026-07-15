Rezumatul dimineții: Ce urmează în privința Strâmtorii Hormuz, a inflației și a ratelor dobânzilor din SUA? (15.07.2026)

Tocmai am încheiat o zi bogată în evenimente în aproape toate sectoarele. 📉 Prima scădere a prețurilor în SUA din ultimii 6 ani În primul rând, inflația din iunie din SUA a provocat o surpriză semnificativă. Pe o bază lunară, prețurile au scăzut pentru prima dată din perioada pandemiei de COVID-19 din 2020, înregistrând o scădere de până la 0,4%.

Cu toate acestea, poate chiar mai important, inflația de bază (2,6%), un indicator care exclude prețurile cele mai volatile la energie și alimente, s-a dovedit a fi mult mai scăzută decât se aștepta. Acest lucru a determinat, în mod firesc, o reevaluare a traiectoriei ratei dobânzii estimată de piețe pentru Fed. Datorită escaladării recente a tensiunilor dintre SUA și Iran, la începutul săptămânii investitorii au început să preconizeze două majorări ale ratei dobânzii de către FOMC înainte de sfârșitul anului.

În prezent, scenariul de bază este din nou o singură majorare. Probabilitatea unei majorări în septembrie a scăzut la aproximativ 68%. 🏛️ Warsh, din nou cu o poziție „hawkish” Corecția ar fi fost mai accentuată dacă nu ar fi existat comentariile relativ „hawkish” ale lui Kevin Warsh, care a depus mărturie în fața Congresului. El a afirmat că „inflația este, într-un fel, o alegere”, asumându-și întreaga responsabilitate pentru stabilitatea prețurilor din partea Fed.

El a asigurat că, dacă politica monetară este adecvată, inflația ridicată din ultimii cinci ani va deveni „o amintire”.

El a subliniat clar că banca centrală nu va mai accepta o inflație care depășește ținta de 2%.

Când a fost întrebat despre o eventuală presiune din partea președintelui Donald Trump (de exemplu, în ceea ce privește reducerile de dobândă), el a răspuns ferm că intenționează „pur și simplu să-și facă treaba” și că în cadrul băncii centrale „nu este loc pentru politică”.

El a subliniat că piața muncii și economia americană sunt solide, fapt influențat în mare măsură de accelerarea investițiilor în infrastructura de inteligență artificială (centre de date, hardware, software). Cu toate acestea, el a menționat că Fed monitorizează constant această tendință pentru a evalua impactul acesteia asupra inflației și pieței muncii. 🌍 Trump se răzgândește (din nou) Între timp, președintele Trump și-a continuat comunicarea haotică cu privire la Strâmtoarea Hormuz. În cele din urmă, s-a răzgândit în privința propunerii de a introduce o taxă de 20% asupra mărfurilor care tranzitează strâmtoarea, menită să acopere costurile protecției rutei de către SUA.

După „discuții extrem de productive” cu liderii țărilor din Orientul Mijlociu, această taxă va fi înlocuită de acorduri comerciale puternice și de investiții pe care statele din Golful Persic le vor direcționa către SUA.

Trump a anunțat pe Truth Social că investițiile arabe vor fi „cele mai mari din istorie” și se vor traduce printr-un aflux masiv de fabrici, uzine și echipamente către SUA, ceea ce se preconizează că va crea milioane de locuri de muncă. Cum reacționează piețele la toate acestea? 🛢️ Mărfuri energetice Investitorii par să nu acorde prea multă atenție mesajelor venite din partea președintelui american. Deși traficul în strâmtoare nu s-a oprit complet (unele nave trec cu emițătoarele oprite), acesta rămâne foarte puternic restricționat în comparație cu situația din primele zile ale lunii iulie. Conform datelor Kpler, numărul livrărilor finalizate a scăzut cu mai mult de jumătate în săptămâna care s-a încheiat pe 12 iulie. Prețurile petrolului Brent și WTI sunt din nou în creștere. În prezent, prețul unui baril de Brent este de aproximativ 85 de dolari, iar cel al WTI de 80 de dolari.

Gazul natural pe bursa olandeză TTF se scumpește, de asemenea, ajungând la 54 de dolari pe MWh. 🧈 Metale prețioase După o creștere de aproape 2% determinată de o inflație mai mică decât se aștepta (randamentele obligațiunilor americane au scăzut la momentul respectiv), metalele prețioase s-au menținut în cele din urmă la niveluri aproape neschimbate față de deschidere. Acest lucru se datorează în parte retoricii relativ „hawkish” a lui Kevin Warsh, care a limitat reevaluarea „dovish” privind ratele dobânzilor Fed. Pentru o uncie de aur trebuie să plătim aproximativ 4.030 de dolari, iar pentru una de argint 58,4 dolari. 📈 Acțiuni Piețele asiatice sunt din nou în creștere. Liderul este indicele coreean KOSPI, care câștigă astăzi aproximativ 7%. Una dintre forțele motrice din spatele câștigurilor înregistrate este afluxul reînnoit de investitori străini și instituționali. Observăm, de asemenea, o îmbunătățire reînnoită a sentimentului față de companiile producătoare de semiconductori. SK Hynix și Samsung înregistrează creșteri de aprox. 10%.

Hang Seng (+1,4%) și Nikkei (+1,4%) se află, de asemenea, în teritoriul pozitiv.

Indicele Shanghai SE Composite rămâne în urmă (-0,1%). Acest lucru poate fi atribuit în mare parte datelor economice mai slabe din China. Ne așteaptă o altă zi plină de publicări ale rezultatelor celor mai mari companii americane. Ieri, atenția investitorilor a fost atrasă în mod special de datele IBM. Publicarea a avut loc după creșteri foarte semnificative ale valorii companiei, susținute de expansiunea calculului cuantic și a inteligenței artificiale.

Din mai 2026, acțiunile companiei au crescut de la ~215 USD la aproape 300.

Veniturile au atins „doar” 17,2 miliarde de dolari (consens: 17,8 miliarde).

Creșterea vânzărilor de software cu marjă ridicată a scăzut, ceea ce investitorii percep ca un semnal de alarmă.

Directorul general al companiei, Arvind Krishna, a subliniat că clienții au început să-și redirecționeze cheltuielile de capital (CAPEX) către memoria de calcul.

Prețul acțiunilor a scăzut cu aprox. 24%, cea mai mare scădere din 1987. Astăzi, așteptăm, de asemenea, o suită de rapoarte financiare. Înainte de deschiderea bursei: Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Blackrock.

După închidere: United Airlines, BitMine Immersion, Kinder Morgan.

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