Rezumatul dimineții: Iranul prezintă propuneri privind Strâmtoarea Hormuz și problema nucleară⚓ (27.04.2026)

GEOPOLITICA ȘI ORIENTUL MIJLOCIU

• Iranul a prezentat o propunere de pace în trei etape, separând problema Strâmtorii Hormuz de negocierile nucleare. Teheranul propune mai întâi deschiderea strâmtorii și ridicarea blocadei navale, urmând ca discuțiile privind programul nuclear să aibă loc într-o etapă ulterioară. Propunerea a fost transmisă Casei Albe prin intermediul unor mediatori pakistanezi.

• Trump respinge logica din spatele propunerii Iranului și intenționează să mențină blocada navală ca principală pârghie de negociere. Într-un interviu acordat Fox News, el a avertizat că infrastructura petrolieră a Iranului s-ar putea „prăbuși în câteva zile”, iar pagubele ar fi „de durată și ireversibile”. În același timp, el și-a exprimat disponibilitatea de a purta discuții telefonice cu Iranul.

• Trump a anulat călătoria planificată a emisarilor Witkoff și Kushner la Islamabad, considerând-o o pierdere de timp având în vedere lipsa de progrese. „Nimeni nu știe cine este la conducere, inclusiv ei înșiși. Noi deținem toate cărțile; ei nu dețin niciuna!”, a scris el pe Truth Social. Ministerul de Externe iranian a confirmat că nu sunt planificate întâlniri cu Washingtonul.

• Ministrul iranian de externe, Araghchi, este angajat într-un maraton diplomatic intens. După vizita sa în Pakistan, s-a deplasat în Oman, unde s-a întâlnit cu sultanul Haitham ibn Tariq – au discutat despre tranzitul în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Hormuz și au prezentat un „cadru fezabil” pentru o soluționare durabilă a conflictului. Iranul și Omanul au convenit să continue consultările. Luni, Araghchi are programată o deplasare la Moscova pentru o întâlnire cu președintele Putin.

• Armistițiul dintre Israel și Liban s-a prăbușit — ambele părți lansează atacuri cu rachete, ceea ce agravează situația de securitate regională. Prelungirea cu trei săptămâni a armistițiului anunțată de Trump săptămâna trecută s-a dovedit a fi de scurtă durată. Hezbollah subminează activ armistițiul.

• Rapoartele privind un atac asupra unui cargou la sud de Strâmtoarea Bab al-Mandab ridică îngrijorări că s-ar putea deschide un al doilea front în conflictul cu Iranul. Perturbările din transportul maritim s-ar putea extinde mult dincolo de Strâmtoarea Hormuz, afectând o altă rută comercială cheie.

ECONOMIE ȘI DATE MACROECONOMICE

• Profiturile industriale chineze au crescut cu 15,8% față de aceeași perioadă a anului trecut în martie — cel mai rapid ritm din septembrie 2025. Pentru primul trimestru în ansamblu, profiturile au crescut cu 15,5% față de aceeași perioadă a anului trecut (față de 15,2% anterior). Forța motrică este boom-ul AI – importurile de cipuri au crescut cu 54% față de aceeași perioadă a anului trecut doar în luna martie, iar exporturile totale au crescut cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut în primul trimestru. Datele sugerează că industria chineză rezistă șocului energetic mai bine decât se aștepta, deși consumul intern slab rămâne un risc structural.

• China ar putea înregistra primul trimestru din 2021 în care importurile depășesc exporturile – datorită unei creșteri accentuate a importurilor de cipuri AI. Prețurile de producție au început să se stabilizeze după ani de presiune deflaționistă, permițând companiilor să-și refacă marjele. Un mix energetic diversificat și rezerve strategice de petrol oferă Chinei o oarecare protecție împotriva unui șoc provenind din blocada Strâmtorii Hormuz.

• Urmează o săptămână crucială pentru băncile centrale: decizia Fed de miercuri (posibil ultima ședință a lui Powell în calitate de președinte — Departamentul de Justiție a renunțat la ancheta penală, deschizând calea pentru confirmarea lui Warsh), BCE și BoE joi (se așteaptă să mențină ratele stabile, lăsând însă deschisă posibilitatea unor majorări), precum și BoJ și BoC. Date: PCE, PIB și indicatorul ISM PMI pentru sectorul manufacturier din SUA.

• India a semnat un acord de liber schimb cu Noua Zeelandă, ca parte a strategiei globale a prim-ministrului Modi privind acordurile de liber schimb.

PIEȚELE DE VALORI – WALL STREET, EUROPA ȘI ASIA

• S&P 500 și Nasdaq Composite au închis săptămâna trecută la noi maxime istorice. Luna aprilie se conturează a fi o lună puternică de redresare — S&P 500 a crescut cu peste 9% față de luna precedentă, Nasdaq cu peste 15%, iar Dow cu peste 6%. Raliul continuă în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu și a îngrijorărilor legate de cheltuielile pentru AI.

