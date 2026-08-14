Rezumatul dimineții: Nasdaq 100 revine peste 30.000 de puncte 📈 Aurul și argintul își reduc câștigurile

Aspecte esențiale Starea de spirit a pieței rămâne mixtă: piețele asiatice au încheiat sesiunea fără o direcție clară, în timp ce contractele futures de pe Wall Street înregistrează o ușoară scădere, dar se mențin aproape de niveluri record, susținute de o inflație PPI mai moderată și de performanța solidă a sectorului tehnologic.

Astăzi, investitorii se vor concentra pe PIB-ul Zonei Euro, vânzările cu amănuntul din SUA și indicele de încredere a consumatorilor al Universității din Michigan, care ar putea influența așteptările privind creșterea economică și politica băncilor centrale.

Aurul și argintul se tranzacționează în scădere, dolarul american rămâne mai slab, în timp ce țițeiul Brent se stabilizează în apropierea nivelului de 87 de dolari pe baril, pe fondul riscurilor geopolitice persistente legate de Iran și al îngrijorărilor privind cererea globală.

Pe fondul unei sesiuni mixte în Asia, unde indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu aproape 1%, în timp ce KOSPI din Coreea de Sud și Nikkei din Japonia au înregistrat creșteri, investitorii pe piața de acțiuni marchează o parte din profituri după câștigurile puternice din ultimele zile. Sentimentul pe piețele globale este susținut de creșterile de pe Wall Street, de prețurile ușor mai scăzute ale petrolului și de o valoare a Indicelui Prețurilor de Producție (PPI) din SUA sub așteptări. Acțiunile din sectorul tehnologic au înregistrat performanțe deosebit de bune în Asia, inclusiv cele ale companiilor japoneze și sud-coreene producătoare de semiconductori. Contractele futures pe Nasdaq 100 înregistrează o ușoară scădere, de puțin sub 0,2%, deși indicele a închis în cele din urmă peste 30.000 de puncte pentru prima dată de la jumătatea lunii iulie. Între timp, indicele S&P 500 a atins un nou maxim istoric, depășind pragul de 7.800 de puncte. Contractele futures pe principalii indici europeni, inclusiv Euro Stoxx 50 (EU50) și DAX (DE40), se tranzacționează în general la niveluri stabile, în așteptarea unui calendar relativ încărcat de publicări macroeconomice cheie.

Astăzi, investitorii se vor concentra în principal pe estimarea preliminară a PIB-ului Zonei Euro pentru al doilea trimestru (12:00 ora României, piața anticipând o creștere de 1% față de aceeași perioadă a anului trecut și de 0,4% față de trimestrul anterior), vânzările cu amănuntul din SUA pentru luna iulie (15:30 ora României, Wall Street anticipând o creștere de 0,1% față de luna precedentă, după 0,2% în iunie), precum și estimările preliminare ale Universității din Michigan privind încrederea consumatorilor americani și așteptările inflaționiste pentru luna august (17:00 ora României).

Metalele prețioase se tranzacționează în scădere, argintul înregistrând o scădere de aproximativ 1%, iar aurul scăzând cu 0,7% spre 4.300 USD, comparativ cu aproximativ 4.440 USD ieri. Dolarul american se depreciază, în timp ce perechea EURUSD testează zona de 1,154. Prețurile petrolului rămân în general stabile, țițeiul Brent (OIL) tranzacționându-se în apropierea nivelului de 87 USD pe baril. Investitorii estimează riscul unei escaladări suplimentare a conflictului din jurul Iranului în raport cu îngrijorările legate de slăbirea cererii globale. SUA au anunțat măsuri economice fără precedent împotriva Teheranului, în timp ce Pentagonul a indicat că o blocadă navală a porturilor iraniene ar putea fi menținută pe termen nelimitat.

SUA se pregătește să desfășoare portavionul USS George Washington în Orientul Mijlociu, unde îl va înlocui pe USS Abraham Lincoln, ca parte a unei rotații programate anterior. Portavionul „Lincoln” se află în misiune de peste 250 de zile, inclusiv un număr record de 200 de zile fără a acosta în vreun port, ceea ce a stârnit îngrijorări în Congres cu privire la penuria de provizii, oboseala echipajului și problemele tehnice.

Avioanele de vânătoare ale NATO au doborât o dronă deasupra Letoniei după ce aceasta a încălcat spațiul aerian al țării vineri dimineață. Finlanda a luat, de asemenea, măsuri de precauție, restricționând temporar traficul aerian și maritim în anumite zone ale Golfului Finlandei din cauza riscului de activitate a dronelor.

Contractele futures pe grâu au înregistrat o creștere de peste 1% pe fondul îngrijorărilor legate de scăderea transporturilor de cereale din Ucraina și Rusia prin Marea Neagră. Se pare că Ucraina a propus un acord reciproc cu Rusia pentru a opri atacurile asupra navelor civile din Marea Neagră, ceea ce ar putea contribui la restabilirea unei rute cheie de export al cerealelor. Potrivit Reuters, propunerea a fost transmisă prin intermediul unei terțe părți, dar Rusia nu a răspuns încă.

S&P Dow Jones Indices a anunțat că Reddit va înlocui AvalonBay Communities în indicele S&P 500. Schimbarea va intra în vigoare înainte de deschiderea pieței marți, 18 august, în timp ce acțiunile Reddit au înregistrat ieri o creștere de peste 12% în tranzacțiile după închiderea bursei.

JPMorgan a retrogradat Honeywell și a redus ținta de preț de la 262 la 252 de dolari, în timp ce Jefferies a majorat ținta de preț pentru Heico de la 410 la 425 de dolari pe acțiune. O creștere către 425 de dolari ar însemna un potențial de creștere de aproximativ 15% față de nivelurile actuale.

Exporturile sud-coreene din sectorul TIC, inclusiv semiconductori, produse electronice și echipamente de telecomunicații, au crescut cu 140% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna iulie. Creșterea puternică a fost determinată în principal de cererea susținută de cipuri utilizate în aplicațiile de inteligență artificială.

Producătorii auto din Detroit avertizează că modificările propuse la acordul comercial nord-american ar putea crește costurile anuale pentru fiecare producător cu cel puțin 2 miliarde de dolari. Washingtonul dorește ca vehiculele să conțină cel puțin 50% componente fabricate în SUA pentru a beneficia de tarife mai mici. General Motors (GM.US) estimează costurile tarifare din acest an la o valoare cuprinsă între 2,5 și 3,5 miliarde de dolari, în timp ce Ford (F.US) se așteaptă la un impact de aproximativ 1 miliard de dolari.

Apple investește sute de milioane de dolari într-o nouă unitate de producție avansată din Houston, care a livrat deja primele sale servere de IA. Se preconizează, de asemenea, că unitatea va începe să producă computere Mac mini în cursul acestui an.

Au fost semnalate din nou incendii în portul rus Ust-Luga. Coreea de Nord a avertizat că ar putea recurge la „noi metode de descurajare” în perspectiva viitoarelor exerciții militare comune dintre Coreea de Sud și Statele Unite Graficul US100 (Interval D1) Contractele futures pe Nasdaq 100 au înregistrat o revenire în formă de V, iar o mișcare susținută peste nivelul psihologic important de 30.000 de puncte ar putea sugera că investitorii optimiști, la fel ca în cazul contractelor futures pe S&P 500 (US500), urmăresc să retesteze maximele istorice de lângă 30.700 de puncte. La sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, indicele s-a apropiat de media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200), apărându-și cu succes tendința generală de creștere. Sursă: xStation5

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