📈 EURUSD crește cu 0,5%

Perechea EURUSD înregistrează astăzi o creștere de aproape 0,5%, ajungând la aproape 1,173, pe fondul slăbirii dolarului american, al scăderii randamentelor titlurilor de stat americane și al apetitului puternic pentru risc de pe Wall Street. BCE a menținut ratele dobânzilor neschimbate în cadrul ședinței de astăzi, semnalând că presiunea asupra prețurilor din partea piețelor energetice ar putea duce la creșterea și destabilizarea acestor piețe, chiar și în cazul în care conflictul cu Iranul se va încheia. Desigur, acest lucru adaugă și mai multă incertitudine și ar putea încetini economia europeană. Banca va monitoriza nu doar inflația în sine, ci mai degrabă piețele și reacția consumatorilor la aceasta, ceea ce face ca viitoarele majorări ale ratei dobânzii în Zona Euro să fie extrem de incerte. Cu toate acestea, datele macroeconomice din SUA de astăzi nu au fost foarte solide. Creșterea economică a dezamăgit ușor, PIB-ul situându-se la 2,0% față de 2,3% cât se aștepta, dar consumatorul rămâne ferm: cheltuielile nominale au crescut cu 0,9% față de luna precedentă, în timp ce creșterea veniturilor a surprins în sens pozitiv. Piața muncii pare, de asemenea, strânsă, cererile de șomaj fiind clar sub așteptări. Problema mai importantă este inflația. PCE global rămâne ridicat, PCE de bază a fost mai ferm decât se aștepta conform estimării preliminare, iar Indicele Costurilor Forței de Muncă a accelerat la 0,9%, sugerând că presiunea salarială nu s-a calmat complet. Per ansamblu, acesta nu este un rezultat care indică o recesiune, dar nici nu este clar dezinflaționist. Pentru Fed, datele susțin o poziție prudentă și reduc urgența reducerilor de rate pe termen scurt. Date macroeconomice din SUA pentru astăzi Creșterea PIB-ului SUA (trimestrial, anualizat): actual 2,0% față de 2,3% estimat, 0,5% anterior

Indicele prețurilor PIB-ului SUA: actual 3,6% față de 3,9% estimat, 3,7% anterior

Deflatorul PIB-ului SUA SA preliminar: actual 3,6% față de 3,6% estimat, 3,7% anterior

Prețurile PCE din SUA (avans): actual 4,5% față de 4,5% estimat, 2,9% anterior

Prețurile PCE de bază din SUA (avans): actual 4,3% față de 4,1% estimat, 2,7% anterior

Indicele prețurilor PCE din SUA (anual): actual 3,5% față de 3,5% estimat, 2,8% anterior

Indicele prețurilor PCE din SUA, lunar: actual 0,7% față de 0,7% estimat, 0,4% anterior

Indicele prețurilor PCE de bază din SUA, anual: actual 3,2% față de 3,2% estimat, 3,0% anterior

Indicele prețurilor PCE de bază din SUA, lunar: actual 0,3% față de 0,3% estimat, 0,4% anterior

Cheltuielile de consum din SUA, lunar: actual 0,9% față de 0,9% estimat, 0,5% anterior

Venitul personal din SUA, lunar: actual 0,6% față de 0,3% estimat, -0,1% anterior

Consumul personal real din SUA, lunar: actual 0,2% față de 0,3% estimat, 0,1% anterior

Cererile inițiale de șomaj din SUA: actual 189.000 față de 212.000 estimat, 214.000 anterior

Cererile de continuare a șomajului din SUA: actual 1,785 milioane față de 1,815 milioane estimat, 1,821 milioane anterior

Indicele costurilor forței de muncă din SUA: actual 0,9% față de 0,8% estimat, 0,7% anterior EURUSD (interval zilnic) Sursa: xStation5 Inflația din Zona Euro este din nou în creștere și, dacă consumatorii europeni vor da dovadă de reziliență, majorările ratei dobânzii de către BCE nu sunt „excluse”. Sursa: XTB Research, ECB, Macrobond