• Contractele futures au scăzut cu aproximativ 0,3% la deschidere, în urma anulării misiunii lui Witkoff la Islamabad și a continuării blocadei – aurul a crescut, iar acțiunile au scăzut într-o mișcare clasică de evitare a riscului. Sentimentul s-a inversat după ce Axios a publicat propunerea de pace a Iranului – contractele futures S&P 500 au revenit în teritoriu pozitiv (+0,02%), iar cele pentru Nasdaq 100 au crescut cu 0,17%. Piața a trecut în modul „cumpără scăderea”.

• Se așteaptă ca piețele europene să deschidă ușor în creștere – DAX +0,3%, CAC 40 +0,2%, FTSE MIB +0,26%, FTSE 100 neschimbat (date IG). Sentimentul este susținut de speranțele unui progres diplomatic, în ciuda impasului actual. Deutsche Börse urmează să raporteze rezultatele financiare, iar datele GfK privind încrederea consumatorilor din Germania vor fi publicate astăzi.

• Indicele Nikkei 225 a crescut cu 1,24%, ieșind în evidență pe fondul evoluțiilor mixte ale piețelor asiatice. Indicele Hang Seng (CHN.cash) a scăzut cu 0,34%.

VALUTE

• Dolarul a deschis sesiunea asiatică mai puternic, dar și-a inversat cursul în cursul zilei și s-a depreciat semnificativ. Indicele de putere valutară arată că USD este cea mai slabă monedă majoră a zilei, în timp ce AUD și NZD sunt cele mai puternice. USDIDX a scăzut cu 0,05%, până la aproximativ 98,3.

• USDJPY a scăzut la 159,27 (-0,15%) – yenul se apreciază înaintea deciziei BoJ din această săptămână (piața este pe într-un echilibru sensibil – se așteaptă ca ratele să rămână neschimbate, dar există semnale de înăsprire în ceea ce privește luna iunie). EURUSD câștigă 0,18% până la 1,1725, GBPUSD crește cu 0,24% până la 1,3537 – lira sterlină se află la cel mai puternic nivel din ultimele săptămâni.

MATERII PRIME

• Petrolul a început săptămâna cu creșteri, dar acestea au fost parțial anulate în urma publicării propunerii Iranului de a redeschide Strâmtoarea Hormuz. Brentul a crescut cu 1,28% până la ~101 USD, în timp ce WTI a crescut cu 1,21% până la ~95,90 USD. WTI s-a retras de la maximul zilnic de 96,68 USD până la aproximativ 95,35 USD, ca răspuns la rapoartele diplomatice. O potențială deschidere a Strâmtorii Hormuz fără o rezolvare a problemei nucleare ar putea declanșa o corecție abruptă a prețurilor petrolului.

• Aurul este practic neschimbat (+0,01%) la ~4.717 dolari pe uncie — a renunțat la câștigurile anterioare în urma unei îmbunătățiri a sentimentului pieței. Argintul a crescut cu 0,21%. Gazul natural (NATGAS) s-a apreciat cu 0,11%.

COMPANII

• Săptămâna rezultatelor financiare a grupului „Magnificent Seven” – Cinci dintre cele șapte cele mai mari companii de tehnologie își prezintă raportările în ultima săptămână a lunii aprilie. Acesta este un test crucial pentru piață – S&P 500 și Nasdaq rămân la maxime istorice, iar sectorul semiconductorilor (SOXX) a înregistrat 17 sesiuni consecutive de creșteri săptămâna trecută.

CRIPTO-MONEDE

• Bitcoin a scăzut cu 0,41%, tranzacționându-se în jurul valorii de 78.000 USD. Summitul de sâmbătă de la Mar-a-Lago, la care a participat Trump (pentru cei mai mari 297 de deținători ai monedei meme $TRUMP), nu a reușit să genereze un impuls ascendent susținut. Criptomonedele rămân sub presiunea sentimentului general de aversiune față de risc de la începutul săptămânii, deși sentimentul s-a îmbunătățit după publicarea propunerii de pace a Iranului.

LA CE SĂ NE AȘTEPTĂM DE LA SESIUNEA DE AZI

• Trump convoacă o ședință în Camera de criză cu principalii săi consilieri de securitate națională pentru a evalua impasul din negocierile cu Iranul și a analiza pașii următori. Orice știre care va rezulta din această ședință ar putea provoca valuri de șoc pe piețe — în special pe piețele petrolului și ale contractelor futures.

• Propunerea de pace a Iranului este principalul catalizator al zilei — piețele reacționează pozitiv, dar Trump a clarificat că nu intenționează să ridice sancțiunile până când Iranul nu face concesii în domeniul nuclear. Casa Albă a declarat că „nu va negocia prin intermediul presei” și va accepta doar un acord care să împiedice definitiv Iranul să obțină arme nucleare. Impasul continuă.

• O săptămână cheie pentru știrile macroeconomice și corporative: Fed (miercuri – ultima ședință a lui Powell?), BCE și BoE (joi), BoJ și BoC. Date: PCE, PIB, ISM PMI pentru sectorul manufacturier din SUA. Cinci companii din grupul „Mag 7" își raportează rezultatele financiare – orice dezamăgire la nivelul valorilor actuale ar putea declanșa o corecție rapidă față de maximele istorice.