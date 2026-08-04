Rezumatul dimineții: Wall Street revine la ofensivă, pe fondul optimismului generat de Palantir în domeniul AI

📈 Piața bursieră din SUA și rezultatele financiare ale companiilor Ședința de tranzacționare de peste ocean s-a încheiat într-o atmosferă optimistă și festivă , toți indicii principali din SUA închizând ziua cu creșteri solide .

Cel mai mare câștigător a fost indicele Nasdaq , care a înregistrat o creștere de peste 2,1% .

Indicele S&P 500 a crescut cu 1,5% , în timp ce indicele Dow Jones a încheiat ziua cu o creștere de 1,3% .

Creșterile puternice au fost determinate în principal de companiile din sectorul tehnologic și de creștere .

Investitorii s-au orientat din nou cu entuziasm către acțiunile legate de inteligența artificială, infrastructura AI, securitatea cibernetică, cloud computing și producția de semiconductori .

După închiderea pieței, Palantir a prezentat rezultate excepționale pentru al doilea trimestru al anului 2026 , depășind din nou semnificativ așteptările pieței . Veniturile companiei au crescut cu 93% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,94 miliarde de dolari (față de 1,81 miliarde de dolari , cât se aștepta). Câștigul ajustat pe acțiune s-a situat la 0,41 dolari (față de 0,34 dolari , cât se prognoza), confirmând dinamica susținută de creștere a afacerii . Activitatea contractuală a arătat, de asemenea, foarte bine , iar optimismul conducerii s-a reflectat în revizuirea în sens pozitiv a previziunilor pentru întregul an . Palantir se așteaptă acum la venituri pentru 2026 de 8,15–8,16 miliarde de dolari , ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 82% față de aceeași perioadă a anului trecut . 🌏 Piețele asiatice Piețele asiatice au încheiat sesiunea cu o evoluție mixtă , întrucât investitorii au rămas prudenți în urma volatilității recente din sectorul tehnologic .

În China, indicele Hang Seng a scăzut cu aproximativ 0,8% , în timp ce indicele FTSE China 50 a înregistrat o scădere de aproape 0,9% — în ciuda unei reveniri a unor acțiuni din sectorul tehnologic și a îmbunătățirii sentimentului în ceea ce privește inteligența artificială, presiunea de vânzare a rămas vizibilă în rândul marilor companii chineze .

În Japonia, indicele Nikkei 225 a scăzut cu aproximativ 0,3% , rămânând sub presiunea temerilor legate de o potențială intervenție a autorităților pe piața valutară .

O eventuală apreciere a yenului ar putea afecta negativ profiturile exportatorilor japonezi , ceea ce a limitat apetitul investitorilor pentru principalele acțiuni interne .

Coreea de Sud a înregistrat, de asemenea, o performanță sub așteptări, indicele KOSPI scăzând cu aproximativ 0,4% (deși pierderile au fost relativ limitate în urma vânzărilor masive anterioare din sectorul tehnologic).

Indicele KOSDAQ a înregistrat o revenire semnificativă , indicând o revenire parțială a capitalului către companiile mai dinamice .

Australia s-a remarcat ca cea mai performantă piață din regiune , indicele S&P/ASX 200 înregistrând o creștere de aproape 1,3% și apropiindu-se de maximele intrazilnice.

Acțiunile australiene au fost susținute de îmbunătățirea sentimentului global și de prețurile mai ridicate ale acțiunilor din sectorul materiilor prime , ceea ce a făcut din Australia una dintre cele mai puternice piețe în cadrul sesiunii asiatice de astăzi . 🌍 Geopolitică Un factor suplimentar care a susținut sentimentul pe Wall Street a fost reprezentat de ultimele declarații ale lui Donald Trump privind negocierile cu Iranul .

Președintele SUA a declarat că negocierile sunt deja în curs, la cererea Teheranului , și a subliniat că acestea ar putea fi „ultima șansă” de a ajunge la un acord .

