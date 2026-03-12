Rezumatul dimineții: Escaladarea conflictului împinge prețul petrolului la 100 de dolari (12.03.2025)

În ciuda tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, sesiunea de la Wall Street s-a încheiat cu rezultate relativ mixte. Indicele Dow Jones a scăzut cu 0,6% , în timp ce S&P 500 a înregistrat doar o ușoară scădere. Nasdaq, pe de altă parte, a crescut ieri cu aproximativ 0,1% .

În declarații recente, președintele Donald Trump a afirmat că forțele armate americane sunt cu mult înaintea programului și că în curând nu vor mai exista ținte pentru atacuri pe teritoriul iranian. Piețele au interpretat aceste comentarii ca un potențial semnal al încetării conflictului din regiune.

Cu toate acestea, tensiunile rămân ridicate, chiar dacă retorica recentă a Casei Albe sugerează că operațiunea se apropie de sfârșit. În ciuda tonului optimist al lui Trump, unii oficiali americani și israelieni se pregătesc, potrivit unor informații, pentru cel puțin încă două săptămâni de atacuri .

În ultimele ore, au apărut informații despre lovirea unui vas container în apropierea portului Jebel Ali din Emiratele Arabe Unite . Atacul a provocat un mic incendiu la bord, care a fost stins rapid, iar echipajul nu a suferit niciun prejudiciu.

Infrastructura energetică din Oman a fost, de asemenea, supusă presiunii. Atacurile cu drone au provocat incendii de proporții la instalația petrolieră Mina, în apropierea portului Salalah. Ca măsură de precauție, autoritățile au evacuat navele din apropierea terminalului de export petrolier Mina Al Fahal .

În sudul Irakului, în apropierea portului Umm Qasr, cel puțin un petrolier iranian a luat foc , iar unele rapoarte indică faptul că mai multe nave care transportau petrol au fost afectate.

Evenimentele recente și tensiunile crescânde din Orientul Mijlociu împing prețurile petrolului înapoi spre 100 USD pe baril .

FBI avertizează că Iranul ar putea lua în considerare atacuri cu drone asupra coastei de vest a SUA ca represalii pentru acțiunile militare ale SUA, deși nu au fost dezvăluite ținte specifice sau momente precise.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a anunțat o eliberare record de 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice , Statele Unite contribuind cu 172 de milioane de barili în următoarele trei luni .

Guvernatorul Băncii Japoniei, Ueda , avertizează că un yen slab ar putea amplifica inflația pe măsură ce prețurile petrolului cresc.

Indicii bursieri asiatici au scăzut în timpul sesiunii de astăzi, pe fondul apropierii prețului petrolului de 100 USD pe baril, din cauza tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu și a întreruperilor în aprovizionare. Indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu 0,63% , Kospi din Coreea de Sud cu 0,75% , iar ASX 200 din Australia a pierdut 0,58% .

Australia a permis temporar importurile de combustibil cu conținut ridicat de sulf pentru a crește oferta în contextul instabilității lanțului global de aprovizionare și pentru a evita penuria, evidențiind vulnerabilitatea țării la perturbările pieței globale a combustibililor.

Pe piața metalelor prețioase, aurul a crescut cu peste 0,5%, ajungând la aproximativ 5.150 USD pe uncie , în timp ce argintul a câștigat aproximativ 1,7%, depășind 86 USD pe uncie .

Pe piața criptomonedelor, sentimentul negativ predomină astăzi. Bitcoin a pierdut aproximativ 1,3% , scăzând din nou sub 70.000 USD, în timp ce Ethereum a scăzut cu peste 1,5%, ajungând la aproximativ 2.020 USD .

