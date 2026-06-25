Rezumatul dimineții: Wall Street revine după rezultatele solide ale Micron 📈 A revenit euforia legată de AI?

Piețele globale au răsuflat ușurate în urma rezultatelor trimestriale mai bune decât se aștepta ale Micron (MU.US) și a previziunilor optimiste, consolidând perspectiva optimistă privind infrastructura de inteligență artificială și cererea de semiconductori. Contractele futures pe Nasdaq 100 au urcat cu aproximativ 1,8%, în timp ce cele pe S&P 500 au înregistrat o creștere de 0,5%. În Asia, Coreea de Sud a avut cea mai bună performanță, indicele KOSPI înregistrând o creștere de până la 7% la maximul intraday. Contractele futures pe acțiuni europene indică, de asemenea, o deschidere în creștere, indicele german DE40 avansând cu 0,4%.

Principalul catalizator a fost raportul privind rezultatele financiare al companiei Micron. Acțiunile producătorului de cipuri de memorie au înregistrat o creștere de 15% în tranzacțiile după închiderea bursei, după ce compania a prognozat venituri cu mult peste așteptările de pe Wall Street. Investitorii au interpretat rezultatele ca o dovadă că cererea pentru infrastructura de IA rămâne rezistentă, în ciuda îngrijorărilor recente legate de valorile ridicate ale companiilor din sectorul tehnologic.

Sentimentul pieței a beneficiat, de asemenea, de scăderea prețurilor petrolului. Petrolul brut a scăzut la aproximativ 72 de dolari pe baril , reducând o mare parte din prima de risc geopolitică legată de tensiunile din jurul Iranului. Scăderea a atenuat îngrijorările legate de inflație și a susținut apetitul general pentru risc.

Aurul s-a stabilizat în apropierea nivelului de 4.000 de dolari pe uncie , după ce a scăzut pentru scurt timp sub acest nivel anterior. Metalul prețios a rămas sub presiunea unui dolar american mai puternic și a așteptărilor conform cărora ratele dobânzilor ar putea rămâne ridicate pentru o perioadă mai lungă.

În China, investitorii urmăresc emisiunea planificată de către guvern a unor obligațiuni suverane în valoare de până la 5 miliarde de euro , alături de noile măsuri ale Băncii Populare a Chinei (PBOC) menite să-și extindă setul de instrumente de gestionare a lichidității pe termen scurt. Beijingul continuă să-și perfecționeze cadrul de transmisie a politicii monetare, deși revenirea de astăzi a pieței este determinată în primul rând de încrederea reînnoită în tema investițiilor în inteligența artificială (IA).

Acțiunile Micron au înregistrat inițial un salt de aproximativ 9% în tranzacțiile după închiderea bursei , în urma publicării rezultatelor pentru al treilea trimestru fiscal al anului 2026, care au depășit cu mult așteptările pieței.

Compania a raportat un profit pe acțiune ajustat (EPS) de 25,11 dolari , cu mult peste estimarea consensuală de 20,49 dolari . Veniturile au atins 41,46 miliarde de dolari , depășind semnificativ așteptările analiștilor de 35,69 miliarde de dolari .

Micron a publicat, de asemenea, previziuni excepțional de solide pentru al patrulea trimestru, prognozând un EPS ajustat de 30–32 dolari față de consensul pieței de 25,31 dolari , în timp ce estimează venituri de 49–51 miliarde de dolari , comparativ cu așteptările de 43,24 miliarde de dolari .

Marja brută a crescut la 84,9% , depășind atât previziunile anterioare ale companiei de 81,8% , cât și estimarea de consens a pieței de 83,6% .

Segmentul Cloud Memory a generat venituri de 13,77 miliarde de dolari , cu mult peste suma preconizată de 10,69 miliarde de dolari , în timp ce veniturile din segmentul Core Data Center au atins 11,52 miliarde de dolari , depășind cu mult estimarea de consens de 6,88 miliarde de dolari . Conducerea a subliniat că cererea clienților rămâne excepțional de puternică, susținând o perspectivă optimistă pentru trimestrele următoare. Compania a anunțat, de asemenea, un dividend trimestrial de 0,15 dolari pe acțiune .

Rezerva Federală a publicat rezultatele testelor de stres anuale, concluzionând că cele mai mari bănci din SUA rămân bine capitalizate și ar fi capabile să reziste unei recesiuni economice severe. Deși pierderile agregate ipotetice ar depăși 700 de miliarde de dolari , ratele de capital ar rămâne cu mult peste minimele reglementate.

Fed a anunțat, de asemenea, modificări planificate ale metodologiei sale de testare de rezistență, menite să reducă volatilitatea cerințelor de capital, urmând ca noile rezerve de capital post-testare să fie implementate după ciclul de testare din 2027.

Meta își extinde parteneriatul cu Qualcomm și intenționează să implementeze procesoarele C1000 ale Qualcomm în centrele sale de date începând din 2028. Qualcomm a declarat că procesoarele sale pentru centrele de date vor intra pe piață la mijlocul anului 2028, în timp ce compania se așteaptă la venituri semnificative din activitatea sa de producție de circuite integrate personalizate începând cu sfârșitul anului 2027. Se preconizează, de asemenea, că Microsoft va implementa cipurile High Bandwidth Compute (HBC) ale Qualcomm în centrele de date Azure. Acțiunile Qualcomm au crescut cu peste 12% în tranzacțiile după închiderea bursei.

Anthropic a acuzat Alibaba că a obținut acces neautorizat la modelele sale de AI prin intermediul laboratorului de cercetare Qwen. Alibaba a negat acuzațiile și a refuzat să ofere comentarii suplimentare.

Startup-ul de AI SambaNova a obținut o nouă finanțare care, potrivit The Information , i-ar fi ridicat valoarea la 10 miliarde de dolari .

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."