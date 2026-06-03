Analiza pieței 🚩 Petrolul crește cu 2% pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu; Inditex înregistrează o creștere semnificativă în ciuda slăbiciunii piețelor bursiere europene

Contractele futures pe petrol au înregistrat o creștere de aproape 2%, afectând apetitul pentru risc pe piețele bursiere. Indicele german DE40 a scăzut cu aproximativ 0,8%, în timp ce indicele spaniol SPA45 se remarcă prin creștere, câștigând 0,8% datorită unei creșteri de aproape 6% a acțiunilor gigantului modei Inditex, proprietarul Zara. După publicarea datelor PMI europene, investitorii se concentrează acum pe raportul ADP privind ocuparea forței de muncă în sectorul privat din SUA (15:15 ora României) și pe indicele PMI al serviciilor ISM (17:00 ora României). Factori cheie ai pieței Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a determinat creșterea prețurilor petrolului, deși pierderile la acțiuni au fost parțial limitate după ce Donald Trump a sugerat că negocierile cu Iranul continuă.

Sectoarele sensibile la prețul combustibilului sunt sub presiune , Lufthansa și Air France înregistrând ambele scăderi de aproximativ 2%.

Producătorii auto se numără printre cei cu cele mai slabe performanțe , sectorul auto european înregistrând o scădere de aproximativ 1,5%, trăgând în jos acțiunile germane.

Comerțul cu amănuntul conduce creșterile sectoriale , înregistrând o creștere de aproximativ 2% și depășind toate sectoarele majore, susținut de profiturile solide ale Inditex. În ciuda acestui fapt, Euro Stoxx 50 rămâne în scădere cu aproape 0,35%. Datele PMI europene depășesc așteptările Valorile finale ale PMI au depășit previziunile pieței, în special în Zona Euro, unde atât PMI-ul serviciilor, cât și cel compozit au depășit așteptările cu o marjă confortabilă. Cu toate acestea, toți indicatorii rămân sub pragul de 50 de puncte, sugerând că activitatea economică continuă să se contracte, deși într-un ritm mai lent decât se anticipase anterior. PMI final al serviciilor din Germania: 48,1 (prognoză 47,8, anterior 47,8)

PMI compozit final al Germaniei: 48,8 (prognoză 48,6, anterior 48,6)

PMI compozit final al Zonei Euro: 48,5 (prognoză 47,5, anterior 47,5)

PMI final al serviciilor din Zona Euro: 47,7 (prognoză 46,4, anterior 46,4) DE40, OIL (Interval D1) Sursa: xStation 5 Sursa: xStation 5 Rezultatele solide ale Inditex determină creșterea acțiunilor Inditex a surprins în mod pozitiv cu o accelerare puternică a vânzărilor după încheierea primului trimestru. Vânzările la rate de schimb constante au crescut cu 11,5% față de aceeași perioadă a anului trecut între 1 mai și 1 iunie, marcând o accelerare semnificativă față de creșterea de 8,8% raportată în primul trimestru. Reacția pieței a fost decisiv pozitivă, acțiunile câștigând aproape 6%, investitorii interpretând cele mai recente cifre de vânzări ca o dovadă a rezilienței cererii de consum, în ciuda unui mediu de cheltuieli mai dificil. Rezultatele din primul trimestru au confirmat puterea modelului de afaceri al companiei: Veniturile au crescut cu 5,8% la 8,7 miliarde de euro

Profitul net a crescut cu 5,4% la 1,4 miliarde de euro

Profitul brut a urcat cu 6,9% la 5,4 miliarde de euro

Marja brută s-a îmbunătățit cu 67 de puncte de bază, ajungând la 61,2%

EBITDA a crescut cu 7,3%, ajungând la 2,6 miliarde de euro , depășind creșterea veniturilor Bilanțul rămâne excepțional de solid. Inditex a încheiat trimestrul cu 10,8 miliarde de euro în numerar net și fără datorii financiare, oferind o flexibilitate semnificativă pentru investiții viitoare și randamente pentru acționari. Gestionarea stocurilor rămâne, de asemenea, disciplinată. Stocurile au crescut cu doar 1% față de anul precedent, ajungând la 3,81 miliarde de euro, ceea ce sugerează o rotație sănătoasă a produselor și un risc limitat de reduceri de preț. Compania continuă să investească în creștere și eficiență, estimând aproximativ 2,3 miliarde de euro în cheltuieli de capital în cursul anului 2026, axate pe optimizarea magazinelor, investiții în tehnologie și dezvoltarea platformei online. Se preconizează că suprafața de vânzare va crește cu aproximativ 5% în acest an. Riscul principal rămâne reprezentat de efectele negative ale cursului de schimb valutar. Conducerea se așteaptă ca fluctuațiile valutare să aibă un impact negativ de aproximativ 1% asupra vânzărilor din 2026, deși dinamica operațională subiacentă rămâne solidă. Rezultatele Inditex au stimulat, de asemenea, sentimentul în întregul sector al confecțiilor, acțiunile H&M înregistrând o creștere după publicarea raportului, consolidând încrederea investitorilor în industria europeană de retail de modă. ITX.ES (Interval D1) Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."