Deschiderea sesiunii din SUA: Indicele S&P 500 se apropie de maximele istorice – pe fondul scăderii probabilității unei majorări a ratei dobânzii de către Fed în septembrie (13.08.2026)

Contractele pe indicele S&P 500 înregistrează o creștere de 0,3%, apropiindu-se de maximele istorice. Indicele Nasdaq 100 evoluează, de asemenea, pe o tendință ascendentă, înregistrând o creștere de 0,6%. Unul dintre factorii-cheie care susțin aceste creșteri îl reprezintă datele privind inflația publicate săptămâna aceasta. Valoarea CPI de ieri a fost în concordanță cu așteptările, atenuând îngrijorările investitorilor cu privire la extinderea presiunilor asupra prețurilor, în timp ce datele PPI de astăzi au surprins în sens negativ (în ceea ce privește indicatorul global). Șansele unei majorări a ratei dobânzii în septembrie au scăzut de la aproximativ 50% la începutul săptămânii la puțin peste 30% în prezent. Figura 1: Prețurile implicite ale pieței privind politica Fed: ședința din septembrie 2026 (2025 - 2026) Sursa: XTB Research, 13.08.2026 De asemenea, s-a înregistrat o schimbare semnificativă în ceea ce privește anticiparea măsurilor ulterioare ale comitetului. O majorare a ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului nu mai este pe deplin anticipată, iar piețele privesc cu tot mai mult scepticism o eventuală majorare în luna octombrie. Figura 2: Traiectoria implicită a politicii monetare a Fed (majorări/reduceri) (2026 - 2027) Sursa: XTB Research, 13.08.2026 Investitorii ar putea fi, de asemenea, mulțumiți de scăderea prețurilor petrolului brut WTI (-2,5%), care se situează în prezent la puțin peste 81 de dolari pe baril. Figura 3: Câștigătorii și pierzătorii din indicele Nasdaq 100 (13.08.2026) Sursa: XTB Research, 04.08.2026 Indicele Nasdaq 100 este condus astăzi de CoreWeave, Netflix și AppLovin, companii care nu au înregistrat performanțe deosebite în ultimele 12 luni. Pe de altă parte, se află Cisco Systems, care și-a publicat ieri rezultatele pentru trimestrul al doilea, după închiderea pieței. Compania și-a estimat vânzările viitoare legate de boom-ul centrelor de date pentru AI la 7,5 miliarde de dolari pentru anul fiscal curent. Acest lucru a fost dezamăgitor pentru investitori, întrucât compania obținuse comenzi legate de AI în valoare totală de 9,3 miliarde de dolari numai în ultimul an. Combinând aceste informații cu concluziile din publicațiile anterioare, se poate concluziona că investitorii se concentrează în prezent în principal pe ritmul în care cererea primită se traduce în venituri concrete. Nivelurile ridicate ale comenzilor sau expunerea la boom-ul cheltuielilor de capital nu mai sunt suficiente. Figura 4: Dashboard Cisco Sursa: XTB Research, 13.08.2026 Știri despre companii Cerebras Systems ($CBRS.US): Acțiunile înregistrează scăderi semnificative din cauza previziunilor mai prudente privind creșterea veniturilor pentru cipurile proprii de AI.

Accelerant ($ARX.US): O creștere masivă a prețului acțiunilor (+44%) în urma anunțului privind achiziția companiei de către fondul Thoma Bravo, printr-o ofertă publică de cumpărare în numerar la 20,25 USD pe acțiune.

Harmonic ($HLIT.US): O creștere de aproximativ 25% după publicarea rezultatelor financiare care au depășit semnificativ așteptările pieței.

Birkenstock ($BIRK.US): Acțiunile înregistrează o creștere de +17% în urma revizuirii în sens ascendent a previziunilor privind EBITDA ajustat pentru întregul an și a vânzărilor din trimestrul al doilea, care au depășit așteptările.

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