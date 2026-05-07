Rezumatul dimineții: Negocierile de pace dintre SUA și Iran, în umbra ultimatumului lui Trump

Ședința de ieri de pe Wall Street s-a încheiat într-o notă extrem de pozitivă. Creșterile au fost susținute de rapoartele primite din regiunea Golfului cu privire la un potențial acord-cadru, precum și de sezonul actual al raportărilor financiare ale companiilor. Drept urmare, principalii indici americani au închis la niveluri record. S&P 500 a crescut cu peste 1,5%, Nasdaq a câștigat aproximativ 2%, în timp ce Dow Jones a încheiat ședința în creștere cu 1,2%.

Situația din jurul Iranului rămâne în centrul atenției piețelor globale. Potrivit Wall Street Journal , reprezentanții iranieni și americani, cu implicarea unor mediatori, lucrează la un scurt memorandum de 14 puncte care ar putea servi drept bază pentru un potențial acord menit să pună capăt conflictului. Se așteaptă ca Teheranul să răspundă joi la propunerea de pace a SUA, prin canalele de mediere care implică Pakistanul.

Așteptările crescânde privind o posibilă detensionare a situației au fost primite pozitiv de către investitori. Ca răspuns la semnalele unui potențial acord, prețurile petrolului au scăzut la aproximativ 100 USD pe baril. Piețele iau din ce în ce mai mult în calcul un scenariu de risc geopolitic redus și de stabilitate regională îmbunătățită.

În același timp, consilierii lui Donald Trump sunt, se pare, din ce în ce mai îngrijorați de consecințele politice ale unui conflict prelungit cu Iranul, în special în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului și pe fondul creșterii prețurilor la combustibil în Statele Unite. În cadrul administrației, se conturează tot mai mult opinia că o escaladare ar putea avea un impact negativ asupra sprijinului acordat republicanilor, întrucât alegătorii resimt din ce în ce mai mult presiunea costurilor de trai și a prețurilor la energie.

Trump, însă, menține o poziție dură față de Teheran. Președintele a emis un ultimatum, avertizând că neacceptarea acordului propus ar duce la intensificarea bombardamentelor. De asemenea, el a reiterat că Statele Unite nu vor permite Iranului să dobândească arme nucleare.

Conform ultimelor rapoarte de la Axios, există în continuare posibilitatea ca Trump să reia acțiunile militare înainte de viitoarea sa călătorie în China.

Piețele asiatice au început, de asemenea, sesiunea într-o dispoziție optimistă, investitorii își cresc în mod evident apetitul pentru risc pe fondul speranțelor crescânde privind un armistițiu în jurul Iranului și evitarea perturbărilor în Strâmtoarea Hormuz. Îmbunătățirea sentimentului susține atât piețele de acțiuni, cât și stabilitatea în sectorul energetic.

Indicele Nikkei 225 din Japonia se remarcă cel mai mult, înregistrând un salt de peste 6% după revenirea din vacanța Golden Week, atingând un nivel record de peste 63.000 de puncte. Creșteri puternice sunt vizibile și în întreaga regiune. Indicele Hang Seng a crescut cu peste 1,3%, în timp ce indicele KOSPI din Coreea de Sud a câștigat peste 1%. Indicele S&P/ASX 200 din Australia se tranzacționează, de asemenea, la un nivel mai ridicat.

Japonia a intervenit din nou verbal pe piața valutară. Vice-ministrul de Finanțe, Atsushi Mimura, a declarat că autoritățile monitorizează îndeaproape yenul și sunt pregătite să răspundă la mișcările excesive ale monedei. Cu toate acestea, analiștii notează că eficacitatea oricărei intervenții ar putea fi limitată, întrucât conflictul din Iran continuă să susțină dolarul american și adaugă presiune asupra yenului prin prețuri mai mari la energie.

În plus, procesul-verbal al ședinței din martie a Băncii Japoniei a arătat o poziție din ce în ce mai “hawkish”. Decidenții politici au semnalat că sunt pregătiți pentru noi majorări ale ratei dobânzii dacă economia și inflația evoluează conform previziunilor, subliniind totodată că ratele actuale rămân relativ scăzute, având în vedere presiunile inflaționiste persistente.

Datele comerciale din Australia au contrastat însă cu sentimentul global, în general pozitiv. Țara a înregistrat primul său deficit comercial de la sfârșitul anului 2017, în valoare de 1,8 miliarde AUD în martie.

Sentimentul pozitiv continuă pe piețele metalelor prețioase. Aurul a crescut cu aproximativ 0,4%, tranzacționându-se la peste 4.700 USD pe uncie, în timp ce argintul are o performanță superioară, cu câștiguri de aproape 1,5%.

În schimb, criptomonedele sunt sub presiune astăzi. Bitcoin a scăzut cu aproximativ 0,3%, testând nivelul de 81.000 USD, în timp ce Ethereum scade cu aproape 1,5%, coborând sub 2.350 USD.

