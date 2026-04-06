Rezumatul dimineții: Wall Street încearcă să revină pe fondul speranțelor privind o armistițiu cu Iranul (06.04.2026)

Wall Street urmează să deschidă ședința de luni la ora obișnuită, după închiderea pieței de Vinerea Mare. Sentimentul s-a îmbunătățit pe fondul rapoartelor care sugerează o potențială detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu și negocierile în curs dintre SUA și Iran. Investitorii s-au reorientat cu prudență către acțiuni, susținând creșterile pe anumite piețe, deși mișcarea rămâne limitată ca amploare. Dincolo de evoluțiile geopolitice, piețele se vor concentra pe datele ISM din SUA, care vor fi publicate la ora 17:00, ora României.

Conform rapoartelor mass-media, Statele Unite, Iranul și un grup de mediatori regionali discută termenii unui potențial armistițiu de 45 de zile. Piețele ar interpreta probabil un astfel de scenariu ca un prim pas către o detensionare mai amplă. În weekend, Donald Trump a stabilit termenul limită de marți, 7 aprilie, 03:00 ora României, pentru ca Iranul să decidă cu privire la redeschiderea Strâmtorii Hormuz, avertizând că, în caz contrar, va urma „distrugerea totală”.

Un sprijin suplimentar pentru sentimentul pieței vine din creșterea traficului naval prin Strâmtoarea Hormuz, atenuând îngrijorările cu privire la întreruperi imediate ale aprovizionării globale cu petrol și energie. Cu toate acestea, riscurile de escaladare rămân ridicate. Iranul a amenințat nu numai cu represalii împotriva aliaților SUA în cazul unui atac, ci și cu închiderea potențială a Strâmtorii Bab al-Mandab, lângă Golful Aden. Împreună cu Hormuz, aceste rute reprezintă aproximativ 25% din transporturile globale de petrol.

Contractele futures pe S&P 500 și-au recuperat pierderile anterioare și au înregistrat o creștere de aproximativ 0,3%, indicând faptul că piețele încep să includă în prețuri un scenariu de dezescaladare parțială. Indicele MSCI Asia Pacific a câștigat 0,4%, cu o distribuție relativ echilibrată între titlurile în creștere și cele în scădere. Acțiunile din sectorul tehnologic au înregistrat performanțe superioare, sugerând o revenire selectivă a capitalului către active cu beta mai ridicat.

În același timp, contextul politic rămâne extrem de fragil. Donald Trump și-a intensificat retorica față de Iran, amenințând cu lovituri asupra infrastructurii civile dacă nu se ajunge la un acord. De asemenea, a anunțat o conferință de presă și a reiterat un termen limită specific, fără a oferi detalii operaționale.

În ceea ce privește materiile prime, câștigurile anterioare ale petrolului brut au fost complet inversate, sugerând că investitorii reduc prima de risc geopolitic, cel puțin pe termen scurt. Aurul a scăzut cu aproximativ 0,6%, ajungând la aproximativ 4.650 USD pe uncie. De la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie, prețul aurului a scăzut cu aproximativ 12%.

Scăderea prețului aurului poate fi corelată cu schimbarea așteptărilor privind politica monetară. Creșterea costurilor energiei a amplificat temerile legate de inflație, reducând probabilitatea unor reduceri ale ratei dobânzii pe termen scurt, care susțin de obicei activele fără randament, precum aurul. US100 (interval zilnic) Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."