Printre principalele subiecte de discuție s-au numărat redeschiderea Strâmtorii Hormuz și programul nuclear al Iranului .

Donald Trump a menționat că discuțiile privind libera circulație a navelor prin strâmtoare ar putea da rezultate rapide , în timp ce procesul de denuclearizare va necesita mai mult timp .

Decizia președintelui SUA de a suspenda o nouă rundă de atacuri asupra Iranului a fost, conform asigurărilor sale, legată de perspectiva unui acord rapid .

Oficialii iranieni au negat însă că ar avea loc negocieri directe între Teheran și Washington , indicând că pozițiile celor două părți rămân foarte îndepărtate .

Speranțele privind dezamorsarea conflictului au fost umbrite de avertismentele venite de la Teheran : Mohsen Rezaei, consilier principal al Liderului Suprem al Iranului, a declarat că navele de război și forțele militare americane care operează în apropierea Strâmtorii Hormuz ar putea fi expuse unui pericol grav dacă blocada actuală va continua.

Rezaei a îndemnat Washingtonul să-și schimbe abordarea , subliniind că Teheranul nu intenționează să accepte status quo-ul actual pe termen nelimitat .

Reprezentantul iranian a respins ferm posibilitatea creării unui al doilea coridor de transport maritim prin Strâmtoarea Hormuz , confirmând refuzul de a permite o rută alternativă care să ocolească controlul Iranului asupra acestei căi cheie de tranzit a mărfurilor .

Deocamdată, piața interpretează aceste declarații ca fiind o presiune politică și retorică , mai degrabă decât un semnal al unei acțiuni militare iminente. 🛢️ Mărfuri Piața a reacționat inițial pozitiv la perspectiva unei detensionări , ceea ce a dus la o scădere bruscă a prețurilor petrolului și la o reducere a primei de risc geopolitic .

În timpul sesiunii de luni, țițeiul WTI a scăzut cu aproape 6%, ajungând la 80 de dolari pe baril , în timp ce țițeiul Brent s-a retras spre nivelul de 83 de dolari pe baril .

Donald Trump a criticat profiturile mari ale companiilor petroliere și le-a îndemnat să scadă prețurile combustibililor pentru consumatorii americani .

Situația de pe piața mărfurilor rămâne complexă — după valul inițial de vânzări, prețurile petrolului au înregistrat o ușoară revenire din cauza incertitudinii privind durabilitatea unui eventual acord între SUA și Iran .

Tensiunile continue din jurul Strâmtorii Hormuz și lipsa coridoarelor alternative de tranzit continuă să susțină prima de risc geopolitică în prețurile petrolului , ceea ce înseamnă că orice semnal de escaladare ar putea stimula din nou volatilitatea pe piețele mărfurilor . ⛏️ Metale prețioase Se observă un început de zi prudent pe piețele metalelor prețioase .

Aurul înregistrează o creștere de aproximativ 0,1% și se menține în jurul nivelului de 4.050 de dolari pe uncie .

Argintul înregistrează o creștere de peste 1% și se apropie de nivelul de 59 de dolari pe uncie . 🏛️ Macroeconomie În Japonia, atenția investitorilor a fost atrasă de declarațiile ministrului economiei, Minoru Kiuchi, și de planurile privind sprijinul fiscal suplimentar .

Kiuchi a menționat că impactul creșterii costurilor conflictului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor de consum rămâne limitat deocamdată .

Cu toate acestea, ministrul a avertizat că presiunile asupra costurilor s-ar putea transfera treptat asupra alimentelor și a altor bunuri de consum în lunile următoare .

Guvernul japonez împărtășește prognoza Băncii Japoniei , conform căreia inflația s-ar putea accelera în a doua jumătate a anului . 🪙 Criptomonede Un optimism moderat este evident și pe piața criptomonedelor .

Bitcoin înregistrează o creștere de aproximativ 0,4% și se apropie de nivelul de 64.000 de dolari .

Ethereum înregistrează doar creșteri simbolice , rămânând la nivelul de 1.860 de dolari .

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