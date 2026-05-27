Rezumatul zilei – Prețul petrolului scade odată cu indicii bursieri, în ciuda speranțelor privind pacea

🌍 Geopolitică Semnalele contradictorii afectează piața în ceea ce privește negocierile dintre SUA și Iran menite să pună capăt conflictului și să restabilească fluxurile energetice prin strategicul Strâmtoarea Hormuz .

Președintele Donald Trump a declarat că „nu este mulțumit” de progresul discuțiilor, temperând așteptările privind un acord rapid.

Casa Albă a respins rapoartele mass-media iraniene privind un proiect de acord provizoriu – conform căruia traficul prin strâmtoare s-ar fi întors la normal în termen de o lună – calificându-le drept „o invenție completă” și a negat categoric afirmațiile.

Donald Trump a adăugat că nimeni nu va controla strâmtoarea și că SUA o vor supraveghea. El a menționat, de asemenea, că activele înghețate ale Teheranului, în valoare de 24 de miliarde de dolari , vor fi returnate doar atunci când Iranul va începe să se „comporte corespunzător”, aspect care rămâne un punct principal de blocaj, alături de problema liberului tranzit prin Hormuz.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a indicat că următoarele ore și zile vor arăta dacă este posibil să se înregistreze progrese, adăugând că trimisul special Steve Witkoff, Jared Kushner și vicepreședintele JD Vance sunt puternic implicați în discuții. 🇺🇸 Bursa SUA (Wall Street) Indicii principali de pe Wall Street au înregistrat pierderi după o creștere inițială la deschiderea ședinței, întrerupând o serie de maxime istorice aproape zilnice observate în ultimele săptămâni. În timpul sesiunii, contractul US500 (S&P 500) a scăzut cu aproximativ 0,1%, iar contractul US100 (Nasdaq 100) a înregistrat o scădere de 0,3%, în timp ce contractul US30 (Dow Jones) a crescut cu aproximativ 0,4%.

Marile bănci au condus scăderile , în timp ce raliul producătorilor de cipuri, care înregistraseră anterior creșteri, s-a oprit. Sectorul tehnologic a înregistrat săptămâna trecută cea mai mare ieșire de capital din partea investitorilor de retail din decembrie , potrivit datelor BofA Securities.

Analiștii Goldman Sachs și-au ridicat prognoza de sfârșit de an pentru S&P 500 la 8.000 de puncte (de la 7.600), invocând un sezon al rezultatelor financiare extrem de puternic în primul trimestru. Aceștia se alătură Morgan Stanley și Deutsche Bank, care vizează, de asemenea, pragul de 8.000 de puncte.

În prim-plan: Acțiunile JPMorgan Chase & Co. și ale altor bănci importante au scăzut în urma declarațiilor lui Jamie Dimon la conferința Bernstein, unde a sugerat că, costurile din 2026 ar putea depăși ușor previziunile , în timp ce orientările privind veniturile nete din dobânzi (NII) rămân neschimbate. Între timp, Bank of America se așteaptă ca veniturile din vânzări și tranzacționare să crească cu aproximativ 15% față de aceeași perioadă a anului trecut în trimestrul al doilea.

CEO-ul Boeing Co. a prezentat o perspectivă optimistă, prevăzând o creștere a producției modelului 737 Max, certificarea modelelor întârziate și un impuls favorabil din partea cheltuielilor de apărare. În altă ordine de idei, rezultatele financiare ale Salesforce Inc. după închiderea bursei ar putea determina dacă acțiunile vor ieși din stagnarea recentă.

Înaintea debutului pe piață foarte așteptat al SpaceX , FTSE Russell și-a modificat regulile de intrare rapidă pentru companiile mari în indicii săi principali.

Lululemon Athletica Inc. a acceptat să numească trei noi membri în consiliul de administrație, punând capăt unei dispute de lungă durată cu fondatorul Chip Wilson, în timp ce Blackstone Inc. va oferi până la 1,3 miliarde de dolari în finanțare pentru Apogee Therapeutics Inc. 🇪🇺 Piețele bursiere europene și britanice Indicele european Stoxx 600 a închis la același nivel , ștergând câștigurile anterioare sub presiunea știrilor geopolitice. Sectorul tehnologic (Stoxx Tech Index) a pierdut 1,2%, tras în jos de acțiunile din sectorul semiconductorilor.

Indicele blue-chip Eurostoxx 50 a înregistrat o creștere de 0,11% , dar contractele futures EU50 se tranzacționează în prezent în scădere cu 0,23%. 📈 Macroeconomie și obligațiuni Ratele ipotecare din SUA au urcat la cel mai înalt nivel din august , ceea ce a dus la o scădere a cererilor de credite ipotecare pentru săptămâna care s-a încheiat pe 22 mai.

Investitorii așteaptă cu interes datele privind veniturile personale și cheltuielile de consum personal (PCE) de joi, precum și rapoartele privind stocurile din comerțul cu amănuntul de vineri.

Randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani s-au menținut la 4,49%.

Randamentele obligațiunilor germane pe 10 ani s-au situat la 2,99% (practic neschimbate), în timp ce randamentele britanice au scăzut cu două puncte de bază, la 4,86%. 💱 Valute Perechea EURUSD a rămas stabilă la 1,1623 , deși mai devreme, impulsionată de o scădere mai accentuată a prețului petrolului, a atins cele mai înalte niveluri de la jumătatea lunii mai (1,1660).

Lira sterlină a scăzut cu 0,2% față de dolar, ajungând la 1,3421 USD.

Yenul japonez s-a depreciat cu 0,2% față de dolar, ajungând la 159,54 în perechea USDJPY. 🛢️ Mărfuri Prețurile petrolului brut au suferit scăderi accentuate în urma unui val de volatilitate. Petrolul brut american (WTI) a scăzut cu 4,3% la 89,5 dolari pe baril , coborând sub pragul psihologic de 90 de dolari.

De remarcat că, din cauza zilei de luni, care a fost zi liberă, raportul privind stocurile DOE nu a fost publicat astăzi, în timp ce raportul API este așteptat după închiderea bursei.

Televiziunea de stat iraniană a indicat că, potrivit proiectului de acord, revenirea la normalitate în Strâmtoarea Hormuz ar putea avea loc la doar o lună după semnare. Cu toate acestea, în același timp, volumul navelor care tranzitează legal sau cu transpondere oprite a scăzut comparativ cu weekendul trecut.

Prețurile aurului au scăzut astăzi cu până la 1,2% , atingând nivelul de 4.450 USD — cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii martie.

Prețurile gazelor naturale au revenit la o creștere puternică , câștigând astăzi aproape 4% pentru a se tranzacționa peste 3,1 dolari/MMBTU. ₿ Criptomonede Bitcoin a înregistrat o scădere de aproximativ 1,5% , tranzacționându-se la nivelul de 74.800 de dolari.

Ethereum pierde 1% , scăzând la aproximativ 2.050 de dolari.

Sursă: xStation5

