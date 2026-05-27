🛢️Petrolul Brent pierde 3%

După revenirea prețurilor de ieri pe piața energiei, astăzi asistăm la o revenire a scăderilor pe fondul speranțelor de a se ajunge la pace în Iran. La începutul sesiunii de astăzi, investitorii au reacționat optimist la rapoartele privind o posibilă descoperire diplomatică între Washington și Teheran. Cu toate acestea, în ciuda îmbunătățirii clare a sentimentului pieței, situația fizică din Strâmtoarea strategică Hormuz rămâne practic neschimbată. Traficul naval este încă drastic restricționat, iar ciocnirile militare regulate continuă să aibă loc în regiune.

Scăderi abrupte ale prețurilor petrolului brut

Rapoartele privind un potențial acord de pace au dus la o vânzare masivă pe bursele de combustibili. Cum arată acest lucru din punct de vedere statistic?

Prețul petrolului Brent a scăzut momentan sub nivelul de 92 de dolari pe baril, cel mai scăzut din ultima lună, dar ulterior prețurile au revenit la 94 de dolari pe baril. Pe o bază săptămânală, prețurile pierd peste 6%, iar de la începutul lunii, scăderea ajunge la 15%.

Indicele de referință al SUA, adică țițeiul WTI cu livrare în iulie, a înregistrat o scădere și mai accentuată, depășind la un moment dat 5%. În prezent, scăderea se limitează la 3,5%, iar prețul revine ușor peste 90 de dolari pe baril.

Petrolul ar putea înregistra cea mai mare scădere din aprilie 2025. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Proiectul de acord stârnește optimism

Cauza scăderii prețurilor de astăzi a fost reprezentată de știrile difuzate de televiziunea de stat iraniană, care a anunțat că a obținut un proiect neoficial al unui acord de pace provizoriu între SUA și Iran. Conform prevederilor acestui document, traficul comercial și fluxul de nave prin Strâmtoarea Hormuz ar reveni la normal în termen de o lună de la finalizarea acordului. Proiectul prevede, printre altele, că forțele americane vor ridica blocada navală impusă porturilor iraniene și își vor retrage marina din apele din jurul Iranului. Ridicarea blocadelor ar putea duce la un aflux brusc de un număr mare de barili pe piața globală a combustibililor.

Cu toate acestea, trebuie reținut faptul că acordul nu a fost încă încheiat, iar secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat că elaborarea unui acord final ar putea dura cel puțin câteva zile. Mai mult, în ultimele aproximativ douăsprezece săptămâni, au existat cel puțin câteva astfel de declarații, astfel încât nu se poate exclude faptul că mișcările actuale sunt doar o corecție înaintea unui alt val ascendent într-o tendință laterală care se desfășoară încă din 8/9 martie.

Merită subliniat faptul că principalele puncte de dispută includ cererea Iranului de deblocare imediată a jumătate din cele 24 de miliarde de dolari din activele înghețate și reticența Teheranului de a asigura o navigație complet liberă, fără a percepe taxe pentru serviciile de navigație. Iranul însuși a raportat că a permis recent trecerea a câteva zeci de nave. Au apărut, de asemenea, informații despre plecarea a două superpetroliere. Pe de altă parte, aceasta este doar o picătură în oceanul nevoilor pieței mondiale a petrolului.

Merită subliniat faptul că plecarea acestor petroliere a marcat prima dată într-o săptămână când 4 milioane de barili de țiței nesancționat au fost transportați prin strâmtoare, deși traficul total de marți s-a încheiat la doar 5 unități care călătoreau în ambele direcții. Analiștii pieței energetice subliniază că această creștere temporară ar putea fi rapid compensată de o absență completă a navelor în zilele următoare, deoarece navele părăsesc această zonă exclusiv în grupuri organizate. În plus, urmărirea traficului este îngreunată de interferențele pe scară largă cu semnalele AIS și de faptul că navele legate de Iran își opresc în mod obișnuit transpondere pentru a evita detectarea.

Petrolul se află deja într-o tendință descendentă, lucru sugerat și de istoricul tensiunilor de pe piața petrolului din perioada 1990-2022. Pe de altă parte, același istoric arată că drumul către nivelurile dinaintea conflictului poate fi foarte anevoios, iar criza actuală de pe piața petrolului brut este cea mai gravă din istorie. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Analiză tehnică

Din punct de vedere tehnic, ne confruntăm cu o situație importantă pe piața țițeiului Brent. În primul rând, ne aflăm clar sub media mobilă pe 50 de zile de câteva zile la rând, ceea ce ar putea fi un semnal important. SMA 50 atinge, de asemenea, un punct de inflexiune, similar cu ceea ce s-a întâmplat în iulie 2022.

Pe de altă parte, media pe 100 de perioade este încă în creștere și rămâne sub nivelul actual al petrolului. De asemenea, se pare că stabilizarea pieței după obținerea păcii va necesita menținerea prețurilor cel puțin în intervalul 80–85 USD pe baril, în timp ce în 2022 acestea au scăzut în cele din urmă chiar sub 80 USD. ​​​​​​​ ​​​​​​​