Rezumatul dimineții: Indicii bursieri scad, în timp ce prețul petrolului revine la 100 de dolari (26.03.2026)

Sentimentul pieței de acțiuni se slăbește, în timp ce petrolul revine la aproximativ 98 de dolari, pe fondul faptului că piețele par să ia în calcul o probabilitate mai mică de încetare a focului pe termen scurt în Orientul Mijlociu, în urma comentariilor de ieri ale conducerii militare iraniene. Contractele futures US100 sunt în scădere cu 0,3%, iar după o sesiune slabă în Asia, indicii europeni vor deschide, de asemenea, probabil în teritoriu negativ.

Astăzi, atenția piețelor se va concentra pe datele privind piața muncii din SUA (cererile de șomaj la 14:30 ora României), precum și pe discursurile membrilor Fed Stephen Miran și Lisa Cook. Aurul a scăzut cu aproape 1,5%, în timp ce EUR/USD se retrage la 1,158 pe fondul unui dolar american mai puternic și al randamentelor în creștere; titlurile de stat pe 10 ani au crescut cu peste 3 puncte de bază, până la peste 4,36%.

Forțele americane afirmă că portavionul USS Abraham Lincoln continuă să desfășoare operațiuni împotriva pozițiilor iraniene, în timp ce Iranul a raportat atacuri în Isfahan (partea centrală a țării), unde se află una dintre instalațiile sale nucleare.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au confirmat un nou val de atacuri asupra țintelor din Iran, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat că obiectivul operațiunii militare este neutralizarea completă a capacităților de conducere ale Iranului.

CEO-ul Exxon, Ammann, a declarat că piețele energetice se află în primele stadii ale unei perturbări. Exxon maximizează producția pentru a susține piețele, urmărind să dubleze producția din câmpurile de șist din SUA. Potrivit WSJ, Serviciul Poștal al SUA (USPS) va impune o suprataxă de 8% asupra expedierilor pentru a compensa costurile crescânde ale combustibilului pentru avioane.

Senatoarea Elizabeth Warren a declarat că dorește să înghețe licențele de export ale Nvidia „până când compania va lua în serios preocupările noastre privind securitatea națională”. Potrivit Axios, economiștii și investitorii îndeamnă Washingtonul să introducă reglementări de siguranță ca răspuns la pierderile de locuri de muncă cauzate de inteligența artificială.

Potrivit surselor occidentale citate de Financial Times, Rusia furnizează drone Iranului; estimările sugerează că veniturile sale din petrol s-au triplat de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. Donald Trump a declarat că atacurile bombardierelor B-2 au împiedicat Iranul să achiziționeze o armă nucleară. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5

