Rezumatul dimineții: Iranul ripostează 💥 Indicii și metalele se prăbușesc în urma represaliilor 📉 (28.05.2026)

📉 Acțiuni și indici Contractele futures din SUA se retrag: Contractele futures de pe Wall Street înregistrează o scădere bruscă, pe fondul reînnoirii tensiunilor dintre SUA și Iran și al temerilor legate de inflație înainte de publicarea datelor PCE, care temperează optimismul recent. Nasdaq conduce declinul ( US100 : -1,05%), urmat de Russell 2000 ( US2000 : -0,8%), S&P 500 ( US500 : -0,55%) și Dow Jones ( US30 : -0,3%).

Europa urmează tendința: Piețele europene înregistrează pierderi, contractele futures pe Eurostoxx 50 fiind în scădere ( EU50 : -0,95%).

Piețele asiatice se retrag: Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a pus capăt speranțelor privind un acord de pace, determinând scăderea acțiunilor asiatice. Indicele Nikkei din Japonia a scăzut după sesiunea record de ieri ( JP225 : -1,6%), în timp ce indicele KOSPI din Coreea de Sud a scăzut cu 1,1%, indicele ASX 200 din Australia a scăzut cu 1,1% ( AU200.cash : -1%), iar indicele Hang Seng din Hong Kong a pierdut aproape 2% ( HK.cash : -2,3%) . 🪖 Geopolitică Confruntări directe SUA-Iran: Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a lansat un atac de represalii împotriva unei baze aeriene americane nespecificate din Orientul Mijlociu, numindu-l o „avertisment grav” după ce un atac american în zori a distrus patru drone iraniene și o stație de control la sol lângă Aeroportul Bandar Abbas. Între timp, Kuweitul a raportat interceptarea unor drone și rachete „ostile” neidentificate.

Sancțiuni privind Strâmtoarea Hormuz: Trezoreria SUA a adăugat Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic (PGSA) a Iranului, recent înființată, pe lista sa de sancțiuni. SUA acuză organismul condus de IRGC — înființat pe 5 mai pentru a aplica regulile maritime — că încearcă să extorcheze nave comerciale care navighează pe această rută maritimă critică. 🦅 Macroeconomie și declarații ale Fed Șoc stagflaționist pentru Asia: Președintele Fed din Chicago, Austan Goolsbee, a avertizat că inflația prelungită a energiei cauzată de războiul din Iran a provocat un „șoc stagflaționist” țărilor asiatice importatoare de petrol. El a menționat, de asemenea, că expansiunea vertiginoasă a averii bursiere generată de boom-ul AI riscă să supraîncălzească prematur economia SUA.

Fed acordă prioritate inflației: Președintele Fed din Minneapolis, Neel Kashkari, a subliniat că combaterea inflației rămâne prioritatea principală a băncii centrale. Referindu-se la o piață a muncii rezilientă, el a avertizat că majorarea costurilor energiei și îngrășămintelor ar putea destabiliza așteptările consumatorilor, forțând potențial măsuri de politică monetară mai drastice.

Creștere abruptă a cheltuielilor de capital în Australia: Cheltuielile de capital din sectorul privat din Australia au crescut cu 6,5%, atingând cel mai înalt nivel din decembrie 2014. Creșterea a fost determinată de o majorare de 18,1% a cheltuielilor pentru echipamente, instalații și utilaje — care a compensat o scădere de 3,8% a cheltuielilor pentru clădiri — alimentând și mai mult temerile privind inflația internă. 💵 Forex Dolarul se redresează pe fondul afluxului de capital către active refugiu: Indicele dolarului american a înregistrat o creștere agresivă ( USDIDX : +0,3%) până la cel mai înalt nivel de la începutul lunii aprilie, pe fondul reaparițiri cererii de active refugiu ca urmare a incertitudinii geopolitice.

Perechile majore sub presiune: Deteriorarea sentimentului de risc a afectat în egală măsură euro ( EURUSD : -0,3% la 1,159), lira sterlină ( GBPUSD : -0,3%), francul elvețian ( USDCHF : -0,3%), dolarul australian ( AUDUSD : -0,3%) și dolarul neozeelandez ( NZDUSD : -0,3%). Între timp, USDJPY a rămas stabil. 🛢️ Mărfuri Petrolul se redresează pe fondul escaladării: Contractele futures pe petrolul Brent și WTI au crescut cu 2,5% ca răspuns la atacul iranian asupra bazei militare americane, Brent ( OIL ) urcând din nou la 95 USD pe baril. În schimb, contractele futures pe gaz natural ( NATGAS ) au scăzut cu 0,45%.

Vânzare masivă de metale prețioase: Aurul și argintul și-au continuat scăderile abrupte, puternic presate de creșterea dolarului american. AURUL a scăzut cu 1,55% la 4.840 USD/oz, în timp ce ARGINTUL a scăzut cu 2,4% la 72,80 USD/oz. 🪙 Criptomonede și active digitale Criptomonedele în declin semnificativ: Activele digitale s-au confruntat cu o presiune puternică de vânzare. BITCOIN a scăzut cu 2,05% la 72.970 USD, în timp ce ETHEREUM a scăzut cu 2,15% la 1.977 USD, atingând cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii martie. Acuzații de tranzacționare pe baza informațiilor privilegiate la Polymarket: În știrile juridice, Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) l-a acuzat pe inginerul de software Google Michele Spagnuolo de fraudă și spălare de bani. Operând sub pseudonimul „AlphaRaccoon”, Spagnuolo ar fi folosit date confidențiale interne de căutare Google pentru a câștiga 1,2 milioane USD din pariuri trucate pe Polymarket privind cele mai căutate tendințe pe Google din 2025.

