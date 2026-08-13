Rezumatul zilei: S&P 500 atinge un nou maxim istoric (13.08.2026)

Principalii indici de pe Wall Street înregistrează astăzi creșteri. Nasdaq a crescut cu 0,8%, în timp ce S&P 500 a urcat cu 0,6%, atingând un nou maxim istoric de 7.814,88. Acțiunile sunt susținute de investitorii care își reduc pariurile privind majorările iminente ale ratei dobânzii de către Fed. Acest sentiment vine în urma încetinirii inflației, așa cum reiese din rapoartele din iulie publicate astăzi și ieri, alături de scăderi moderate ale prețurilor petrolului brut. Date macroeconomice Într-un mod oarecum neobișnuit, începem rezumatul de astăzi cu date macroeconomice, în urma publicării cifrelor privind inflația CPI și IPP din iulie din Statele Unite. Ce am aflat mai exact? Ieri: Rata inflației CPI globală a încetinit la 3,4% (în creștere cu 0,1% față de luna precedentă).

Excluzând prețurile cele mai volatile ale alimentelor și energiei, inflația de bază a înregistrat, de asemenea, o tendință descendentă, ajungând la 2,5% (prețurile crescând cu 0,2% față de luna precedentă). Astăzi: Indicele prețurilor de producție (PPI) a scăzut la 4,7%.

Indicatorul de bază a înregistrat, de asemenea, o scădere, ajungând la 4,2%. Figura 1: Inflația CPI și PPI din SUA (2018 - 2026) Sursa: XTB Research, 13.08.2026 Deși scăderea cifrelor globale se datorează în mare parte costurilor mai mici ale combustibililor, încetinirea ritmului de creștere a indicatorilor de bază reprezintă o evoluție binevenită. Aceste date oferă Rezervei Federale o flexibilitate mai mare, reducând presiunea pentru o înăsprire monetară imediată. În absența unor evenimente geopolitice majore, datele macroeconomice par să fi revenit în centrul atenției, investitorii analizându-le cu atenție. O majorare a ratei dobânzii în septembrie nu mai reprezintă scenariul de bază al pieței (probabilitate implicită de aproximativ 35%), iar o reducere a acesteia înainte de sfârșitul anului nu este încă pe deplin reflectată în prețuri (probabilitate implicită de aproximativ 94%). Figura 2: Prețurile implicite ale pieței privind majorările/reducerile ratei dobânzii până la sfârșitul lunii septembrie 2026 (2025 - 2026) Sursa: XTB Research, 13.08.2026 Piața bursieră Acest lucru a stimulat piața de acțiuni. Analizând mai atent indicele Nasdaq 100, cele mai bune performanțe de astăzi le înregistrează furnizorii de memorie pentru centrele de date, precum SanDisk (+16,6%) și Western Digital (+8,6%). Figura 3: Câștigători și pierzători pe Nasdaq 100 (13.08.2026) Sursa: XTB Research, 13.08.2026 În ceea ce privește SanDisk, compania a prezentat obiective financiare și tehnologice pe termen lung care au depășit semnificativ așteptările pieței, risipind scepticismul anterior al analiștilor. Conducerea anticipează că, în anii fiscali 2028–2030, veniturile vor crește cu o rată anuală cuprinsă între 15% și 20%. În plus, marja brută țintă non-GAAP este stabilită la aproximativ 80%, iar marja operațională este preconizată să atingă 75%.

Compania a anunțat noi acorduri de aprovizionare care acoperă marea majoritate a producției planificate pentru anii fiscali 2027 și 2028. Se pare că vânzarea masivă din luna iulie din sectorul semiconductorilor a fost determinată în mare parte de factori tehnici, precum reechilibrarea portofoliilor și rotația capitalului, mai degrabă decât de o deteriorare fundamentală a afacerilor subiacente. Acțiunile companiilor din sectorul memoriilor au atins niveluri considerate puternic supravândute, creând un mediu ideal pentru o revenire pe măsură ce sentimentul global față de risc s-a îmbunătățit. În schimb, acțiunile Cisco Systems se tranzacționează la un nivel mai scăzut, în urma rezultatelor slabe din trimestrul al doilea. Investitorii au fost dezamăgiți de previziunile privind vânzările pentru anul fiscal curent (7,5 miliarde de dolari).

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