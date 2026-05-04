Rezumatul dimineții: Va aduce „Project Freedom” o nouă ușurare piețelor❓ (04.05.2026)

Trump a lansat operațiunea „Project Freedom”, anunțând că, începând de luni, va avea loc o evacuare „umanitară” a navelor neutre din Golful Oman și din Strâmtoarea Hormuz, avertizând totodată că orice încercare de a perturba convoiul va primi un răspuns „ferm”.

Cu toate acestea, WSJ și oficialii americani clarifică faptul că aceasta implică un mecanism de coordonare a traficului și a asiguratorilor, mai degrabă decât escortele tradiționale ale Marinei SUA, în timp ce CENTCOM desfășoară simultan distrugătoare în regiune, peste 100 de nave și aeronave, precum și 15.000 de soldați, ceea ce crește efectiv riscul unei confruntări militare.

Iranul răspunde dur: Azizi, șeful comisiei parlamentare pentru securitate, descrie Proiectul Freedom ca o încălcare a armistițiului și avertizează că Teheranul nu va permite SUA să dicteze regulile de navigație în Strâmtoarea Hormuz.

În apele rutei Oman–Hormuz, un petrolier este lovit de proiectile neidentificate la aproximativ 78 de mile nord de Fujairah, iar UKMTO evaluează nivelul de amenințare în strâmtoare ca fiind „critic”, chiar dacă americanii stabilesc o „zonă de siguranță consolidată” la sud de TSS-ul iranian.

Kashkari (Fed), subliniază că un război între SUA și Iran și închiderea Strâmtorii Hormuz cresc riscul unei inflații persistente, ceea ce înseamnă că nu poate semnaliza reduceri ale ratei dobânzii și chiar ia în calcul posibilitatea unei majorări a ratei.

Tranzacțiile în Asia sunt extrem de reduse din cauza sărbătorilor legale din Japonia și China, principalele perechi valutare tranzacționându-se în intervale înguste; după volatilitatea din dimineață, USD/JPY crește ușor, reflectând slăbirea generală a yenului, în ciuda recentei intervenții în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari.

Barclays consideră că aprecierea yenului în urma intervenției va fi temporară, întrucât diferențialul mare dintre ratele dobânzilor din SUA și Japonia și prețurile ridicate ale combustibililor cauzate de războiul din Iran continuă să favorizeze un JPY slab, în timp ce riscul unei noi intervenții crește pe măsură ce USD/JPY revine la aproximativ 160.

RBA urmează să-și anunțe mâine decizia privind politica monetară, piața preconizând o probabilitate de peste 75% pentru o majorare cu 25 de puncte de bază, până la 4,35%; CBA subliniază că, pe de o parte, inflația și piața muncii rămân prea „fierbinți”, în timp ce, pe de altă parte, datele mai slabe (inclusiv o medie ajustată mai scăzută a inflației CPI, un sentiment mai slab și o răcire a pieței imobiliare) fac ca decizia să fie una dificilă.

Datele de la Institutul Melbourne arată că inflația CPI a încetinit la 0,6% de la o lună la alta în aprilie, rămânând însă stabilă la 4,3% de la un an la altul, ceea ce ar putea tempera oarecum așteptările privind o politică monetară restrictivă; cu toate acestea, creșterea abruptă a prețurilor la energie în urma închiderii Strâmtorii Hormuz continuă să împingă RBA către o poziție restrictivă.

Pe piața valutară, monedele din emisfera sudică se remarcă astăzi în ceea ce privește puterea relativă: NZD este cea mai puternică din coșul G-10, în timp ce AUD rămâne mai slabă în așteptarea deciziei RBA; yenul își recuperează o parte din pierderi în urma intervenției, dar rămâne sub presiune în ansamblu, în timp ce USD crește ușor pe fondul îngrijorărilor crescânde privind ratele Fed.

Pe piețele bursiere asiatice, JP225 crește cu aproximativ 0,8% pe fondul lichidității scăzute, în timp ce contractele futures pe principalii indici americani (US100, US500) și europeni (DE40, EU50) înregistrează o ușoară creștere, semnalând un sentiment de asumare a riscului prudent, în ciuda tensiunilor geopolitice.

Piața energiei rămâne tensionată: țițeiul Brent și WTI înregistrează o ușoară scădere după creșterile anterioare, dar piața preconizează un risc ridicat de noi creșteri în cazul în care Iranul ar încerca să perturbe convoaiele americane în Strâmtoarea Hormuz; gazul natural a crescut cu peste 2%, reflectând îngrijorările legate de aprovizionare.

În rândul metalelor prețioase, aurul scade ușor, iar argintul rămâne mai slab, ceea ce ar putea fi interpretat ca o pauză temporară după fuga către „refugii sigure”, dar traiectoria prețurilor va depinde în mare măsură de faptul dacă Proiectul Freedom va duce la noi incidente în strâmtoare.

Bitcoin a depășit pragul de 80.000 de dolari pentru prima dată de la sfârșitul lunii ianuarie, fiind unul dintre puținele semnale clare de „apetit pentru risc” ale sesiunii și atrăgând cererea într-un mediu de piață în care clasele tradiționale de active sunt frânate de riscurile geopolitice și de băncile centrale cu o politică monetară restrictivă.

La începutul sesiunii europene, următorii factori vor fi esențiali pentru sentimentul pieței: reacția inițială a pieței petrolului la detaliile operaționale ale Proiectului Freedom, orice comentarii din partea Iranului care interpretează planul ca o încălcare efectivă a armistițiului și poziționarea finală înaintea deciziei de mâine a RBA, care ar putea crea un precedent pentru deciziile viitoare ale băncilor centrale care se confruntă cu inflația „determinată de război”. În ceea ce privește datele macroeconomice, merită să fim atenți la rapoartele PMI privind sectorul manufacturier din principalele economii europene și la comenzile de bunuri durabile din SUA.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."