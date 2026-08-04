Calendarul economic: Raportul JOLTS și datele cheie din SUA ocupă prim-planul

Piețele financiare își încep sesiunea de marți într-o atmosferă moderată, investitorii analizând datele privind inflația din regiunea Asia-Pacific și stabilizarea pieței materiilor prime energetice. Deși calendarul macroeconomic de astăzi rămâne relativ redus, atenția investitorilor se va concentra asupra datelor publicate în cursul după-amiezii din America de Nord. Datele cheie ale zilei vor fi raportul JOLTs privind locurile de muncă vacante din SUA, care va oferi indicii suplimentare despre starea pieței muncii americane în contextul viitoarelor decizii ale Rezervei Federale privind rata dobânzii. Între timp, datele privind comenzile din industria prelucrătoare din SUA și indicatorii PMI din Canada vor oferi informații despre dinamica actuală a sectorului manufacturier. Publicări cheie din sesiunea asiatică Inflația anuală a prețurilor de consum (CPI) din Coreea de Sud a încetinit la 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut în iulie, sub așteptările de 3,0% și sub valoarea anterioară de 3,0%.

Pe bază lunară, indicatorul CPI din Coreei de Sud a scăzut cu 0,2% față de luna precedentă , situându-se sub consensul pieței, care anticipa o creștere de 0,1%. Calendar macroeconomic (ora României) 09:00 România - Inflația PPI față de aceeași perioadă a anului trecut. Valoarea anterioară: 12,05%.

09:30 Australia – Indicele prețurilor materiilor prime, anual. Valoarea anterioară: 16,9%.

11:00 Italia – Vânzări cu amănuntul, ajustate sezonier, variație lunară. Consens: 0,1%. Valoarea anterioară: 0,2%.

15:30 SUA – Balanța comercială. Consens: -73,1 miliarde USD. Valoarea anterioară: -77,6 miliarde USD.

15:30 Canada - Balanța comercială. Consens: 3,1 miliarde CAD. Valoarea anterioară: 4,24 miliarde CAD.

16:30 Canada - Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier. Consens: 50,5. Valoarea anterioară: 53,0.

17:00 SUA - Comenzile din sectorul manufacturier, excluzând transporturile, date finale, lunar. Consens: 0,6%. Valoarea anterioară: 1,8%.

17:00 SUA - Comenzile de bunuri durabile (final), variație lunară. Consens: 0,3%. Valoarea anterioară: -4,0%.

17:00 SUA - Comenzile industriale, variație lunară. Consens: 0,2%. Valoarea anterioară: -1,3%.

17:00 SUA - Posturi vacante JOLTs. Consens: 7,45 milioane. Valoarea anterioară: 7,594 milioane.

23:40 SUA - Variația săptămânală a stocurilor de țiței API. Valoarea anterioară: 3,3 milioane barili. Publicarea rezultatelor financiare Înainte de deschiderea sesiunii: Merck & Company, Inc.

Caterpillar Inc.

Pfizer Inc. După închiderea sesiunii: SpaceX

AMD

Arista Networks

Light & Wonder Inc.

ONEOK Inc. Piețe de urmărit: USD/CAD – Datorită publicării simultane a balanței comerciale și a indicelui PMI pentru sectorul manufacturier din Canada, combinate cu datele cheie JOLTs din SUA la ora 17:00, această pereche valutară ar putea înregistra o volatilitate crescută. S&P 500 (US500) – Raportul JOLTs servește drept catalizator direct pentru evaluarea traiectoriei ratei dobânzii Fed, care, împreună cu rezultatele financiare trimestriale ale marilor companii (de exemplu, Caterpillar, Pfizer), va determina direcția pieței de acțiuni. Petrolul brut (WTI / Brent) – Datele privind comenzile din industria prelucrătoare din SUA și raportul API privind stocurile de petrol brut, care va fi publicat târziu în noapte, vor fi cruciale pentru evaluarea cererii de energie pe termen scurt.

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