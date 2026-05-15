Rezumatul dimineții: Trump și Xi influențează piețele. AI propulsează piețele la niveluri record, în timp ce Iranul și situația geopolitică afectează negativ încrederea investitorilor

Ședința de tranzacționare din SUA s-a încheiat la noi niveluri record, atât indicele S&P 500, cât și Nasdaq 100 înregistrând creșteri semnificative, impulsionate de sectorul tehnologic.

Stephen Miran se retrage din consiliul de administrație al Fed, deschizând calea pentru ca Kevin Warsh să preia funcția de președinte al Rezervei Federale după Powell. Piețele se așteaptă ca Warsh să adopte o poziție mai conciliantă, ceea ce ar putea accelera reducerile de dobândă, în ciuda presiunilor inflaționiste persistente.

Donald Trump a declarat că, în urma discuțiilor cu Xi Jinping, a primit asigurări că, China nu va furniza arme Iranului și va sprijini eforturile de dezamorsare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, subliniind totodată progresele înregistrate în negocierile comerciale cu Beijingul.

Au apărut, de asemenea, rapoarte conform cărora Arabia Saudită a efectuat atacuri secrete asupra unor ținte iraniene ca răspuns la atacurile anterioare din partea Teheranului, semnalând o escaladare suplimentară a tensiunilor în regiune.

Ministerul de Externe al Chinei a solicitat menținerea deschisă a Strâmtorii Hormuz, subliniind importanța fluxurilor stabile de energie și a securității comerțului global pe fondul tensiunilor regionale în creștere.

Conform rapoartelor, Washingtonul a informat Israelul cu privire la posibilitatea ca Trump să autorizeze atacuri asupra unor ținte din Iran, determinând forțele israeliene să rămână în stare de alertă maximă.

Trump a declarat, de asemenea, că situația cu Iranul se apropie de un punct critic și că răbdarea sa se epuizează, preferând în continuare eliminarea stocului de uraniu îmbogățit al Iranului, deși acceptă ca acesta să fie ținut sub strictă monitorizare internațională.

Inflația la producători din Japonia (PPI) a accelerat la 4,9% față de aceeași perioadă a anului trecut în aprilie, peste așteptări, marcând cel mai rapid ritm din ultimii aproximativ trei ani. Creșterea a fost determinată în principal de costurile mai mari ale importurilor, în special de energie și petrol, legate de perturbările din Orientul Mijlociu, ceea ce a adăugat presiune asupra Băncii Japoniei pentru a lua în considerare o înăsprire suplimentară a politicii monetare.

Piețele asiatice se tranzacționează astăzi la un nivel semnificativ mai scăzut, majoritatea indicilor fiind în teritoriu negativ, pe fondul deteriorării apetitului pentru risc în contextul incertitudinii geopolitice prelungite și al noilor comentarii ale lui Donald Trump cu privire la Iran.

Coreea de Sud se remarcă ca având cea mai slabă performanță, indicele KOSPI scăzând cu peste 6%, ceea ce evidențiază amploarea sentimentului regional de aversiune față de risc. Piețele din Japonia, Hong Kong și China sunt, de asemenea, sub presiune.

Contractele futures pe țițeiul Brent înregistrează o ușoară creștere, petrolul tranzacționându-se cu puțin sub 110 dolari pe baril.

Metalele prețioase se află sub presiune de vânzare, cedând o mare parte din câștigurile săptămânale. Aurul a scăzut cu peste 2%, coborând sub 4.600 USD pe uncie, în timp ce argintul a scăzut cu peste 8%, testând nivelul de 78 USD.

Piețele criptomonedelor înregistrează evoluții mixte. Bitcoin a crescut cu aproximativ 0,7%, menținându-se peste 80.000 USD, în timp ce Ethereum a scăzut cu peste 1%, coborând sub 2.250 USD

