Rezumatul dimineții: Vânzări masive în sectorul tehnologic (06.02.2026)

În SUA, indicii au continuat declinul de ieri. Vânzările masive s-au extins pe întreaga piață bursieră americană, care a încheiat ziua cu pierderi semnificative. Indicele S&P 500 a scăzut cu 1,2%, la fel ca Dow Jones, în timp ce Nasdaq a înregistrat o scădere de aproape 1,6%.

Vânzarea masivă a fost rezultatul unei combinații de date nefavorabile legate de piața muncii din SUA și, mai ales, de rezultatele companiilor de tehnologie.

Amazon a înregistrat venituri foarte puternice și o creștere suplimentară în segmentul AWS în rezultatele de ieri , dar prețul acțiunilor sale a scăzut cu aproximativ 10% în tranzacțiile după închiderea bursei. Investitorii au fost îngrijorați de anunțurile privind investiții uriașe în inteligența artificială, care ar putea ajunge la aproximativ 200 de miliarde de dolari în 2026 și ar putea afecta fluxurile de numerar .

Piețele bursiere asiatice au fost supuse presiunii deteriorării sentimentului global legate de vânzarea masivă a companiilor din domeniul tehnologiei, Hang Seng din Hong Kong scăzând cu 1,13% și ASX 200 din Australia pierzând 2,26% ca răspuns la semnalele “hawkish” din partea RBA, în timp ce Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 0,29% înaintea alegerilor de duminică, iar Shanghai Composite din China a câștigat 0,11%. .

Sondajele indică o posibilă victorie clară pentru tabăra prim-ministrului Takaichi, crescând probabilitatea unei expansiuni fiscale și a reducerilor de impozite.

Japonia : Masu, membru al consiliului BoJ, a adoptat un ton prudent agresiv, menținând pe masă înăsprirea politicii monetare și avertizând asupra inflației alimentate de un yen slab.

În decembrie, cheltuielile gospodăriilor japoneze au scăzut cu 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, mult sub previziunile de 0,1% și semnificativ mai slab decât în noiembrie, când au crescut cu 2,9%, reflectând presiunea inflaționistă asupra consumatorilor.

Australia: Guvernatorul RBA, Bullock, a subliniat că majorarea ratei dobânzii a fost necesară din cauza constrângerilor de capacitate, a pieței forței de muncă puternice și a inflației persistente.

Banca Populară a Chinei (PBOC) a stabilit rata de referință USD/CNY de astăzi la 6,99590, în timp ce previziunile estimau o valoare de 6,9517.

Banca Centrală a Indiei a menținut ratele la 5,25%, în conformitate cu așteptările generale.

După semnarea unui acord comercial cu SUA, India ia în considerare achiziționarea de avioane Boeing în valoare de până la 80 de miliarde de dolari, potrivit CNBC.

CME a majorat cerințele de marjă pentru contractele pe aur și argint după o volatilitate extremă.

Piața metalelor prețioase înregistrează o calmare parțială a situației și o revenire după scăderile anterioare: aurul câștigă aproximativ 1,5%, testând nivelul de 4.850 USD pe uncie, în timp ce argintul crește cu aproximativ 3,5% și se situează în jurul valorii de 73 USD pe uncie.

O revenire parțială este vizibilă și pe piața criptomonedelor, unde Bitcoin câștigă peste 2%, ajungând la 65.100 de dolari, iar Ethereum crește cu peste 3%, ajungând la 1.920 de dolari. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."