Rezumatul zilei: Creșteri pe Wall Street, petrolul scade de la maximul local 📌

Ședința europeană s-a încheiat cu creșteri ale principalelor indici, în ciuda volatilității continue de pe piața petrolului și a atitudinii prudente a băncilor centrale. FTSE 100 a crescut cu 1,6% după ce Banca Angliei a menținut rata dobânzii de referință neschimbată. Indicele german DAX a câștigat 1,4%, în timp ce CAC 40 din Franța a crescut cu 0,5% în urma deciziei BCE de a menține ratele neschimbate.

Deciziile BCE și ale Băncii Angliei se înscriu într-un context mai larg de prudență a băncilor centrale, în urma măsurilor anterioare luate de Rezerva Federală și de Banca Japoniei de a menține politica monetară neschimbată. În Asia, sentimentul a fost mai nefavorabil: indicele Hang Seng din Hong Kong a scăzut cu 1,3%, în timp ce indicii din Shanghai au înregistrat o creștere ușoară de 0,1% după ce datele au indicat o ușoară încetinire a activității din sectorul manufacturier din China.

Piața petrolului rămâne extrem de volatilă, prețurile Brent înregistrând o creștere abruptă în cursul nopții pe fondul îngrijorărilor legate de întreruperile prelungite ale aprovizionării asociate războiului cu Iranul. Cel mai tranzacționat contract Brent cu scadența în iulie a urcat pentru scurt timp la 114,70 dolari pe baril, înainte de a se retrage spre nivelul de 107 dolari și de a se stabiliza în jurul valorii de 110,03 dolari, în scădere cu 0,4%. Prețurile Brent rămân semnificativ peste nivelurile dinaintea războiului, când petrolul se tranzacționa la aproape 70 de dolari pe baril.

Wall Street se menține aproape de niveluri record, susținută de profiturile solide ale companiilor, în ciuda prețurilor ridicate ale petrolului și a incertitudinii macroeconomice. Indicele S&P 500 a crescut cu 0,6% și se situează ușor peste recordul înregistrat la începutul acestei săptămâni, în timp ce Dow Jones câștigă 732 de puncte, sau 1,5%. Indicele Nasdaq Composite crește mai modest, cu 0,2%, pe măsură ce presiunea asupra unor companii tehnologice cu capitalizare mare limitează creșterea.

Alphabet câștigă 7,5% după ce a raportat profituri aproape duble față de așteptările analiștilor. Caterpillar, Eli Lilly și Royal Caribbean avansează, de asemenea, în urma unor rezultate mai bune decât se aștepta. În contrast, Meta Platforms scade cu 8,9% în ciuda profiturilor solide, pe măsură ce investitorii se concentrează pe cheltuielile de capital planificate mai mari legate de AI. Microsoft scade cu 5,5% după ce și-a majorat previziunile privind cheltuielile de capital, deși analiștii subliniază îmbunătățirea dinamicii în segmentul Azure. Amazon este, de asemenea, în scădere cu aproape 1,5%, în ciuda faptului că a depășit așteptările, ceea ce sugerează că surprizele pozitive privind profiturile nu sunt suficiente la nivelurile ridicate ale evaluărilor.

Randamentele titlurilor de stat americane scad pe fondul retragerii prețurilor petrolului, randamentul la 10 ani scăzând de la 4,42% la 4,39%. Datele macroeconomice din SUA au arătat o accelerare a creșterii mai lentă decât se aștepta în primul trimestru, în timp ce indicatorii inflației pentru martie s-au deteriorat, în general, în conformitate cu așteptările. Datele privind piața muncii rămân relativ solide, cererile inițiale de șomaj fiind în scădere, ceea ce indică concedieri limitate, în ciuda reducerilor de personal anunțate de unele companii.

Aurul și argintul înregistrează creșteri solide ca răspuns la slăbirea dolarului american, în timp ce EURUSD crește cu peste 0,5% spre 1,173. Bitcoin avansează mai prudent și rămâne aproape de nivelul de 76.000 USD, sugerând un apetit pentru risc încă limitat pe piața criptomonedelor. OIL (interval H1)

Sursa: xStation5

